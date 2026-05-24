El mapa falso que difundió Milei: la Universidad Austral lo desmintió y Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

El presidente compartió un gráfico sobre la actividad económica provincial atribuido a la Universidad Austral, pero la institución negó su autoría. La imagen tiene además errores geográficos: Santa Fe está recortada en el mapa y no incorpora a Rosario, y Tucumán directamente no existe

El presidente de Javier Milei y algunos funcionarios libertarios difundieron un mapa atribuido a la Universidad Austral donde se mostraba el crecimiento económico interanual de cada provincia argentina. Sin embargo, el informe resultó ser falso y la institución educativa desmintió su producción. Además, el plano mostró varias imprecisiones geográficas: la provincia de Santa Fe está recortada y no incluye a Rosario.

La controvertida ilustración, que el presidente reposteó 14 veces , se tituló "Mapa del crecimiento de Argentina" y consignó supuestos datos correspondientes a marzo de 2026 respecto de la variación interanual estimada de la actividad económica provincial. La autoría del gráfico se atribuyó al Informe Económico Mensual de la IAE Business School.

En el mapa, sólo la provincia de Buenos Airees, gestionada por Axel Kicillof, tiene los números en rojo. "El conurbano sigue rezagado y es el lastre de la recuperación", advertía el supuesto informe.

Pero además el mapa tiene graves errores geográficos, entre ellos la desaparición de la provincia de Tucumán, la omisión de las Islas Malvinas y el recorte de un fragmento de Santa Fe: la bota está absolutamente deformada y según este gráfico Rosario sería parte de Entre Ríos.

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Informe y mapa falso

Luego de que el mapa se viralizara por redes sociales, la Universidad Austral, a través de sus canales de comunicación, tuvo que salir a desmentir la elaboración del informe.

"El mapa de crecimiento económico provincial que circula en redes sociales y que cita como fuente ‘IAE – Informe Económico Mensual marzo 2026’ no fue elaborado por el IAE ni forma parte de ninguno de nuestros informes", afirmaron a través de su cuenta oficial en la red X.

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Además, según un informe de Chequeado, en el mapa varias provincias están representadas con una forma que no corresponde a su geografía. Este aspecto resulta notorio en los casos de Jujuy, Salta, Chubut y Santa Cruz. Asimismo, en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, una leyenda entre paréntesis indica “conurbano”, lo que resulta equívoco para la interpretación de lo representado.

El economista Martín Kalos, Director de EPyCA Consultores, señaló también que la provincia de Jujuy no tiene el color correspondiente para el guarismo que señala, y el mapa tampoco incluye a otros territorios nacionales, como es el caso de las Islas Malvinas y la Antártida Argentina. Como indica Chequeado, este tipo de errores son comunes en los mapas generados mediante herramientas de inteligencia artificial.

>>Leer más: Milei recibió a Adorni en Olivos, en otro gesto de respaldo al cuestionado funcionario

Quiénes lo compartieron

Además de ser compartido por Milei a través de múltiples reposteos, uno de los principales impulsores del posteo fue Felipe Núñez, asesor clave del ministro de Economía, Luis Caputo, quien manifestó en sus redes: “Y decían que el Rigi no servía para nada. Ahora a aprobar el Súper RIGI, así le devolvemos el lugar de potencia a la Argentina que se merece”.

En el mismo mensaje, que recibió el posterior retuit de Milei, el funcionario del Palacio de Hacienda agregó: "El gobernador Kicillof tiene que dejarse de joder y empezar a promover inversiones bajando gasto e impuestos. Un año y medio es una eternidad; los bonaerenses no pueden esperar tanto tiempo".

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Desde el IAE Business School confirmaron a Chequeado que “ni los datos ni el mapa pertenecen a un informe elaborado por la escuela de negocios de la Universidad… pic.twitter.com/Zhf50vdedY — Chequeado (@Chequeado) May 24, 2026

El mandatario nacional también replicó cuestionamientos de cuentas de propaganda y reposteó una publicación del ex CEO del HSBC, Gabriel Martino, quien señaló: “Y pensar que algunos quieren votar a Kicillof. Populismo nunca más. Tenemos que acelerar el cambio cultural de Javier Milei”.

En el plano diplomático, el embajador libertario ante la Unión Europea y Bélgica, Fernando Iglesias, se sumó a las críticas contra el mandatario provincial utilizando el diseño erróneo y le enrostró: “Lo que no pueden afrontar es la falta de crecimiento en tu provincia, que los condena a la desocupación, bajos sueldos y a vivir de subsidios. Movete, chiquito, movete”.