Newell's: rescindió Gaspar Iñíguez, un símbolo de la cadena de errores

El jugador llegó a Newell's de la mano de Cristian Fabbiani, muy fuera de forma, y jugó realmente muy poco . Acordó con el club su salida

Si bien no hubo confirmaciones oficiales desde Newell's , trascendió que el mediocampista Gaspar Iñíguez llegó a un acuerdo con la entidad del parque Independencia para poder rescindir su vínculo. Este jugador que llegó de la mano de Cristian Fabbiani, muy fuera de forma, y jugó realmente muy poco, representa y refleja crudamente la enorme cantidad de desaciertos que guiaron en estos últimos tiempos al club rojinegro y que lo dejaron merodeando la fatalidad.

Más allá de que tenía un año de contrato hasta junio 2026, el futbolista decidió llegar a una situación de entendimiento común para formalizar su salida de la institución.

Newell’s no pierde nada ya que jugó muy poco defendiendo esos colores. S u paso estuvo signado por los cuestionamientos y las críticas de los hinchas, que nunca pudieron entender esa determinación de traer a un jugador tan fuera de estado.

Vale recodar que Iñiguez arribó apuntado por Fabbiani, y después de varios meses buscando una puesta a punto en la que, supuestamente, por lo trascendido desde el complejo de entrenamientos de Bella Vista, bajó más de 20 kilos, pero nunca se lo vio con un perfil acorde a las exigencias del fútbol de primera división argentino.

Iñíguez tiene 31 años y solo pudo disputar 115 minutos, en 3 partidos en Newell’s. No convirtió y dio una asistencia. Jugó de titular en Defensa y Justicia en Florencio Varela, y entró desde el banco ante Boca en La Bombonera y frente a Argentinos en La Paternal. Nunca en el estadio Marcelo Bielsa, siendo una conducta muy llamativa que habitualmente se aplica cuando no se quiere exponer a alguien contra su propia gente.

A la reserva de Newell's con Bernardi

Durante los tres partidos que estuvo al frente del plantel Lucas Bernardi (Unión, Huracán y Racing), Iñíguez fue bajado a practicar con la división reserva, que estaba al mando de Coqui Torres tras el corrimiento a primera de Bernardi, y el DT le avisó que no lo tendría en cuenta.

De esta manera, teniendo en cuenta este panorama, el volante rescindió con el club del Parque.