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La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta

Tras permanecer dos semanas en el Heca, le dieron el alta a la mujer de 18 años que fue atacada a puñaladas por su expareja en un departamento

3 de septiembre 2026 · 15:17hs
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La joven recibió el alta médica tras dos semanas en el Heca. 

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

La joven recibió el alta médica tras dos semanas en el Heca. 

Después de permanecer internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) dos semanas tras sufrir un intento de femicidio, Alison C. recibió el alta este jueves al mediodía. La joven fue atacada el 20 de agosto pasado por su exnovio en un departamento de barrio Abasto y había ingresado al nosocomio en estado crítico.

La directora del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), Andrea Becherucci, confirmó que Alison, de 18 años, recibió el alta este jueves tras haber pasado diez días en terapia intensiva y cuatro en sala común.

En diálogo con La Capital, Becherucci remarcó que la joven regresa a su casa pero deberá realizarse controles la semana próxima. "Como con cualquier paciente complejo, se va con pautas de alarma para volver si algo cambia", contó la directiva.

El supuesto agresor también había sido internado el día de la denuncia y luego lo imputaron por homicidio triplemente calificado en grado de tentativa. A partir de un pedido de la fiscal María Laura Riccardo, la Justicia provincial ordenó la prisión preventiva de Luciano D. G. por el plazo de ley como parte de la investigación del caso.

¿Qué se sabe del intento de femicidio en Paraguay al 1700?

De acuerdo a la evidencia y los testimonios recabados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el muchacho de 19 años y la víctima estuvieron en pareja durante cuatro meses. Después de la separación, Alison C. fue a verlo el jueves 20 de agosto al departamento que comparte con un familiar en Paraguay al 1700.

Durante aquel encuentro a solas, ambos jóvenes protagonizaron una discusión en el living comedor del inmueble. A continuación, el imputado llamó a su exnovia desde la habitación para darle un regalo. Entonces, le pidió que se diera vuelta para sorprenderla y la atacó con un cuchillo.

>> Leer más: Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis sobre los cadáveres hallados en un auto quemado

La muchacha sufrió heridas de arma blanca en el tórax, la espalda, manos, brazos, cabeza y abdomen. Si bien estaba consciente cuando la atendieron en el Heca, requirió una cirugía de tres horas para salvar su vida.

La paciente quedó sedada luego de la operación en el efector de avenida Pellegrini y Crespo. Los médicos le brindaron asistencia mecánica ventilatoria y en los días posteriores empezaron a detectar los primeros signos de recuperación hasta que pudo despertarse para respirar por sus propios medios.

Prisión preventiva para el atacante

Cuatro días después del ataque la Justicia dispuso la prisión preventiva para el joven de 19 años oriundo de Armstrong tras asesinar a su expareja. En la audiencia imputativa, la fiscal Laura Riccardo le atribuyó a Luciano D.G. los delitos de tentativa de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido contra la persona con quien ha mantenido una relación de pareja, y "contra una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre, por mediar violencia de género y por alevosía".

El juez de primera instancia Alejandro Negroni hizo lugar a lo solicitado por la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley e indicó que una vez otorgada el alta médica sea trasladado al servicio penitenciario.

¿Cómo hacer una denuncia por violencia de género?

Frente a una emergencia en un contexto de violencia de género con riesgo para la vida de una persona en la provincia de Santa Fe, las autoridades recomiendan llamar directamente al 911. Tanto la víctima como testigos pueden realizar las denuncias correspondientes.

Para otras denuncias y asesoramiento, Rosario cuenta con el Teléfono Verde 0800-444-0420. Esta línea gratuita también funciona las 24 horas para asistir a las víctimas. Otra herramienta similar el Contacto Violeta, un servicio de asistencia por mensajes de Whatsapp a través del 341-5-781509. Esta opción se encuentra disponible para quienes precisan ayuda y no pueden hablar a la hora de solicitarla.

En la órbita local, las denuncias sobre violencia de género pueden realizarse en la principal sede regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ubicada en Sarmiento 2850. El teléfono del organismo es 341-4-861200.

A nivel nacional también funciona la línea 144 para atender casos en cualquier punto del país.

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