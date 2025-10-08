La Capital | Ovación | Russo

Un 8 de octubre imborrable: Russo se despidió el mismo día que el Negro Palma, otra leyenda de Central

Cosas del destino: hace exactamente un año el club de Arroyito atravesaba por un momento de mucha angustia con la muerte del Tordo

Elbio Evangeliste

Elbio Evangeliste

8 de octubre 2025
Miguel Ángel Russo y Omar Palma observan un entrenamiento en la última estadía de Miguel en Central.

El 8 de octubre de 2025 quedará grabado a fuego en la historia de Central por ser el día en que falleció uno de sus entrenadores emblemas: Miguel Ángel Russo. Paradojas del destino. Un año antes, en mismo día el club de Arroyito sufría la pérdida de otra leyenda como lo fue Omar Arnaldo Palma.

Hace días que que el mundo del fútbol estaba expectante por la salud de Miguel y la atención tenía que ver por el peso que el nombre de Miguel Ángel Russo tenía en el fútbol, pero también por el respeto supremo que supo ganarse. De todos.

Central es uno de los clubes en los que la atención estaba a flor de piel, por todo lo que significó Russo como entrenador en esas cinco etapas en la que estuvo a cargo del equipo. Y tras un largo peregrinar, donde hubo súplicas, rezos y una catarata de muestras de afectos la historia encontró su desenlace este 8 de octubre de 2025, exactamente un año después de la despedida del Negro Palma.

Russo y Palma, parte de la historia grande de Central

Palma y Russo fueron un pedazo inmenso de la historia de Central. El Negro, el más campeón como jugador, y Miguel, el técnico que intentó una, otra y otra vez hasta que logró lo que tanto quería: dar una vuelta olímpica con ese Central que lo cobijó, lo respeto y lo amó desde el primer día.

Palma2
Russo y Palma, junto al Coco Pascuttini, en la ciudad deportiva viendo las divisiones inferiores.

En su última estadía de Russo en Central el Negro Palma formaba parte de la estructura futbolística, una especie de consultor. Tenía la espalda suficiente como para desempeñarse en esa función. Sabía de fútbol más que nadie. El Tordo había sido dirigido por Miguel en su primer proceso en Central.

Más de una semana estuvo internado el Negro Palma tras el ACV que sufrió y que se le presentó imposible de gambetear. Hasta ese 8 de octubre de 2024 en el que se conoció la trágica noticia.

En el aniversario del fallecimiento de ese enorme jugador, de ese emblema de Central se apagó la vida de otro de los grandes referentes de la historia canalla, alguien que tardó la nada misma en entender la idiosincrasia de un club como Central.

El destino lo quiso de esa forma. Quiso que el 8 de octubre pase a ser una fecha sagrada en la historia canalla.

Por Elbio Evangeliste
