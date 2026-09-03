La Capital | Policiales | Femicidio

Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis sobre los cadáveres hallados en un auto quemado

Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que aguardan la identificación de los cuerpos para confirmar si hubo denuncias por violencia de género

3 de septiembre 2026 · 13:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis tras el hallazgo de dos cuerpos en un auto quemado. 

Foto: Desarrollo Zonal

Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis tras el hallazgo de dos cuerpos en un auto quemado. 

La incipiente investigación por el hallazgo de dos cuerpos calcinados dentro de un auto incendiado en Villa Gobernador Gálvez sumó una nueva hipótesis. Tras los primeros peritajes y declaración de posibles testigos se analiza si se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Tras un llamado al 911 registrado la mañana del jueves, cerca de las 9, la policía llegó a la zona de la bajada El Espinillo donde halló un Chevrolet Corsa quemado. Dentro hallaron dos cadáveres prácticamente irreconocibles, pero se cree que se trata de una mujer y un hombre.

>> Leer más: Conmoción en Villa Gobernador Gálvez: dos personas muertas en un auto quemado

Una primera versión, de acuerdo al testimonio de una persona, indicó que un tercer individuo se había arrojado al río. Pero ahora se cree que esa persona luego volvió a ingresar al vehículo y por lo tanto sería uno de los dos cuerpos hallados dentro.

Femicidio y suicidio

En ese marco desde el Ministerio de Seguridad de la provincia informaron que se analiza una nueva hipótesis. Es la de femicidio seguido de suicidio, sin embargo por el momento no trascendió la identidad de los cuerpos ni se confirmó qué vínculo tenían entre ellos.

>> Leer más: Un motociclista murió tras caer al canal Ibarlucea por un choque en la ruta 34

Todo es materia de investigación en la causa que quedó a cargo de la fiscal Noelia Navone, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva. Fuentes oficiales indicaron que aguardan a que se confirme la identidad de ambos para conocer si existían denuncias previas por violencia de género.

Nueva hipótesis

Los bomberos trabajaron en el lugar desde temprano para sofocar los restos del fuego que prácticamente redujo el Chevrolet Corsa a chatarra. En tanto la policía trabajó en el relevamiento de testimonios que comenzaron a arrojar desde temprano la posibilidad de analizar distintas hipótesis.

>> Leer más: La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Mariano Ríos Artacho

Un testigo informó a la policía que vio a un hombre prender fuego el auto y luego tirarse al río. Fue por ese motivo que llamó al 911, pero recién a la llegada de la policía se supo que dentro del vehículo había dos cadáveres.

Más tarde otros testimonios echaron algo de luz sobre la secuencia del hecho, aunque todo es materia de investigación y por lo tanto sin confirmación. Desde el Ministerio de Seguridad informaron que un testigo aseguró que la persona que se había arrojado al agua volvió a salir por sus propios medios y se metió en la parte trasera del Corsa.

Noticias relacionadas
La Policía detuvo a Martín Bachero en Colón al 2000 luego del femicidio de Carina Candelas.

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia

El sospechoso de 55 años fue detenido minutos después del crimen en Colón al 2000.

Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura comenzó un hostigamiento"

Violencia de género. El intento de femicidio ocurrió en Paraguay al 1700.

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700

Alisson está internada en el Heca luego de ser víctima de un intento de femicidio

Evoluciona la joven víctima de un intento de femicidio en Paraguay al 1700

Ver comentarios

Las más leídas

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

Estaban en situación de calle, pero gracias a la ley de salud mental son dueños de su propia empresa

Estaban en situación de calle, pero gracias a la ley de salud mental son dueños de su propia empresa

Lo último

¿Se pueden recuperar elementos eliminados de WhatsApp?

¿Se pueden recuperar elementos eliminados de WhatsApp?

Advierten que el presidente Milei está en modo Galtieri

Advierten que el presidente Milei "está en modo Galtieri"

Destituyeron a un fiscal por simular un robo y ya son diez los casos que sacuden al MPA santafesino

Destituyeron a un fiscal por simular un robo y ya son diez los casos que sacuden al MPA santafesino

Destituyeron a un fiscal por simular un robo y ya son diez los casos que sacuden al MPA santafesino

La Legislatura removió al fiscal de San Jorge por una presunta maniobra para conseguir que el seguro repusiera dos cubiertas de su auto. Su caso se suma a una serie de denuncias, imputaciones, condenas y detenciones que involucraron a integrantes del Ministerio Público de la Acusación.
Destituyeron a un fiscal por simular un robo y ya son diez los casos que sacuden al MPA santafesino
La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta
Policiales

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta

Advierten que el presidente Milei está en modo Galtieri
Política

Advierten que el presidente Milei "está en modo Galtieri"

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta
La Ciudad

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Políticos en redes: Pullaro en el conducto cloacal, erre de Respeto y La Faraona

Por Facundo Borrego
Política

Políticos en redes: Pullaro en el conducto cloacal, erre de Respeto y La Faraona

Strava: la app deportiva que se convirtió en el nuevo Tinder y causa furor en Rosario
Información General

