Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis sobre los cadáveres hallados en un auto quemado

Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que aguardan la identificación de los cuerpos para confirmar si hubo denuncias por violencia de género

La incipiente investigación por el hallazgo de dos cuerpos calcinados dentro de un auto incendiado en Villa Gobernador Gálvez sumó una nueva hipótesis. Tras los primeros peritajes y declaración de posibles testigos se analiza si se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Tras un llamado al 911 registrado la mañana del jueves, cerca de las 9, la policía llegó a la zona de la bajada El Espinillo donde halló un Chevrolet Corsa quemado. Dentro hallaron dos cadáveres prácticamente irreconocibles, pero se cree que se trata de una mujer y un hombre.

Una primera versión, de acuerdo al testimonio de una persona, indicó que un tercer individuo se había arrojado al río. Pero ahora se cree que esa persona luego volvió a ingresar al vehículo y por lo tanto sería uno de los dos cuerpos hallados dentro.

Femicidio y suicidio

En ese marco desde el Ministerio de Seguridad de la provincia informaron que se analiza una nueva hipótesis. Es la de femicidio seguido de suicidio, sin embargo por el momento no trascendió la identidad de los cuerpos ni se confirmó qué vínculo tenían entre ellos.

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Todo es materia de investigación en la causa que quedó a cargo de la fiscal Noelia Navone, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva. Fuentes oficiales indicaron que aguardan a que se confirme la identidad de ambos para conocer si existían denuncias previas por violencia de género.

Nueva hipótesis

Los bomberos trabajaron en el lugar desde temprano para sofocar los restos del fuego que prácticamente redujo el Chevrolet Corsa a chatarra. En tanto la policía trabajó en el relevamiento de testimonios que comenzaron a arrojar desde temprano la posibilidad de analizar distintas hipótesis.

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Un testigo informó a la policía que vio a un hombre prender fuego el auto y luego tirarse al río. Fue por ese motivo que llamó al 911, pero recién a la llegada de la policía se supo que dentro del vehículo había dos cadáveres.

Más tarde otros testimonios echaron algo de luz sobre la secuencia del hecho, aunque todo es materia de investigación y por lo tanto sin confirmación. Desde el Ministerio de Seguridad informaron que un testigo aseguró que la persona que se había arrojado al agua volvió a salir por sus propios medios y se metió en la parte trasera del Corsa.