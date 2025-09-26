Un miembro de la comisión fiscalizadora de Newell's dijo que el próximo gobierno será de "reconstrucción"

“La reunión de este jueves fue de carácter informativo. El calendario electoral se ajusta al estatuto. Alterar cualquier plazo podría afectar derechos políticos. Sería alterar el calendario electoral fijado por la junta electoral y ajustado al estatuto", afirmó Alfonso Quaranta, miembro titular de la Comisión Fiscalizadora de Newell's sobre la reunión de este jueves entre junta electoral y agrupaciones, donde quedó confirmado que no se adelantarán las elecciones del próximo 14 de diciembre.

En charla con "Ni más ni menos" por La Red Rosario, dio un claro ejemplo del porqué es imposible adelantar los comicios alterando los pasos estatutarios: "Tal vez hay personas que no retiraron avales y quieren ser candidatos. Ellos pueden sentirse vulnerados en sus derechos, se presentan en la justicia y esto no se sabe donde termina”.

"Una de las obligaciones que tiene la comisión fiscalizadora es velar porque se respeten el estatuto y el reglamento del club. Por un lado está el pedido de modificar el calendario electoral y por otro lado existe una omisión formal por parte de la comisión directiva de convocar para celebrar en la primera quincena de septiembre la asamblea general ordinaria, donde se discute y se vota el balance. Además, la comisión fiscalizadora presenta su informe con respecto a lo que ve en el balance", remarcó sobre los pedidos de realizar la asamblea que, por el momento, no se llevó a cabo.

Otra de las advertencias que marcó Quaranta es la falta de información sobre el presente económico del club: “Al día de hoy no tenemos el balance a disposición. No pudimos hablar con el auditor ni el tesorero. Ya reiteramos una primer nota que presentamos el 8 de septiembre, donde poníamos de manifiesto esta situación. No solo estamos en una crisis económica y futbolística, sino que también estamos ante una situación institucional muy incierta. Hay que ajustarte a lo que dice el estatuto".

La fiscalizadora de Newell's puede asumir en una emergencia

En tanto, no dudó en confirmar que, en caso que sea necesario, la comisión fiscalizadora deberá hacerse cargo del club hasta las elecciones si la situación lo requiere. "Hablo por mí y no por el resto de la Comisión, ya que no pude hablar con ellos. No es lo deseable pero si la comisión fiscalizadora tiene que asumir lo hará, y si esto toca, no se tratará de una gestión diaria, será minuto a minuto. Enseguida se hace un llamado a las personas que manifestaron su voluntad firme de ser candidatos a presidente para que se sienten en una mesa a discutir cómo se lleva el club adelante en los próximos 30 o 60 días", subrayó.

La deuda es un dolor de cabeza para la futura dirigencia y Alfonso fue contundente con los datos que trascienden: "Entre los números informales que se habla en el club trascienden entre 20 y 24 millones de dólares de deuda al 30 de junio, que a mí no me constan porque no vi el balance. Hay un déficit mensual de entre 500 y 800 mil dólares. Si haces la cuenta, la próxima comisión directiva asumirá con una deuda de casi 30 millones de dólares. Los números están en el aire".

"Hay que ver la naturaleza de la deuda"

"Hay que ver la naturaleza de la deuda y como será su abordaje, pero no tengo dudas que ninguna agrupación sola se puede hacer cargo de esto. El gobierno que viene será de reconstrucción y no digo puntualmente que esta comisión directiva fue un desastre, lo que digo es que, el que agarre, tomará una situación delicadísima en términos económicos. Si se creen que lo pueden resolver solos están totalmente equivocados", resaltó.

Por su parte, llamó a cada uno de los posibles candidatos a presidente a la reflexión de cómo deben manejarse sacando egos de lado y trabajando juntos por el bien de Newell's: "Hay algunos candidatos que no quieren conversar con sus pares o el resto de los actores de la política de Newell's, y es momento de hablar. Es como si estas muy enfermo y decís que con este no hablo porque estoy ofendido, es de una inmadurez infantil, que habla más del ego que del compromiso que uno debe demostrar si quiere presidir el club".

Quaranta concluyó con un mensaje para el presidente Ignacio Astore en caso que todavía pretenda adelantar las elecciones leprosas: “Si verdaderamente Astore tiene el deseo de que se adelanten las elecciones, mañana debería convocar a una asamblea para que los socios definan la fecha de los comicios y mostrar los números del club".