En Newell's lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

El nombre sobresalía porque más de uno de los candidatos a presidente lo postulaba como su entrenador. No será posible

Diego Martínez vuelve a dirigir a Huracán, donde ya estuvo en 2023. En Newell's se quedarán con las ganas de tenerlo.

Newell's atraviesa un momento particular: mientras el plantel está de vacaciones, el club se encuentra inmerso en un clima preelectoral. Hasta que no haya nueva comisión directiva, no hay negociación posible para incorporar a un director técnico y tampoco para reforzar al equipo.

Las elecciones son el 14 de diciembre y hasta entonces sólo se verán intenciones, deseos o sugerencias sobre nombres para ocupar la dirección técnica o reforzar el plantel. Como de hecho ya está sucediendo.

Entre los nombres que estaban en mente de más de un candidato a presidente para hacerse cargo del equipo hay uno que se repetía, el de Diego Martínez. El exGodoy Cruz, Tigre, Huracán, Boca y Cerro Porteño cae bien entre los aspirantes a suceder a Ignacio Astore y no parece disgustarle a los hinchas.

Hay otros nombres, aunque el de Martínez hasta ahora sobresalía precisamente porque era el nombre postulado por más de un presidenciable. Pero ahora eso cambiará, ya que el entrenador acaba de firmar para otro equipo.

Según se supo este viernes, Martínez será entrenador de Huracán, equipo en el que sucederá a Frank Kudelka. No será su primer paso por el club de Parque Patricios, donde ya estuvo en 2023 y salvó al equipo del descenso.