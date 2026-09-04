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Duro golpe para Alpine en la Fórmula 1: Pierre Gasly perdió el podio del GP de Mónaco

La FIA restauró las sanciones al francés por exceso de velocidad y le sacó el tercer puesto, lo que significa una fuerte quita de puntos para el campeonato

4 de septiembre 2026 · 09:05hs
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Pierre Gasly culminó en la séptima posición

Pierre Gasly culminó en la séptima posición, mientras que el podio se le fue devuelto a Isack Hadjar

El piloto francés Pierre Gasly perdió el tercer puesto del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. El Tribunal Internacional de Apelaciones de la FIA confirmó las sanciones que habían recaído sobre el piloto de Alpine por exceso de velocidad y modificó nuevamente la clasificación de la carrera.

La resolución, adoptada este viernes después de una audiencia en París, devuelve a Gasly al séptimo lugar y ubica a Isack Hadjar, de Racing Bulls, en el tercer puesto.

Gasly cruzó la línea de llegada del GP de Mónaco en la tercera posición, pero recibió dos sanciones de cinco segundos por superar el límite de velocidad en el pit lane. Los castigos lo habían relegado al séptimo lugar de la clasificación final.

Alpine presentó un reclamo después de la carrera y consiguió que la FIA revisara el caso. Días más tarde, el organismo restituyó administrativamente el tercer puesto al piloto francés.

La escudería luego solicitó un derecho de revisión después de obtener elementos que, según su postura, demostraban que Gasly no había superado el límite de 60 km/h.

El equipo incluso había conseguido un fallo favorable durante una audiencia, después de que la FOM reconociera un error en la medición de la distancia del pit lane utilizada para calcular las velocidades.

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Alpine cuestionó el fallo de la FIA

Tras conocer la resolución, Alpine manifestó su rechazo a la determinación final: "Si bien no estamos de acuerdo con la decisión y seguimos sosteniendo plenamente que el auto N° 10 no superó en ningún momento el límite de velocidad del pit lane durante la carrera, el equipo reconoce la decisión del panel de jueces de la reciente audiencia celebrada en París", expresó la escudería en un comunicado.

El equipo del que forma parte Franco Colapinto también consideró injusta la penalización: "Aunque el resultado no es el que esperábamos, ya que consideramos que fuimos sancionados injustamente, el equipo está firmemente enfocado en continuar mejorando su rendimiento en pista y se mantiene plenamente involucrado en una lucha por el campeonato muy reñida y competitiva", sostuvo el equipo.

"Este resultado no desalentará los esfuerzos ni la motivación del equipo para alcanzar sus objetivos antes de que termine la temporada", culminó la escudería francesa.

La decisión de la FIA también tiene un impacto directo en la pelea por el quinto lugar del Campeonato de Constructores.

Alpine perderá 9 puntos como consecuencia del cambio en la clasificación, mientras que Racing Bulls sumará 4 unidades. Además, Liam Lawson y Arvid Lindblad recuperarán una posición cada uno y quedarán quinto y sexto, respectivamente, en la clasificación del GP de Mónaco.

Con la modificación, Alpine queda con 54 puntos en el sexto lugar, mientras que Racing Bulls alcanza los 70 puntos.

Antes del Gran Premio de Italia, la diferencia entre ambos equipos era de tres puntos, pero el fallo de la FIA amplió la brecha a 16 unidades.

Qué pasó con las sanciones del GP de Mónaco

Gasly no fue el único piloto sancionado durante la carrera por superar el límite de velocidad en el pit lane. Franco Colapinto, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Oscar Piastri y George Russell también recibieron penalizaciones por la misma infracción. A diferencia de Gasly, esos pilotos cumplieron las sanciones durante la carrera.

El caso del piloto de Alpine tomó un camino diferente después de que la escudería reclamara la decisión y cuestionara la medición utilizada para determinar la velocidad en boxes.

El conflicto llegó finalmente al Tribunal Internacional de Apelaciones de la FIA, que ahora cerró la disputa y modificó de manera definitiva la clasificación del Gran Premio de Mónaco.

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