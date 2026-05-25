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La Autopista a Córdoba sumará otro peaje a la altura de Leones

El tramo Centro, además de la Autopista a Córdoba licita segmentos de las rutas 34 y 19, también sumará dos nuevos lugares de pago: Totoras y San Francisco

25 de mayo 2026 · 06:10hs
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El tramo Centro

El tramo Centro, involucra la Autopista a Córdoba desde Circunvalación hasta la localidad cordobesa de Pilar, en más de 360 kilómetros

El cuarto megapaquete licitatorio de la Red Federal de Concesiones avanza a paso firme de cara a la adjudicación de 3.900 kilómetros de rutas nacionales divididas en ocho tramos. El viernes pasado, 20 empresas presentaron sus ofertas (de ellas, dos fueron rosarinas) y se estima que la definición en la adjudicación se concretará hacia el último cuatrimestre del año. En este contexto, el tramo Centro tendrá tres nuevas cabinas de peaje. Una de ellas, sobre la autopista a Córdoba a la altura de Leones, otra en Totoras sobre la ruta 34 y en San Francisco sobre la ruta 19. Según el pliego, el tope en la tarifa de automóviles en la autopista a Córdoba se fijó en 3.200 pesos en cada punto de cobro.

El gobierno nacional puso en marcha una licitación sin precedentes para instalar la inversión y mantenimiento de las rutas nacionales a través de la figura de concesión a privados. El esquema de cobro por peaje es a 20 años con opción a 10 más de prórroga y ya fue implementado desde el año pasado en licitaciones por tramo como Conexión Alto Delta, que ya tiene a su cargo los 60 kilómetros entre Rosario y Victoria, a través del puente.

El viernes pasado fue el turno de la apertura de ofertas técnicas y antecedentes de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que consta de ocho tramos. De ellos, tres son a través de la provincia: el Centro que involucra unos 682 kilómetros de las rutas 9, 34 y 19. Por otro lado, el tramo Centro-Norte desde la ruta 19 a Santiago del Estero y finalmente el tramo Santa Fe-Chaco desde Nelson a Resistencia.

>>Leer más: Dos UTE con presencia en Rosario se presentaron para la concesión de la autopista a Córdoba, las rutas 34 y 11

Dentro de la lista de oferentes se encuentran dos uniones transitorias de empresas (UTE) a nivel local. Por un lado aparecen Rovial SA y Obring, que junto a la entrerriana Pitón SA integran Conexión Alto Delta, y Edeca SA, que no figura en otro grupo oferente donde sí aparecen las firmas rosarinas. En tercer lugar se añade otra propuesta a nivel provincial con una alianza entre JCR SA y Nestor J. Guerechet SA, ya que esta última compañía tiene sede en la ciudad de Santa Fe. Entre los competidores también se enlistaron quienes ejecutaron la ampliación de Circunvalación: Roggio y Chediack.

choque en cadena autopista a Córdoba

Al igual que las primeras licitaciones Vialidad Nacional les permite a las empresas o UTE que hagan ofertas por alguno de los ocho tramos sin la necesidad de hacerse cargo de los 3.902,21 kilómetros de ruta. Fue así como las UTE con base en Rosario y Entre Ríos, por la empresa Pitón SA oriunda de Gualeguay, decidieron presentarse en tres pliegos. Es decir que buscarán la concesión a 20 años de tres tramos: Centro, Centro-Norte y Litoral.

Nuevos peajes a propuesta del concesionario

Un tema que levantó polémica es la discutida cláusula para nuevas estaciones de peaje a propuesta del concesionario que deberán cumplir pautas: podrán cobrar en uno o en ambos sentidos de circulación; se podrán agregar estaciones de peaje entre dos ya existentes. Pero en este caso el usuario que abone en un puesto no deberá abonar en la nueva. Y además, la distancia mínima entre barreras inteligentes no podrá ser inferior a 80 kilómetros. Todas deberán operar sin pago de dinero en efectivo, sino por vía automática o Free Flow (con lector y sin barreras).

>>Leer más: Red Federal de Concesiones: advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina

A la hora de repasar la procedencia y trayectoria de las empresas en disputa, lo llamativo de la Etapa III es que los oferentes están conformados en su mayoría por UTE de empresas constructoras. Es que ven que la obra pública nacional no se reactivará y buscan una salida a la falta de tareas en este sector.

