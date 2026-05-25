Persecución y detenidos en la autopista a Córdoba: presos por un asalto en Carcarañá

Tres hombres de 26, 37 y 54 años fueron detenidos tras cometer un robo en esa ciudad del departamento San Lorenzo.

El arma que incautó la policía tras la persecución en Carcarañá

Los tres detenidos en la autopista a Córdoba tras cometer un robo en Carcarañá

Tres delincuentes fueron detenidos por la Policía este lunes a la madrugada, tras una persecución que comenzó luego de un asalto a una vivienda en Carcarañá y terminó a varios kilómetros de distancia sobre la autopista a Córdoba .

Según fuentes oficiales, el hecho se inició cuando efectivos policiales realizaban un patrullaje de rutina en Carcarañá. De acuerdo con la versión oficial, en el cruce de 1º de Mayo y Sarmiento de esa ciudad, una mujer los interceptó y les relató que, al llegar a su domicilio, encontró la puerta de ingreso violentada y que sorprendió en el interior a tres hombres que, al verse descubiertos, escaparon a bordo de un Chevrolet Agile.

De inmediato, se dio aviso al sistema de monitoreo municipal, desde donde informaron que el vehículo había tomado la Ruta S26 en dirección a la autopista Rosario-Córdoba, aportando además el dominio del automóvil.

Con esos datos, los agentes lograron ubicar el rodado e iniciaron una persecución controlada, durante la cual solicitaron apoyo a la Central de Emergencias 911.

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Tras varios kilómetros, el vehículo detuvo su marcha. En ese momento descendieron el conductor y su acompañante, quien arrojó un objeto hacia la banquina. Segundos después, un tercer sospechoso bajó desde el asiento trasero. Los tres fueron aprehendidos.

arma asalto en Carcarañá El arma que incautó la policía tras la persecución en Carcarañá Foto: Policía de Santa Fe.

Posteriormente, los efectivos realizaron un rastrillaje en la zona donde se había descartado el objeto, logrando secuestrar una pistola calibre 9 milímetros, con 9 municiones en su interior.

Qué elementos secuestró la Policía

Las fuentes señalaron que además, se incautó el vehículo utilizado para la fuga y se recuperaron los elementos robados, entre ellos tres notebooks, una cámara fotográfica y bijouterie, los cuales fueron reconocidos por la víctima.

Los aprehendidos fueron identificados como Juan Alfredo P. de 37 años; Juan Carlos C. de 54 y Alan Joel E. de 26. Interviene la Justicia, que dispuso la imputación de los mismos por el delito de robo calificado.