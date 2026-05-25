La Capital | La Ciudad | Pablo Javkin

Javkin: "No nos van a parar, no van a detener ni la grandeza ni el progreso de Rosario"

En el acto por el 25 de Mayo, el intendente defendió las políticas de seguridad aplicadas, reivindicó la autonomía y ratificó el rumbo de crecimiento de la ciudad: "No vamos a aflojar”

25 de mayo 2026 · 10:51hs
Google Seguir a La Capital en Google
El intendente Pablo Javkin durante el acto por el 216ª aniversario de la Revolución de Mayo

El intendente Pablo Javkin durante el acto por el 216ª aniversario de la Revolución de Mayo

El intendente Pablo Javkin encabezó este lunes 25 el acto conmemorativo por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, oportunidad en la que vinculó el espíritu de la Revolución de Mayo con la autonomía rosarina; defendió las políticas de seguridad aplicadas en la ciudad y el trabajo entre los distintos niveles del Estado, y reclamó, una vez más, un modelo de país más federal.

Ante autoridades provinciales, municipales, representantes de instituciones y vecinos, el mandatario local reivindicó el espíritu revolucionario del 25 de Mayo como símbolo de libertad y autodeterminación, y trazó un paralelo con el proceso que llevó a Rosario a conquistar su autonomía. “El eco de la revolución de mayo resuena en la historia reciente de nuestra ciudad. En el año de su tricentenario, después de más de un siglo de reclamarla, Rosario consagró su autonomía”, sostuvo.

Y agregó: “Plena, inmediata y definitiva. Hoy, somos la Ciudad Autónoma de Rosario. Hoy, tenemos el derecho y la responsabilidad de construir nuestro propio destino, sin ataduras ni leyes dictadas en otras ciudades”.

"Tiempos de desamparo y dolor"

El mandatario recordó que “llegamos hasta acá después de haber atravesado tiempos de desamparo y dolor”, y amplió: “Días aciagos, cuando las mafias quisieron arrebatarnos la tranquilidad de nuestra vida cotidiana. Fueron los años de la vergüenza, cuando desde afuera nos miraban con pena y cuando algunos, desde adentro, se hacían los distraídos porque pensaban que les convenía el caos para sacar unos votitos más”.

>> Leer más: Javkin: "Vamos a quedar en la historia por vencer con la revolución de la gente buena a las mafias"

“Pero fuimos dignos hijos de esta tierra: no nos rendimos”, remarcó el jefe municipal, al tiempo que valoró el trabajo conjunto entre los distintos poderes y niveles del Estado: “Tomamos una decisión firme: dar batalla sin descanso contra la pus que nos invadía. No descansar hasta pacificar Rosario. Hasta que gane la gente buena”.

En ese marco, defendió las políticas de control territorial con mayor presencia policial, el endurecimiento de controles penitenciarios y, especialmente, la urbanización de barrios. “Cambiamos el terror por la valentía y la ley. Un plan invocando nuestra bandera, modificando leyes, urbanizando barrios y barriendo la corrupción de jueces indignos de su investidura”, señaló.

Crítica a opositores

“Pacificar una ciudad es moverla”, destacó Javkín y afirmó que hoy Rosario volvió “a construir, crear y crecer”. Y apuntó: “No es casual que hoy, cuando Rosario se levantó y volvió a hacer obra, veamos a los mismos que se escondían cuando la cosa estaba brava, oponerse a la pujanza de la ciudad”.

“Quiero decirles que no nos van a parar. No van a llevarnos de nuevo a la quietud y al miedo. Ya no pueden lastimar a Rosario. Frenarnos sería abrirle otra vez la puerta a la inacción, que es lo que necesitan los violentos para salir de sus madrigueras. No se lo vamos a permitir. No van a detener ni la grandeza ni el progreso de Rosario”, resaltó el mandatario.

>> Leer más: Pablo Javkin: "No podemos dejar que nuestros sueños se resquebrajen por un grupo de mafiosos"

“Nadie sana yendo para atrás. Se sana yendo para adelante. Se sana haciendo obras en los barrios, llenando las plazas y los parques de familias, pasando tiempo con los abuelos, hablando con los chicos. Se sana no aflojando contra el delito, se sana con firmeza y nuevos instrumentos para ser más efectivos”, dijo Javkin, y afirmó: “Somos una ciudad de más de un millón de gente buena que eligió sanar, que todos los días elige ir hacia adelante”.

