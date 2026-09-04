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En la oposición prevalecieron las críticas a Milei por el mensaje de Malvinas

No obstante, la santafesina Gisela Scaglia, diputada de Provincias Unidas, se desmarcó: “Me parece muy bien que la cadena nacional haya buscado unirnos en una causa”

4 de septiembre 2026 · 12:09hs
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“Todos desde nuestros lugares tenemos que seguir apoyando el camino diplomático que la Argentina se propuso”

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

“Todos desde nuestros lugares tenemos que seguir apoyando el camino diplomático que la Argentina se propuso”, afirmó Scaglia.

Referentes del arco opositor al gobierno criticaron el mensaje en cadena nacional que dio el presidente Javier Milei por el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas, tras acusarlo de "prestar servicios para los Estados Unidos" y querer “galtierizar” su figura, en referencia a Leopoldo Fortunato Galtieri, último mandatario de la dictadura militar que le declaró la guerra a Gran Bretaña por la toma del archipiélago.

El excanciller Jorge Taiana aseguró en su cuenta de X que, "luego de tres años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses".

"Con este posicionamiento, Milei busca ‘galtierizar’ su figura para recuperar espacio ante el pueblo argentino. Utilizar la causa de Malvinas para crear un consejo de seguridad, en el marco de la estrategia contrainsurgente del Escudo de las Américas, resulta peligroso. Las actividades de exploración y explotación en Malvinas ya tienen previstas sanciones en las leyes 26.659 y 26.915", indicó Taiana.

"Sobre la base naval integrada de Ushuaia: la comenzamos a construir en 2022, cuando era ministro de Defensa, y nunca fue pensada para compartir con ningún país extranjero", añadió.

Por su parte, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman también cuestionó a Milei al graficar: "Le hackearon las neuronas o Estados Unidos lo está usando como enviado para provocar a Gran Bretaña en su actual disputa entre piratas. Se lo escribieron en el Pentágono".

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, resaltó que "267 días tardó el fan de (Margaret) Thatcher en cumplir la ley" y sostuvo que "ahora lo hace de manera oportunista".

Hernán Reyes, miembro de la mesa nacional de la Coalición Cívica-ARI y exlegislador porteño, afirmó que “se viene el libertonacionalismo”, con “sobreactuaciones de todo tipo, promesas de resistencia y delirios de grandeza”.

>>Leer más: Quirno: "No hay River-Boca, estamos defendiendo la camiseta argentina"

En tanto, el diputado nacional de Provincias Unidas (PU) Pablo Juliano afirmó: "Bienvenido a la defensa de la soberanía, señor presidente. Llega tres años tarde”.

“Respecto del proyecto de ley anunciado, lo estudiaremos con seriedad. Le pedimos al oficialismo un debate sereno. Sin empujones ni victorias pírricas. Una política de Estado exige acuerdos amplios y duraderos", cerró Juliano.

Si bien ironizó respecto de la cadena nacional de Milei (“mucho humo”), el diputado nacional socialista Esteban Paulón, uno de los representantes de Santa Fe en Provincias Unidas, se centró en las nuevas sanciones ante las operaciones no autorizadas en Malvinas. “Hace meses deberían haberse tomado, pero bienvenidas”, indicó.

A su turno, la jefa del bloque de PU en Diputados, Gisela Scaglia, aseveró: “Me parece muy bien que esta cadena nacional haya buscado unirnos en una causa”.

“Todos desde nuestros lugares tenemos que seguir apoyando el camino diplomático que la Argentina se propuso”, añadió la exvicegobernadora de Santa Fe.

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