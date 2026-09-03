Un video muestra el momento del choque múltiple en la ruta 18

Al menos cuatro vehículos se vieron involucrados en la colisión a la altura de La Carolina

Un video filmado desde un vehículo en movimiento captó el preciso momento en que se produjo en la madrugada de este jueves un choque múltiple en la ruta 18, a la altura de La Carolina.

Al menos cuatro vehículos se vieron involucrados en la colisión que ocurrió poco antes del amanecer, cuando un camión y una camioneta que iban hacia el sur chocaron. El impacto también afectó a otro vehículo de carga y a los ocupantes de un automóvil que viajaba en sentido contrario.

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Una sola persona requirió asistencia médica por lesiones y la Policía se encargó de inspeccionar la zona para esclarecer lo sucedido.

El conductor de la pick up blanca se llevó la peor parte del choque múltiple cuando frenó adelante de un transporte de carga que esperaba luz verde en un semáforo para avanzar en el kilómetro 5 de la ruta provincial 18. La camioneta se cruzó al otro carril y chocó contra la parte trasera de otro camión.

Debido al desplazamiento de la camioneta, el impacto sorprendió a otras dos personas que iban hacia Rosario a bordo de un Volkswagen Up!.

La filmación, realizada desde un vehículo que se desplazaba en sentido contrario a la camioneta que chocó, permite ver cómo la camioneta queda destruida en apenas un instante.