Manos limpias

“Dijimos que íbamos a poner a Rosario bien arriba. Y hacia ahí vamos, con las manitos bien limpias y el corazón abierto, para que cuando nombren a Rosario lo hagan con admiración, cariño y sobre todo, con respeto. No vamos a aflojar”, completó el titular del Ejecutivo local.

Sobre el final de su discurso, el intendente retomó el tono federal del mensaje y reclamó un país “que apueste por producir, exportar y crecer”, además de cuestionar las decisiones tomadas “lejos de las realidades” de las ciudades y provincias del interior.

“Como aquel 25 frente al Cabildo, los ciudadanos nos juntamos y decimos bien fuerte que no habrá poder sobre la tierra que frene la voluntad de un pueblo de ser más grande, más bueno y más libre”, concluyó.

Noticias relacionadas
La implementación de Alcohol Cero tuvo fuerte incidencia en el descenso de muertes e internaciones por siniestros viales registrado en los efectores públicos de la ciudad.

Alcohol Cero: a 5 años de su vigencia, los positivos bajaron del 13 % al 3 %

Así serán los taxis que lleven publicidad a partir de la futura ordenanza

Un juez ordenó reducir el valor de los seguros de un plan de ahorro de automóviles

el tiempo en rosario: lunes otra vez con neblina, pero la tarde seria mas agradable

El tiempo en Rosario: lunes otra vez con neblina, pero la tarde sería más agradable

las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: que puesto ocupa rosario

Las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: qué puesto ocupa Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: qué puesto ocupa Rosario

Las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: qué puesto ocupa Rosario

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches

El mapa falso que difundió Milei: Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

El mapa falso que difundió Milei: Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

Di María anticipó el batacazo de Belgrano: qué dijo meses antes de que saliera campeón

Di María anticipó el batacazo de Belgrano: qué dijo meses antes de que saliera campeón

Lo último

A diez años del crimen de Cara de Goma, otro capítulo impune que atravesó a la barra de Central

A diez años del crimen de Cara de Goma, otro capítulo impune que atravesó a la barra de Central

Deudas tributarias: cómo adherir en línea al plan que prevé 0 % de interés y opciones de 36 cuotas

Deudas tributarias: cómo adherir en línea al plan que prevé 0 % de interés y opciones de 36 cuotas

Persecución y detenidos en la autopista a Córdoba: presos por un asalto en Carcarañá

Persecución y detenidos en la autopista a Córdoba: presos por un asalto en Carcarañá

Persecución y detenidos en la autopista a Córdoba: presos por un asalto en Carcarañá

Tres hombres de 26, 37 y 54 años fueron detenidos tras cometer un robo en esa ciudad del departamento San Lorenzo.

Persecución y detenidos en la autopista a Córdoba: presos por un asalto en Carcarañá
A diez años del crimen de Cara de Goma, otro capítulo impune que atravesó a la barra de Central
Policiales

A diez años del crimen de Cara de Goma, otro capítulo impune que atravesó a la barra de Central

Javkin: No nos van a parar, no van a detener ni la grandeza ni el progreso de Rosario
LA CIUDAD

Javkin: "No nos van a parar, no van a detener ni la grandeza ni el progreso de Rosario"

Un camionero murió al ser atropellado por otro que iba marcha atrás
LA REGION

Un camionero murió al ser atropellado por otro que iba marcha atrás

Tedeum por el 25 de Mayo: García Cuerva, frente a Milei pidió: Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo
POLITICA

Tedeum por el 25 de Mayo: García Cuerva, frente a Milei pidió: "Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo"

Lanzan una advertencia por niebla y escasa visibilidad en la región
LA CIUDAD

Lanzan una advertencia por niebla y escasa visibilidad en la región

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: qué puesto ocupa Rosario

Las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: qué puesto ocupa Rosario

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches

El mapa falso que difundió Milei: Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

El mapa falso que difundió Milei: Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

Di María anticipó el batacazo de Belgrano: qué dijo meses antes de que saliera campeón

Di María anticipó el batacazo de Belgrano: qué dijo meses antes de que saliera campeón

Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y tres en el sorteo especial Mundial

Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y tres en el sorteo especial Mundial

Ovación
La refundación del Ludueña Bochín Club, el orgullo de todo un barrio

Por Pablo Mihal
Ovación

La refundación del Ludueña Bochín Club, el orgullo de todo un barrio

La refundación del Ludueña Bochín Club, el orgullo de todo un barrio

La refundación del Ludueña Bochín Club, el orgullo de todo un barrio

Después de mucho tiempo, en Central hay una semana larga de trabajo entre un partido y otro

Después de mucho tiempo, en Central hay una semana larga de trabajo entre un partido y otro

