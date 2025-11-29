Newell's: rescindió Gaspar Iñíguez, un símbolo de la cadena de errores

Si bien no hubo confirmaciones oficiales desde Newell's , trascendió que el mediocampista Gaspar Iñíguez llegó a un acuerdo con la entidad del parque Independencia para poder rescindir su vínculo. Este jugador que llegó de la mano de Cristian Fabbiani, muy fuera de forma, y jugó realmente muy poco, representa y refleja crudamente la enorme cantidad de desaciertos que guiaron en estos últimos tiempos al club rojinegro y que lo dejaron merodeando la fatalidad.
Más allá de que tenía un año de contrato hasta junio 2026, el futbolista decidió llegar a una situación de entendimiento común para formalizar su salida de la institución.
En Newell's, siempre entre críticas
Newell’s no pierde nada ya que jugó muy poco defendiendo esos colores. Su paso estuvo signado por los cuestionamientos y las críticas de los hinchas, que nunca pudieron entender esa determinación de traer a un jugador tan fuera de estado.
Vale recodar que Iñiguez arribó apuntado por Fabbiani, y después de varios meses buscando una puesta a punto en la que, supuestamente, por lo trascendido desde el complejo de entrenamientos de Bella Vista, bajó más de 20 kilos, pero nunca se lo vio con un perfil acorde a las exigencias del fútbol de primera división argentino.
Iñíguez tiene 31 años y solo pudo disputar 115 minutos, en 3 partidos en Newell’s. No convirtió y dio una asistencia. Jugó de titular en Defensa y Justicia en Florencio Varela, y entró desde el banco ante Boca en La Bombonera y frente a Argentinos en La Paternal. Nunca en el estadio Marcelo Bielsa, siendo una conducta muy llamativa que habitualmente se aplica cuando no se quiere exponer a alguien contra su propia gente.
A la reserva de Newell's con Bernardi
Durante los tres partidos que estuvo al frente del plantel Lucas Bernardi (Unión, Huracán y Racing), Iñíguez fue bajado a practicar con la división reserva, que estaba al mando de Coqui Torres tras el corrimiento a primera de Bernardi, y el DT le avisó que no lo tendría en cuenta.
De esta manera, teniendo en cuenta este panorama, el volante rescindió con el club del Parque.