Strava: la app deportiva que se convirtió en el nuevo Tinder y causa furor en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

Estaban en situación de calle, pero gracias a la ley de salud mental son dueños de su propia empresa

Estaban en situación de calle, pero gracias a la ley de salud mental son dueños de su propia empresa

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Ovación
Brilló en Central, jugó en River y Boca y regresa al fútbol tras 5 años retirado
Ovación

Brilló en Central, jugó en River y Boca y regresa al fútbol tras 5 años retirado

Brilló en Central, jugó en River y Boca y regresa al fútbol tras 5 años retirado

Brilló en Central, jugó en River y Boca y regresa al fútbol tras 5 años retirado

Clásico por la paz, una nueva apuesta por los pibes de los barrios en la previa del derby rosarino

Clásico por la paz, una nueva apuesta por los pibes de los barrios en la previa del derby rosarino

En Central, la duda para armar el once está en el jugador que más clásicos ganó

En Central, la duda para armar el once está en el jugador que más clásicos ganó

Policiales
La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta
Policiales

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta

Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis sobre los cadáveres hallados en un auto quemado

Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis sobre los cadáveres hallados en un auto quemado

Conmoción en Villa Gobernador Gálvez: hallaron a dos personas muertas en un auto quemado

Conmoción en Villa Gobernador Gálvez: hallaron a dos personas muertas en un auto quemado

Atraparon en Mendoza a un prófugo santafesino por el que se ofrecían 15 millones de recompensa

Atraparon en Mendoza a un prófugo santafesino por el que se ofrecían 15 millones de recompensa

La Ciudad
Cesó el alerta por tormentas para Rosario pero se viene un brusco descenso de temperatura
La Ciudad

Cesó el alerta por tormentas para Rosario pero se viene un brusco descenso de temperatura

Un motociclista murió tras caer al canal Ibarlucea por un choque en la ruta 34

Un motociclista murió tras caer al canal Ibarlucea por un choque en la ruta 34

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

El Quini 6 dejó todo vacante y el domingo pondrá en juego $12 mil millones
Información General

El Quini 6 dejó todo vacante y el domingo pondrá en juego $12 mil millones

Juegos Suramericanos: hay entradas anticipadas a la venta
La Ciudad

Juegos Suramericanos: hay entradas anticipadas a la venta

La actividad metalúrgica de Rosario cayó 14% en el primer semestre
Economía

La actividad metalúrgica de Rosario cayó 14% en el primer semestre

Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes
Policiales

Del Porsche al barco: qué bienes de Luis Herrera salen a remate este viernes

La policía francesa desmanteló un plan criminal que incluía el secuestro de Kylian Mbappé
Ovación

La policía francesa desmanteló un plan criminal que incluía el secuestro de Kylian Mbappé

Rosario Motorsport: temen perder el dinero ante un posible esquema Ponzi
La Ciudad

Rosario Motorsport: temen perder el dinero ante un posible esquema Ponzi

Mataron en la zona norte a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar
Policiales

Mataron en la zona norte a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Newells y Racing resolvieron las diferencias y Santiago Solari será jugador rojinegro
Ovación

Newell's y Racing resolvieron las diferencias y Santiago Solari será jugador rojinegro

Cómo están los jugadores tocados en Central y qué alternativas maneja Almirón

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo están los jugadores "tocados" en Central y qué alternativas maneja Almirón

México: encontraron atados y asesinados a un músico, su esposa embarazada y su hija
Información General

México: encontraron atados y asesinados a un músico, su esposa embarazada y su hija

Sin facturación ni respaldo en Don Web: ¿qué hacer cuando se caen los servidores?
La Ciudad

Sin facturación ni respaldo en Don Web: ¿qué hacer cuando se caen los servidores?

Rosarina: quedó inaugurada la nueva cancha para los Juegos Suramericanos 2026

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: quedó inaugurada la nueva cancha para los Juegos Suramericanos 2026

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años para una mujer
Policiales

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años para una mujer

Si no mostramos resultados se hace difícil acompañar, dijo Milei sobre su reelección
Política

"Si no mostramos resultados se hace difícil acompañar", dijo Milei sobre su reelección

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho
Policiales

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho

Cultura en Juego vuelve a Rosario con más de 150 propuestas y entrada gratis
La Ciudad

Cultura en Juego vuelve a Rosario con más de 150 propuestas y entrada gratis

Rosario despide a Messi de la selección en el buzón de La Capital y Brindis TV
La Ciudad

Rosario despide a Messi de la selección en el buzón de La Capital y Brindis TV

Don Web explicó qué originó el problema en el servidor y cuándo lo solucionará
Tecnología

Don Web explicó qué originó el problema en el servidor y cuándo lo solucionará

Un camionero sufrió un choque en Circunvalación y quedó atrapado
La Ciudad

Un camionero sufrió un choque en Circunvalación y quedó atrapado

Apyme advirtió por fuerte aumento de los concursos y quiebras en Santa Fe
Economía

Apyme advirtió por fuerte aumento de los concursos y quiebras en Santa Fe