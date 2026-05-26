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Un exentrenador de arqueros de Central falleció por una enfermedad poco frecuente

Fernando Gayoso tenía 55 años. Su muerte fue un duro golpe en Vélez y Boca, donde desarrolló la mayor parte de su carrera profesional

26 de mayo 2026 · 13:04hs
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El profe pasó por Central en 2007 y trabajó con Cristian Álvarez.

Foto: La Capital/José Granata.

El profe pasó por Central en 2007 y trabajó con Cristian Álvarez.

Uno de los entrenadores de arqueros más conocidos de Argentina falleció este martes, según informaron fuentes de distintos clubes. Fernando Gayoso tenía una enfermedad poco frecuente y su muerte también tuvo eco entre hinchas de Central, uno de los equipos de su extenso y prestigioso historial profesional.

El exfutbolista tenía 55 años y en la última etapa de su carrera había asumido un cargo entre los coordinadores de las divisiones juveniles de Boca. De hecho, el plantel xeneize le rindió homenaje a primera hora con un minuto de silencio previo a la práctica.

El entrenador de arqueros también dejó una huella significativa en Vélez, donde inició su trayectoria como jugador a fines de la década del 80. Allí acompañó a Miguel Ángel Russo —un ídolo canalla— durante la campaña que concluyó con el campeonato del Torneo Clausura 2005.

¿De qué murió Fernando Gayoso?

Voceros del club de Liniers recordaron que Gayoso tenía la enfermedad lateral amiotrófica (ELA). El ayudante que se convirtió en un referente a la hora de la preparación para las definiciones por penales había dejado de formar parte del cuerpo técnico de Boca después de la final de la Copa Libertadores 2023, cuando el equipo perdió con Palmeiras.

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El coordinador xeneize confirmó el diagnóstico en junio de 2024 durante una entrevista en el canal de streaming Rembo. En ese momento comentó que estaba a disposición para protocolos de investigación médica en busca de tratamientos que le permitieran resolver su problema de salud.

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La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que provoca una paralización muscular progresiva. Afecta a la médula espinal y las neuronas motoras que se encargan de transmitir las órdenes de movimiento desde el cerebro hasta los músculos. Por eso, los pacientes pierden la movilidad, entre otros síntomas, aunque no todos se dan en simultáneo y pueden variar según la persona evaluada.

Embed - FERNANDO GAYOSO CON MARIO CORDO | HABRÁ SEÑALES | CAPÍTULO 1

Gayoso dejó de trabajar en campo cuando le dieron el diagnóstico. En ese momento reconoció que era "medio duro asumirlo" y su día a día era complicado lejos de las canchas. Al mismo tiempo destacó el apoyo de su hijo Franco y su esposa Silvina, dos vínculos "incondicionales".

"Me empecé a quedar sin fuerza en un brazo", precisó el exarquero en cuanto a los primeros síntomas de su caso. A medida que se iba a acrecentando el problema, decidió someterse a estudios para esclarecer la situación.

¿Cómo llegó Fernando Gayoso a Central?

Identificado con Vélez desde su etapa de jugador, el entrenador llegó a Rosario a principios de 2007 como parte del equipo de Carlos Ischia. El director técnico fue contratado para reemplazar a Néstor "Pipo" Gorosito.

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Durante siete meses, el exfutbolista se encargó de las prácticas especializadas con Cristian Álvarez. Además trabajó con dos deportistas que actualmente tienen roles distintos en Central: Jorge Broun y Hernán "Rifle" Castellano, otro especialista en penales que ahora cumple la misma función bajo las órdenes de Jorge Almirón en la Academia.

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En la última etapa de su trayectoria, Gayoso colaboró con Sergio Romero y el actual entrenador canalla durante el camino hacia la final de la Copa Libertadores 2023. Durante la fase de eliminación directa, Boca siempre avanzó a la hora del desempate con remates desde los 12 pasos y Chiquito fue una figura clave con la asistencia de su entrenador de arqueros.

Además de los dos ciclos con múltiples titulos en el Xeneize, el exfutbolista trabajó en Racing, Huracán, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Tigre. Por su parte, los directivos de Vélez le dedicaron un mensaje especial a su hijo Franco y expresaron: "Hasta siempre, Fernando. Que en paz descanses".

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