Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

La mujer y el hombre hallados en el auto habían sido pareja. Pescadores de la zona registraron un video que confirma la hipótesis del suicido luego del crimen

Los restos del auto en el que se descubrió el femicidio de Villa Gobernador Gálvez.

La investigación iniciada tras el hallazgo de dos cuerpos calcinados dentro de un auto en Villa Gobernador Gálvez cuenta con un video clave. De esta manera se refuerza la hipótesis de que se trató de un femicidio seguido de suicidio .

Las imágenes a las que accedió La Capital corresponden a una filmación de pescadores de la zona, hecha desde alguna embarcación, donde se ve un Chevrolet Corsa ardiendo en llamas. A unos metros de distancia está el hombre involucrado en el hecho, quien en un momento corre y se arroja sobre el vehículo.

Después de un llamado al 911 la policía llegó al lugar y dentro del auto, además del hombre, encontró el cadáver de una mujer. Lo que todavía se desconoce es la mecánica del crimen y si ocurrió en ese lugar o si el hombre llegó a la bajada El Espinillo con la mujer ya asesinada.

La identidad de la víctima y del femicida

La víctima se llamaba Mariana Di Paolo y el hombre Luis Rodrigo Argañaraz y según pudo saber La Capital habían sido pareja. Por su parte el diario Rosario3 confirmó que 48 antes del hecho la mujer había denunciado al hombre por hostigamiento y acoso.

>> Leer más: Conmoción en Villa Gobernador Gálvez: dos personas muertas en un auto quemado

Para la tarde del jueves los familiares de la mujer se encontraban en el Instituto Médico Legal mientras se esperan avances en la investigación.

En tanto, en el lugar del hecho, el auto fue retirado pasado el mediodía. La zona recuperó la normalidad entre pescadores ocasionales y el movimiento de los pocos vecinos que viven en los alrededores.

Femicidio y suicidio

Los bomberos trabajaron en el lugar desde temprano para sofocar los restos del fuego que prácticamente redujo el Chevrolet Corsa a chatarra. En tanto la policía trabajó en el relevamiento de testimonios que comenzaron a arrojar desde temprano la posibilidad de analizar distintas hipótesis.

>> Leer más: La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Mariano Ríos Artacho

Un testigo informó a la policía que vio a un hombre prender fuego el auto y luego tirarse al río. Fue por ese motivo que llamó al 911, pero recién a la llegada de la policía se supo que dentro del vehículo había dos cadáveres.

Más tarde otros testimonios echaron algo de luz sobre la secuencia del hecho, aunque todo es materia de investigación y por lo tanto sin confirmación. Desde el Ministerio de Seguridad informaron que un testigo aseguró que la persona que se había arrojado al agua volvió a salir por sus propios medios y se metió en la parte trasera del Corsa. Ahora un video clave abona esta línea de investigación.