Lanzan una advertencia de nivel violeta por niebla y escasa visibilidad en la región

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno estará presente durante casi todo el día. Precaución al salir a las rutas

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una advertencia por niebla en la zona sur de Santa Fe

Este lunes feriado nacional llegó espesos bancos de niebla y el SMN lanzó una advertencia por baja visibilidad

Este lunes feriado nacional llegó espesos bancos de niebla y el SMN lanzó una advertencia por baja visibilidad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió este lunes feriado nacional una advertencia de nivel violeta por bancos de niebla en la región sur de Santa Fe. El fenómeno estuvo presente durante toda la noche y esta mañana también era visible en distintas zonas de Rosario y la visibilidad estaba reducida.

Eso ocasionaba dificultades de visibilidad especialmente en rutas y caminos de la región. El parte del SMN mencionó como las áreas más afectadas por la niebla a los departamentos Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo.

Según el último parte del SMN, en la zona aledaña a Rosario, la visibilidad estaba reducida a unos 300 metros.

Los datos del tiempo en Rosario indicaban que la temperatura al promediar las 9.30 rondaba los 6,8 grados centígrados, el cielo estaba cubierto con niebla, la humedad era del 93 por ciento y el viento soplaba del sur a 4 kilómetros por hora.

niebla en Rosario Este lunes feriado nacional llegó espesos bancos de niebla y el SMN lanzó una advertencia por la baja visibilidad Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

De acuerdo con el pronóstico se espera una temperatura máxima de 19 grados, con neblinas también durante la tarde y la noche, pero sin precipitaciones. Se espera que la presencia de los bancos de niebla se extienda hasta las primeras horas de la mañana del martes.

Por lo tanto se recomienda circular con mucha precaución en las rutas o, en mejor caso, si no hay urgencias, posponer por algunas horas los viajes.