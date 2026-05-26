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Cristian Fabbiani dirigirá en la Champions League: el exótico club que lo anunció como nuevo entrenador

El Ogro tendrá su primera experiencia internacional en Europa y estará al mando del club más ganador de una liga casi desconocida

26 de mayo 2026 · 13:18hs
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Cristian Fabbiani fue presentado como nuevo entrenador del Vardar Skopje, el club más ganador de Macedonia del Norte y actual campeón de la liga local. De esta manera, el exentrenador de Newell’s tendrá su primera experiencia fuera de la Argentina y afrontará, además, el desafío de disputar la fase clasificatoria de la UEFA Champions League.

El anuncio oficial lo realizó el propio club europeo a través de sus redes sociales, donde destacó el perfil futbolístico del entrenador argentino: "Llega con una visión clara: un fútbol moderno, ofensivo y disciplinado".

El club también remarcó la personalidad del Ogro: “Un mensaje que define a la perfección al nuevo entrenador, un hombre que aporta la energía, la pasión y la ambición sudamericanas para llevar al Vardar a un nivel aún más alto”.

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El club al que llega Fabbiani

Fabbiani llegó a Macedonia del Norte a principios de abril, después de la salida de Goce Sedloski, quien dejó el cargo para asumir en la selección nacional. Desde entonces, el entrenador argentino comenzó a interiorizarse en el funcionamiento del club y del fútbol local antes de oficializar su vínculo con la institución.

El Vardar Skopje acaba de conquistar el 12° campeonato de su historia y se clasificó a la próxima edición de la Champions League, donde comenzará desde la primera ronda previa.

El equipo terminó el campeonato con nueve puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor. En total, el flamante campeón macedonio sumó 26 victorias, cinco empates y apenas dos derrotas.

El paso por el Vardar marcará el primer desafío internacional para el Ogro como entrenador. Fabbiani debutó como DT en Fénix, y luego dirigió a Deportivo Merlo, Deportivo Riestra y Newell’s.

En su último paso en la Lepra, el DT trabajó entre febrero y octubre de 2025. Durante ese ciclo dirigió 27 partidos, con un saldo de ocho victorias, diez empates y nueve derrotas.

Luego de su presentación oficial, el exfutbolista publicó un mensaje en sus redes sociales en el que repasó su carrera y celebró este nuevo paso en Europa: "El tiempo pasa y muchas cosas a veces no se aprecian lo suficiente. Hoy me tomé el tiempo para mirar atrás y ver lo rápido que pasa la vida".

Finalmente, mostró su entusiasmo por el nuevo desafío: "Hoy estoy viviendo una experiencia única. A los 42 años estoy en Europa, en el club con más títulos de Macedonia. Y me pasa lo mejor que le puede pasar a un entrenador: competir en la Champions League".

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