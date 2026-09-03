En Central, la duda para armar el once está en el jugador que más clásicos ganó

A tres días del gran partido en el Gigante, el técnico Almirón espera por la recuperación de Agustín Sández, quien hasta aquí ganó los seis que jugó

Sández fue titular en el último clásico, en el que Central se quedó con los tres puntos, en el parque Independencia.

Agustín Sández la pelea junto a Herrera, en el clásico que Central ganó en el Gigante con gol de tiro libre de Ángel Di María.

A tres días el partido más esperado por la ciudad, el clásico entre Central y Newell's, por el lado del Canalla no hay indicios fuertes en lo que tiene que ver con el equipo, aunque sí se sabe que al menos un futbolista la está peleando desde lo físico para poder estar. Y se trata de un ganador nato en los clásicos.

Quien todavía no tiene un lugar asegurado en el equipo es Agustín Sández . Es que el lateral por izquierda arrastra una molestia en el sóleo que lo tiene a maltraer y que le impidió completar el partido frente a Gimnasia y Esgrima La Plata .

De hecho, en ese último partido del Canalla, el lateral por izquierda pidió el cambio en el entretiempo, por eso Alexis Soto fue quien salió a jugar el complemento.

Para Almirón, Sández siempre fue el lateral titular, pese a que en alguna ocasión alternó, aun sin la obligación de tener que rotar futbolistas producto de la doble competencia.

De faltar Sández, quien se perdería el clásico sería justamente el futbolista con mayor efectividad en este partido. El defensor que provino de Boca lleva seis clásicos disputados y todos ganados. En el último, que se jugó en el parque Independencia, superó al Pachi Carrizo, que tiene cinco jugados y cinco ganados.

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Sández fue titular en el último clásico, en el que Central se quedó con los tres puntos, en el parque Independencia. Leonardo Vincenti / La Capital

Sández llegó a Central de la mano de Miguel Ángel Russo, en 2023, y de ahí en más estuvo presente en todos los clásicos que se disputaron, con la particular racha que estableció el Canalla de victorias consecutivas. Por eso, hoy Sández es algo así como un talismán para los clásicos.

Más allá de lo que marcan estos números, que aportan sólo a la estadística, Sández trabaja pensando en llegar en óptimas condiciones al domingo y que al menos Almirón pueda tenerlo en cuenta. Si eso no ocurre, su lugar será ocupado por Soto.

En la zaga central, más claro

El otro jugador que venía con alguna molestia es Ignacio Ovando, aunque todo parece indicar que no tendrá problemas para jugar. El marcador central también salió en el entretiempo por una molestia muscular y por eso en un principio se especuló con su posible ausencia.

Almirón debe evaluar además si finamente vuelve a apostar por Marco Ruben, quien jugó su primer partido como titular tras el regreso a la actividad, o si se inclina por alguno de los otros centrodelanteros que tiene en el plantel, pero que ninguno logró convertir en lo que va del semestre, sobre todo por el lado de Enzo Copetti, quien estuvo mucho más tiempo en cancha que Tomás Badaloni.