El desafío para el conjunto de empresas que emergen desde Rosario lo genera la incertidumbre por “los avatares de la economía argentina”, ya que se trata de una licitación a 20 años, donde recién se ven dividendos a su favor a los 7 u 8 años. “Es un riesgo muy grande porque es toda inversión privada”, señaló un integrante de las UTE que afinó la punta del lápiz para presentar la mejor oferta.

>> Leer más: Santa Fe asegura que reparará rutas provinciales: la inversión alcanza los $52.000 millones

Para estas obras, reconocen desde las empresas, otro de los retos será conseguir financiamiento del mercado de capitales o desde los bancos, ya que “no existe el largo plazo”; es decir, a una década. “Tenemos el riesgo de conseguir la plata y a qué tasa, porque esa tasa condiciona todas las obras después”, expresó otra fuente.

Entre los tres tramos mencionados hay más 1.600 kilómetros de rutas nacionales y colectoras con una lógica distinta a lo que venía sucediendo en las obras dentro de la órbita del Estado. Las empresas aportan el dinero y lo recuperan con el cobro del peaje. Los cálculos anticipan ganancias a partir de los 7 u 8 años de la toma de posición en la concesión. Las estimaciones de las empresas es que la inversión por cada kilómetro de ruta es de entre 130 mil y 150 mil dólares.

Etapa III, los tres tramos santafesinos

De los ocho tramos en danza, tres atraviesan la geografía santafesina. El tramo Centro corresponde a la ruta 9 desde Circunvalación hasta la localidad cordobesa de Pilar a lo largo de 363 kilómetros. Allí, se colocará una nueva posta de peaje cercana al límite interprovincial a la altura de Leones, y se mantendrán las estaciones de Carcarañá y James Craik. También los 130 kilómetros de la ruta 19, desde el empalme de la ruta nacional 11 hasta San Francisco, en el límite interprovincial entre Córdoba y Santa Fe donde se agregará una cabina de peaje. Y 188 kilómetros de la ruta 34 desde Circunvalación hasta el empalme con la ruta 19. En este segmento se sumará una estación de cobro en Totoras. La tarifa tope por auto se fijó en 3.200 pesos en cada centro de peaje.

>>Leer más: Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Además, el tramo Centro-Norte son 536 kilómetros y el tramo Chaco-Santa Fe corresponde a 510 kilómetros. A lo que atraviesa la provincia hay que agregarle en esta megalicitación conexiones en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán y Mendoza. Esto lleva a que entre los oferentes haya empresas de las provincias mencionadas, así como también de Buenos Aires, Neuquén o Córdoba.

Las firmas que se presentaron estiman que en agosto se conocerán los adjudicatarios para las obras. Luego comenzará un proceso de 30 días de validación de las ofertas, por lo que las obras y la toma de posesión se iniciarán recién en el último cuatrimestre del año.

La concesión de las rutas obliga a las empresas a mejorar el estado de las vías y mantenerlo, pero también permite el cobro de peajes. A las estaciones existentes, el gobierno nacional permitirá la creación de más cabinas en los distintos tramos. Es lo que desató una polémica por la figura de una cláusula que permitiría a propuestas de las empresas y con el aval del Estado, colocar más cabinas. "Se verá más adelante, hay que evaluarlo. No es automático, y eso se compensa con más inversión y además hay que justificarlo, no puede haber ingresos extras sin contraprestación", aclaró una fuente vinculada a un grupo oferente para ejemplificar: "El que pague en Roldán, no deberá abonar en Carcarañá".

En el tramo Centro-Norte, Vialidad Nacional permitirá la instalación de cuatro nuevas estaciones de peaje en Angélica, Palacios, Pinto y Herrera. Y mantendrá las de Ceres y Fernández. La tarifa tope de peaje por auto quedó en 4 mil pesos.

La que más modificaciones sufre es la ruta nacional 11, que tendrá cinco nuevas postas de peaje a lo largo del tramo santafesino. Estarán en Florencia, Guadalupe, Gobernador Crespo, Vera y Llambi Campbell. El pago de peaje por auto tiene un valor tope de 4 mil pesos.

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