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Deudas tributarias: cómo adherir en línea al plan que prevé 0 % de interés y opciones de 36 cuotas

API habilitó el nuevo régimen para regularizar obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2026. Incluye deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patente y Sellos

25 de mayo 2026 · 13:08hs
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API brindó detalles sobre el plan pare regularizar deudas tributarias provinciales . 

Foto: La Capital / Archivo

API brindó detalles sobre el plan pare regularizar deudas tributarias provinciales . 

La Administración Provincial de Impuestos (API) puso en marcha el nuevo Plan Especial de Pago destinado a contribuyentes que necesiten regularizar deudas tributarias vencidas al 31 de marzo de 2026. Empresas y familias pueden adherirse de manera digital para saldar deudas de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Patente Automotor y Sellos, con distintas alternativas de financiación.

El acceso al trámite es desde https://www.santafe.gov.ar/gestionesciudadanas/, y desde allí los contribuyentes ya pueden iniciar el proceso.

Al presentar la medida, el ministro de Economía, Pablo Olivares, señaló: “En un contexto macroeconómico complejo, y como Gobierno que piensa todos los días en quienes se levantan a trabajar, por pedido del gobernador Pullaro impulsamos estas medidas de alivio para facilitar que pymes y familias puedan regularizar su situación fiscal con la Provincia”.

Cómo sumarse al plan

1 - Generar la liquidación de la deuda

* El primer paso consiste en ingresar al portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno Provincial y generar la liquidación correspondiente al impuesto que se desea regularizar.

* Para deudas vinculadas al Impuesto Inmobiliario o a la Patente Única sobre Vehículos, deberá seleccionarse el trámite “Visualización y liquidación de deuda”. Una vez obtenida la liquidación, el sistema permitirá acceder al Plan Especial de Pago.

* En el caso de Ingresos Brutos y Sellos, el contribuyente deberá buscar el trámite “Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda”. Para ingresar a esta instancia será necesario contar previamente con el servicio “API - Santa Fe - LDAE” habilitado en ARCA. Con la liquidación generada, podrá iniciarse la adhesión al plan.

>> Leer más: Cómo funciona el plan de deudas de impuestos para familias y empresas de Santa Fe

2 - Seleccionar el Plan Especial de Pago

* Para Patente e Impuesto Inmobiliario, una vez emitida la liquidación aparecerá la opción “Plan Especial de Pago 2026”, desde donde podrá iniciarse el trámite.

* El sistema permitirá elegir la cantidad de cuotas para regularizar la deuda y visualizar el monto financiado, el valor de cada cuota y las fechas de vencimiento correspondientes.

3 - Completar los datos requeridos

Antes de confirmar la adhesión, el contribuyente deberá completar una declaración jurada con información básica:

* Carácter invocado (titular, presidente, socio gerente, apoderado u otro).

* Correo electrónico.

* Teléfono de contacto.

* Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Cómo concluye el trámite

Luego, el sistema habilitará la descarga e impresión del formulario “Solicitud de convenios de pago en cuotas”, junto con el comprobante correspondiente a la primera cuota.

Esa primera cuota podrá abonarse en entidades habilitadas o mediante medios electrónicos, incluidos tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia inmediata (DEBIN) a través de PlusPagos. Las cuotas restantes se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria informada por el contribuyente.

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