Colo Ramírez habló con Ovación: Ojalá que me pueda quedar mucho tiempo en Newells

Colo Ramírez habló con Ovación: "Ojalá que me pueda quedar mucho tiempo en Newell's"

Policiales
A diez años del crimen de Cara de Goma, otro capítulo impune que atravesó a la barra de Central
Policiales

A diez años del crimen de Cara de Goma, otro capítulo impune que atravesó a la barra de Central

Violencia de género: un hombre agredió a su pareja y fue detenido con una pistola cargada

Violencia de género: un hombre agredió a su pareja y fue detenido con una pistola cargada

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña

Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario

Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario

La Ciudad
Es imposible salir ileso: cómo se vive el después del suicidio de un familiar

Por Nachi Saieg
La Ciudad

"Es imposible salir ileso": cómo se vive el después del suicidio de un familiar

Crisis en salud mental: los números del crecimiento de los suicidios y los intentos

Crisis en salud mental: los números del crecimiento de los suicidios y los intentos

La desesperanza detrás de la crisis de salud mental: “¿Para qué esforzarse?”

La desesperanza detrás de la crisis de salud mental: “¿Para qué esforzarse?”

La salud mental ya es una de las principales demandas del sistema público de Rosario

La salud mental ya es una de las principales demandas del sistema público de Rosario

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches
La Región

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches

Colo Ramírez habló con Ovación: Ojalá que me pueda quedar mucho tiempo en Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Colo Ramírez habló con Ovación: "Ojalá que me pueda quedar mucho tiempo en Newell's"

Di María anticipó el batacazo de Belgrano: qué dijo meses antes de que saliera campeón
Ovación

Di María anticipó el batacazo de Belgrano: qué dijo meses antes de que saliera campeón

Acusan a un cuidacoches de extorsionar y atacar autos cerca del Hipódromo
La Ciudad

Acusan a un cuidacoches de extorsionar y atacar autos cerca del Hipódromo

Apertura de importaciones: cómo se transformaron las fábricas santafesinas

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Apertura de importaciones: cómo se transformaron las fábricas santafesinas

Arranca este martes un paro de semana completa en la UNR y la UTN
La Ciudad

Arranca este martes un paro de semana completa en la UNR y la UTN

Rosario se vistió de celeste y blanco en una nueva edición de la Fiesta del Pastelito
La Ciudad

Rosario se vistió de celeste y blanco en una nueva edición de la Fiesta del Pastelito

Los almaceneros de Rosario advierten que el consumo está en situación límite
Economía

Los almaceneros de Rosario advierten que "el consumo está en situación límite"

La Cueva del Loco Kenobi en Andino: Star Wars me cambió el mundo

Por Miguel Pisano
La Región

La Cueva del Loco Kenobi en Andino: "Star Wars me cambió el mundo"

La zona sur de Rosario se transforma: el barrio La Guardia ya tiene pavimento
La Ciudad

La zona sur de Rosario se transforma: el barrio La Guardia ya tiene pavimento

Rusia usó un misil hipersónico Oreshnik en un ataque masivo contra Kiev
El Mundo

Rusia usó un misil hipersónico Oreshnik en un ataque masivo contra Kiev

Rosario tendrá una escuela de DJ, iluminador, luthería, escenografía y sonido
La Ciudad

Rosario tendrá una escuela de DJ, iluminador, luthería, escenografía y sonido

Gustavo Puccini anticipó el despliegue histórico de Santa Fe en Agroactiva
La Región

Gustavo Puccini anticipó el despliegue histórico de Santa Fe en Agroactiva

Una reforma que Santa Fe necesitaba: menos litigios, más trabajo

Por Diego Guaita, CEO de Grupo San Cristóbal
Negocios

Una reforma que Santa Fe necesitaba: menos litigios, más trabajo

Ruggeri, Luquita y Eber Ludueña, en Rosario para la previa del Mundial
Zoom

Ruggeri, Luquita y Eber Ludueña, en Rosario para la previa del Mundial

San Lorenzo distinguió a los estudiantes que hicieron el video con música de Oasis
La Región

San Lorenzo distinguió a los estudiantes que hicieron el video con música de Oasis

Vialidad explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta
La Región

Vialidad explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña
Policiales

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña

Cómo el Hospital Italiano de Buenos Aires pasó de usar tecnología a crearla
Salud

Cómo el Hospital Italiano de Buenos Aires pasó de usar tecnología a crearla

Cuidacoches: evalúan dos modelos como alternativas a la actividad de calle
La Ciudad

Cuidacoches: evalúan dos modelos como alternativas a la actividad de calle