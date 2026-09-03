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La Policía británica busca 70 mil pintas de cerveza Guinness robadas

“Es bien sabido que la Guinness es buena para la salud, pero eso solo es cierto cuando se ha comprado y pagado”, dijo el sargento a cargo de la investigación

3 de septiembre 2026 · 22:02hs
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La Policía británica busca 70 mil pintas de cerveza Guinness robadas

Dos delincuentes robaron muy cerca de la ciudad inglesa de Liverpool dos camiones cisterna. Pero lo que podría haber sido un robo sin demasiada repercusión se robó la atención de los británicos de toda la zona de Liverpool por un solo detalle: el botín incluye 70 mil pintas de cerveza Guinness.

“No nos vamos a conformar con menos que la recuperación total de todos los artículos robados”, subrayó el sargento detective Gary McClatchy, que se tomó muy en serio la investigación y dejó frases como: “Es bien sabido que la Guinness es buena para la salud, pero eso solo es cierto cuando se ha comprado y pagado”.

Según indicó la Policía de Cheshire, dos camiones cisterna cargados con la famosa cerveza negra cremosa fueron robados de un depósito cerca de Liverpool, en el noroeste de Inglaterra.

La Guinness estaba destinada a los pubs, que ahora deberán explicar a sus clientes que —al menos momentáneamente— deberán cambiar de marca de cerveza. Los culpables son dos conductores que, en la noche del lunes, estacionaron en un parque industrial en Runcorn y se llevaron los remolques que contenían unos 800 barriles de la bebida alcohólica.

La Policía ya aseguró que hará todo lo posible por capturar a los delincuentes, pero aclararon que, por supuesto, la prioridad es que la cerveza finalmente llegue a los pubs.

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