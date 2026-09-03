Strava: la app deportiva que se convirtió en el nuevo Tinder y causa furor en Rosario

La aplicación surgió para registrar entrenamientos y hoy conecta corredores, organiza clubes y facilita encuentros entre usuarios con intereses comunes

Strava es un espacio donde el deporte, las redes sociales y los vínculos personales se entrecruzan

En los últimos días, muchos rosarinos se enteraron de la existencia de Strava al punto que se volvió tendencia. En rigor, no es una novedad: se trata de una app que tiene veinte años, pero su uso se extendió mucho en los últimos tiempos en la ciudad y la novedad es que además se alejó un poco de su objetivo original.

Strava es una app que se creó para entrenar, medir marcas personales y compartir recorridos . Sin embargo, casi dos décadas después de su lanzamiento, la plataforma sumó una dimensión social que la convirtió en un inesperado punto de encuentro para quienes buscan conocer gente.

La aplicación permite registrar actividades mediante GPS, mostrar rutas, fotos y resultados, seguir a otros deportistas y participar en clubes. Esa dinámica transformó a Strava en una especie de nueva red social para corredores y ciclistas , donde los vínculos pueden pasar del entrenamiento a encuentros personales.

El fenómeno incluso llevó a compararla con Tinder . En lugar de deslizar perfiles para buscar una cita, los usuarios pueden conocer a otras personas a partir de sus hábitos deportivos, sus recorridos, sus horarios de entrenamiento y los grupos a los que pertenecen.

Su popularidad fue incrementando considerablemente en los últimos años, al punto que ya supera los 180 millones de usuarios en todo el mundo. Su crecimiento consolidó a la plataforma como una de las principales comunidades digitales vinculadas con el deporte.

La aplicación logró que una actividad que durante años tuvo un carácter individual adquiriera una dimensión pública. Cada entrenamiento puede convertirse en una publicación, recibir interacciones y generar nuevos contactos.

>> Leer más: La teoría de los tres amores: de qué se trata y cómo influye en la vida amorosa

Cómo funciona la app Strava

A primera vista, Strava parece una herramienta exclusivamente deportiva. La aplicación registra datos como distancia, ritmo promedio, tiempo, desnivel y recorrido mediante GPS.

Los usuarios pueden publicar sus entrenamientos y acompañarlos con fotografías o comentarios. También pueden seguir a otras personas, recibir "kudos", el equivalente a los "me gusta" de otras redes sociales, y dejar comentarios en las publicaciones.

La plataforma también permite crear y consultar segmentos, es decir, determinados tramos de una ruta que los usuarios pueden recorrer y comparar con otros atletas. Strava establece rankings para quienes completan esos segmentos, lo que agrega un componente competitivo a la experiencia.

Además, la aplicación ofrece mapas de calor que permiten visualizar las zonas donde los usuarios realizan sus actividades deportivas. La compañía también incorporó herramientas como Athlete Intelligence, que analiza el rendimiento de los usuarios y puede destacar hitos o desafíos que incentivan la interacción dentro de la comunidad.

El crecimiento de los clubes de running y la dimensión social de la plataforma modificaron la manera en que algunos usuarios utilizan Strava.

Según el Year in Sport: Trend Report 2025, elaborado por la propia compañía, uno de cada cinco encuestados de la Generación Z afirmó que tuvo una cita con alguien que conoció a través de un club de running. El mismo informe señaló que la creación de nuevos clubes en Strava se multiplicó por 3,5 durante el último año.

La lógica resulta diferente a la de las aplicaciones de citas tradicionales. En Strava, los usuarios pueden conocer primero los hábitos deportivos de otra persona antes de iniciar una conversación.

La frecuencia con la que alguien corre, sus horarios, los lugares que elige para entrenar y su participación en determinados clubes aportan información sobre su estilo de vida que difícilmente aparece en una descripción breve de una aplicación de citas.

El avance de Strava en Rosario

En Rosario, la aplicación también tiene una presencia marcada entre corredores y ciclistas.

Un informe publicado en X por el usuario @ggweitz mostró un mapa de utilización de Strava en la ciudad. La visualización permite identificar una fuerte concentración de actividades en la zona de la costanera, además de parques, plazas y barrios de sectores medios y medios-altos.

Entre los puntos con mayor actividad aparecen La Florida, Puerto Norte, Parque Sunchales, Parque de España y el Parque Nacional a la Bandera.

El mapa de uso de Strava en Rosario, es muy claro dónde se usa (barrios de clase media para arriba, parques y plazas) pic.twitter.com/miD6FnJrn0 — Gabo W. (@ggweitz) September 2, 2026

El crecimiento de Strava muestra cómo las redes sociales también modificaron la forma de practicar deporte.

Los usuarios ya no solo utilizan la aplicación para conocer cuánto corrieron o qué tiempo hicieron. También comparten sus recorridos, fotografías y logros, interactúan con otros deportistas y participan de comunidades locales.

En ese contexto, Strava se convirtió en un espacio donde deporte, redes sociales y vínculos personales se cruzan. Para algunos usuarios, conocer a alguien durante una salida de running puede ser el comienzo de una amistad, un nuevo grupo de entrenamiento o incluso una cita.