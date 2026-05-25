La Capital | Policiales | Violencia de género

Violencia de género: un hombre agredió a su pareja y fue detenido con una pistola cargada

El hecho ocurrió en el barrio Saladillo. Un vecino de la víctima llamó a la policía y el agresor fue detenido con un arma con carnet de usuario vencido

25 de mayo 2026 · 10:51hs
Una denuncia por violencia de género derivó en la intervención a tiempo del Comando Radioeléctrico, que no solo detuvo al agresor sino también le secuestró un arma de fuego cargada. El episodio se dio la noche del domingo en Aguirre al 5800, barrio Saladillo del sur de Rosario.

Agentes del Comando intervinieron en un episodio de violencia de género tras el llamado de un vecino de la víctima, una mujer que denunció haber sido agredida por su pareja. Minutos después fue ella misma quien relató a la policía lo que había ocurrido, identificó al agresor y aseguró temer por su vida dado que el hombre tenía un arma.

En ese marco los agentes aprehendieron al hombre, identificado como Jorge A., de 62 años, quien por su cuenta entregó el arma y una serie de credenciales.

De acuerdo a la información policial, el arma secuestrada es una pistola Glock 17 que contenía 16 cartuchos 9 milímetros. Además tenía municiones de otros calibres. En tanto, también dio cuenta de su permiso de tenencia y su credencial de legítimo usuario que, sin embargo, está vencida desde 2022.

El hombre quedó demorado mientras se resuelve su situación procesal. La carátula inicial es lesiones agravadas por violencia de género y secuestro de arma de fuego.

