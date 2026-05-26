Copa Libertadores: Central vuela a Ecuador con gran ilusión y tres bajas importantes para Almirón El Canalla comenzó el periplo que lo depositará en Quito a la espera del partido del miércoles ante Independiente del Valle Por Elbio Evangeliste 26 de mayo 2026 · 13:14hs

Celina Mutti Lovera / La Capital Jaminton Campaz, el extremo de Central que irá al Mundial con Colombia.

Central comenzó el traslado rumbo a Ecuador para cerrar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, donde ya está clasificado a los octavos de final. Este miércoles, a las 19, buscará ganar o empatar ante Independiente del Valle para sostener el primer puesto de la zona H y así tener ventaja en la localía para definir a partir de los octavos de final, tras el Mundial.

El Canalla abordó el vuelo este martes al mediodía desde el Aeropuerto Internacional de Rosario con toda la ilusión a cuestas. Momentos antes de embarcar, desde el club se informó una lesión de Alejo Veliz que le impedirá ser de la partida.

Y otros dos jugadores que no están en la nómina de citados son los defensores Gastón Ávila ni Carlos Quintana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2059306462531268902&partner=&hide_thread=false Concentrados Independiente del Valle para la Fecha 6 de la fase de grupos de la CONMEBOL #Libertadores 2026#VamosCanalla pic.twitter.com/OGxlAWULf9 — Rosario Central (@RosarioCentral) May 26, 2026

En Ecuador se jugará nada menos que el primer puesto en el grupo, lo que implicaría, a priori, quedar muy bien parado de cara a los octavos de final. Con ese objetivo se plantará el equipo de Jorge Almirón en la altura de Quito frente a Independiente del Valle. >> Leer más: Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones El parte médico de Central por Veliz Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2059294827137618372&partner=&hide_thread=false PARTE MÉDICO



Alejo Veliz padece una sobrecarga muscular en isquiotibiales izquierdo



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