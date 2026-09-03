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En la provincia hay unos 412 mil deudores en situación de mora

Un informe de Cepa describió el panorama de los endeudados en Santa Fe. La tasa de morosidad es del 13%, menor a la nacional

3 de septiembre 2026 · 22:31hs
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El nivel de morosidad impulsó una reducción en la operatoria con tarjetas de crédito

El nivel de morosidad impulsó una reducción en la operatoria con tarjetas de crédito, dijo First Capital Group.

En Santa Fe se registraron 412.845 deudores morosos al mes de julio, el 7% del total nacional. El 70,6% se concentra en la franja etaria que va de 25 a 54 años, con un pico de 116.789 personas en el tramo de 25 a 34 años. En cuanto al nivel de endeudamiento, predomina la situación 5, irrecuperable, con 264.770 personas. Los datos corresponden al último informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa).

En medio de un panorama crítico, la provincia presenta un cuadro menos comprometido que otras jurisdicciones. De hecho, en términos porcentuales, se ubica en el puesto número 22, sobre 24, con una tasa de morosidad de 13%. El promedio nacional es del 15,7% nacional. En valores absolutos, en cambio, está tercera.

En base a información del Banco Central, Cepa señaló que la morosidad de las familias de la provincia en el sistema bancario se ubicó en julio en 9,6%, un nivel inferior al 13% registrado para el total del país. En billeteras virtuales, la mora fue de 31,2%.

Santa Fe en el ranking

Los morosos santafesinos representan el 7% de los 5.935.719 que hay a nivel nacional. Es una proporción inferior a la participación poblacional de la provincia en el país (7,9%). Los que están en mora solo con el sistema bancario equivalen a 6,4% del total nacional y los exclusivos de billeteras virtuales, al 7,6%.

En términos relativos, Santa Fe tiene el mismo nivel de mora que Entre Ríos (13%) y se ubica solo por delante de Caba (10,2%). En términos absolutos, está detrás de la provincia de Buenos Aires (2.222.026) y Córdoba (501.091).

En cuanto a los montos, las familias santafesinas registran préstamos morosos promedio inferiores a la media nacional en todas las categorías: $ 3.045.764 en bancos, $ 1.191.189 en billeteras virtuales y $ 2.323.638 en el total del sistema.

La brecha entre el monto promedio adeudado en el total del sistema y en billeteras virtuales, que es de $1,1 millones en Santa Fe y de $ 1,4 millones a nivel país, evidencia que, si bien las billeteras concentran la mayor cantidad de deudores morosos, los montos individuales comprometidos son menores que en el sistema bancario tradicional.

El mapa de la mora

Santa Fe registra préstamos morosos promedio por familia de $ 2,3 millones en julio de 2026, ubicándose en el puesto 12° del ranking nacional. El valor se encuentra por debajo del promedio del país, de $ 2,6 millones, aunque supera al de varias provincias del norte y centro del país. Entre las jurisdicciones con mayores niveles se destacan Tierra del Fuego ($ 4,9 millones), Santa Cruz ($ 4,4 millones), Caba ($ 4,2 millones) y Neuquén ($ 3,7 millones).

En la provincia, la distribución de la mora muestra que la situación 3 (con problemas / riesgo medio) abarca a 53.862 personas, mientras que la situación 5 (irrecuperable) concentra 264.770 casos, posicionándose como la categoría más numerosa de la serie. Por su parte, la situación 4 (alto riesgo de insolvencia) se ubica en un nivel intermedio entre ambos niveles, registrando a 94.328 personas.

En conjunto, los datos permiten dimensionar la cantidad de personas de la provincia que atraviesan distintos grados de irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones de pago, con una mayor concentración en los niveles de mora más severos.

Contracción crediticia

El crecimiento de la morosidad impacta en el mercado de crédito. La operatoria con tarjetas de crédito cayó 10,1% interanual en agosto, según un informe de First Capital Group. “Los clientes en situación irregular no pueden utilizar sus plásticos pues los mismos han sido suspendidos y las entidades financieras restringen la actualización de los límites de crédito, solo sus mejores clientes reciben mayores calificaciones crediticias, pero paradójicamente estos sectores son los menos propensos a endeudarse dada la situación actual”, aseguró Guillermo Barbero, socio de First Capital Group. El ejecutivo señaló que la contracción se acelera trimestre a trimestre.

Según el informe, la línea de préstamos personales presentó un incremento mensual del 0,1%, pero disminuyó 7,6% en la comparación anual. “Los niveles de clientela morosa han puesto freno a los planes comerciales más ambiciosos y se vuelcan hoy a tratar de recuperar a los clientes en situación irregular”, dijo.

Explicó, además, que “el nivel de tasas es muy superior al valor del IPC y del incremento de salarios, con lo cual, hay pocas situaciones que aconsejan un endeudamiento en estas circunstancias¨, explicó.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, quien disertó durante la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef), que se lleva a cabo en Iguazú, hizo un llamamiento a los bancos para solucionar el problema de la mora.

Tras rechazar posibles soluciones propuestas en el Congreso, opinó que “ las tasas de interés son altas e inducen a la mora porque son impagables en términos reales para muchos” y aseguró que el rol de los bancos es refinanciar el crédito “con tasas de interés mucho más bajas para dar oportunidad de pago y con plazos más largos”.

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