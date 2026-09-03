Advierten que el presidente Milei "está en modo Galtieri"

Guillermo Carmona, exfuncionario de Alberto Fernández, asegura que el libertario utiliza la cuestión de Malvinas para salir de “la crisis económica, política y social” que atraviesa su gobierno

Guillermo Carmona , exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur durante el gobierno de Alberto Fernández y uno de los referentes del peronismo en la materia, aseguró que tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , como el mandatario argentino, Javier Milei , están haciendo una “utilización política” de la cuestión de Malvinas para objetivos diferentes .

El exdiputado nacional por Mendoza puso en duda el respaldo estadounidense y aseguró que ambos presidentes están haciendo una “utilización política” del tema Malvinas para objetivos diferentes: Trump busca presionar a Gran Bretaña para que disponga mayor presupuesto para la Otan e incremente su accionar en Medio Oriente y Milei pretende adaptarse a un “soberanismo” creciente en la sociedad argentina, de cara a las elecciones de 2027 .

“El cambio de posición de algún país no significa que se vaya a modificar la situación. Sí podría crear condiciones, pero no se puede considerar, como algunos que opinan sin conocimiento, que EEUU nos devolvería las Malvinas ”, advirtió Carmona en una entrevista concedida a la agencia NA.

En esa línea, descerrajó: “Hay un intento de instalar eso en el imaginario colectivo. Así como Trump instrumentaliza eso en función de la presión sobre Gran Bretaña, creo que el gobierno de Milei está funcionando en modo Galtieri” .

Aludió, de ese modo, a Leopoldo Fortunato Galtieri, quien integró la Junta Militar entre diciembre de 1979 y junio de 1982.

Galtieri ordenó el desembarco militar de las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982, que desembocó en una guerra con el Reino Unido que terminó en derrota, lo que precipitó el fin de la dictadura.

“Hago un paralelismo con la actitud que tuvo la dictadura cívico-militar respecto de un hipotético apoyo de EEUU en la guerra. Apoyo que nunca llegó. Cuando Estados Unidos tuvo que elegir entre Gran Bretaña y la Argentina, terminó priorizando su alianza histórica, y tiene motivos para hacerlo”, explicó Carmona.

En esa línea, añadió: “Más allá de las tensiones actuales entre sus gobiernos, Londres es el aliado histórico de Washington, en lo económico, lo político y lo militar”.

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Respecto de la comparación del libertario con Galtieri, Carmona subrayó: “No creo decir nada inconveniente, en tanto y en cuanto Milei está reproduciendo las actitudes que en aquel momento tuvo el presidente de facto”.

“Primero, ponerse en una situación de suponer el apoyo de EEUU, cuando no hay una expresión concreta por parte de ese país. Segundo, utilizar la cuestión de Malvinas en un contexto económico, político y social muy crítico, y Milei pretende continuar con un nuevo mandato”, argumentó.

En ese sentido, el exfuncionario profundizó: “No digo que en este momento haya un gobierno de facto, pero sí que hay una utilización de la cuestión de Malvinas por lo que representa para el pueblo argentino, con un sentido claramente político”.

“Milei también reproduce las medidas de la dictadura en otros planos, como las orientaciones económicas, que son bastante parecidas a las de (el exministro de Economía (José Alfredo) Martínez de Hoz”, sentenció.