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Colapinto correrá en Monza: días y horarios del GP de Italia de la Fórmula 1

El argentino regresará a uno de los circuitos más rápidos de la F1 este fin de semana y sumará las actualizaciones de Alpine para el A526

31 de agosto 2026 · 12:08hs
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Franco Colapinto disputará el GP de Italia en Monza este fin de semana.

BWT Alpine

Franco Colapinto disputará el GP de Italia en Monza este fin de semana.

La Fórmula 1 regresará a Monza este fin de semana con el Gran Premio de Italia, en el que Franco Colapinto tendrá la posibilidad de competir con las actualizaciones de Alpine para el A526 luego del receso de mitad de temporada. “Tengo muchas ganas de probar las mejoras. Creo que representan un paso adelante muy importante”, anticipó el argentino.

Según consignó el medio especializado Motorsport, el pilarense se mostró “entusiasmado con el futuro” de cara a la próxima carrera en el histórico circuito de Monza, reconocido por ser uno de los más rápidos del mundo. Además, Colapinto tendrá la tranquilidad de haber sido confirmado por la escudería francesa para 2027 y tendrá su segunda temporada completa como titular.

En el GP de Países Bajos, Colapinto se las arregló con la versión anterior del monoplaza para clasificar cerca de su compañero Pierre Gasly, que sí había recibido las mejoras. A pesar de su gran largada el domingo, el argentino sufrió una severa sanción que lo condenó a pelear desde atrás y lo alejó de la posibilidad de pelear por los puntos.

Para este fin de semana, el piloto de 23 años tendrá tres entrenamientos libres para conocer estas actualizaciones, más allá de que ya las probó en el simulador, y buscar posicionarse en los puestos de la lucha por ingresar en la zona de puntos.

El Alpine de Franco Colapinto, con las tribunas repletas de Monza de fondo, durante la temporada 2025.

El Alpine de Franco Colapinto, con las tribunas repletas de Monza de fondo, durante la temporada 2025.

El propio Gasly analizó el rendimiento de estas mejoras tras la carrera en Zandvoort. “Creo que, en general, es positivo. Definitivamente nos devolvió a la lucha por el top 10. Todavía estamos aprendiendo sobre este paquete, así que, en general, obtuvimos buenos datos”, confesó el francés.

Cuándo se disputa el GP de Italia

El Gran Premio de Italia se disputará desde el viernes 4 al domingo 6 de septiembre en el circuito de Monza, en le región de Lombardía, a unos 33 kilómetros al norte de la ciudad de Milán.

La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación. Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el GP de Italia.

>> Leer más: Las cinco razones por las que Franco Colapinto seguirá otro año en la Fórmula 1

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Monza será transmitida en vivo a través de Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan premium. Para quienes no cuentan con esta suscripción, Fox Sports transmitirá la carrera en diferido.

Horarios del GP de Italia

Viernes 4 de septiembre

Práctica Libre 1: 7.30

Práctica Libre 2: 11

Sábado 5 de septiembre

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11

Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10

* Horario en Argentina

>> Leer más: La reacción de Franco Colapinto tras asegurarse su continuidad en Alpine

Cómo es el circuito de Monza

El circuito de Monza fue inaugurado en 1922 y es una de las pistas más icónicas de la historia de la Fórmula 1, ya que forma parte del calendario de la categoría desde sus comienzos y fue sede durante todas las temporadas de la F1, con la única excepción de 1980, cuando se trasladó a Ímola por obras de remodelación.

El Autódromo Nacional de Monza se encuentra dentro del Parque Real de Monza, cerca de Milán, y se caracteriza por ser uno de los más rápidos del campeonato, reconocido como el "Templo de la Velocidad". Durante gran parte del trazado, los pilotos pisan el acelerador a fondo y alcanzan varios de los registros de velocidad más altos de la categoría.

Con unos 5,793 kilómetros de longitud y 11 curvas en total, este circuito contará con un total de 53 vueltas, que completarán un poco más de 306 kilómetros de recorrido para los pilotos. El récord histórico de vuelta en esta pista lo registró Max Verstappen en 2025, con un tiempo de 01:18.792.

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