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25 de Mayo: Milei publicó un video con guiños a Belgrano y con estética Lego

El presidente compartió una animación en redes sociales donde el prócer viaja al futuro de la Argentina

25 de mayo 2026 · 11:55hs
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Estética Lego. El presidente y su hermana aparecen junto a Belgrano en el balcón de la Casa Rosada 

Estética Lego. El presidente y su hermana aparecen junto a Belgrano en el balcón de la Casa Rosada 

El presidente Javier Milei publicó este lunes un video especial por el 25 de Mayo realizado con figuras estilo Lego, en el que recreó una escena histórica protagonizada por Manuel Belgrano y la conectó con el presente político argentino mediante una fuerte carga simbólica y patriótica.

La animación comienza en el Cabildo de 1810, donde un Belgrano caracterizado con estética de bloques escribe la frase: “¿Cómo se verá la Argentina en el futuro?”. A partir de allí, el prócer aparece trasladado al presente y observa una multitud reunida en las afueras de la Casa Rosada mientras Javier Milei y su hermana, Karina Milei, salen al histórico balcón presidencial.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en la secuencia final Belgrano se suma al balcón junto al Presidente y la secretaria general de la Presidencia para saludar a la gente, en una escena que buscó vincular el proceso independentista de 1810 con el actual proyecto político del oficialismo. El video concluye con la frase: “Siguiendo el camino de nuestros próceres”.

Embed - Javier Milei on Instagram: "VIVA LA PATRIA...!!! VLLC!"
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