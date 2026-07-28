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Cartelera económica: abrió la convocatoria para Emprender Santa Fe 2026

Los eventos económicos que vienen. Está abierta la inscripción para la presentación de ponencias en las XIX Jornadas de Economía Crítica. Se viene una nueva edición del BCR Agtech Forum y el congreso de Aapresid

28 de julio 2026 · 15:25hs
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Los emprendimientos locales tienen una alta participación de mujeres.

Los emprendimientos locales tienen una alta participación de mujeres.

El gobierno de Santa Fe abrió la convocatoria para participar de Emprender Santa Fe 2026, la instancia provincial del concurso federal Emprendimiento Argentino 2026, destinado a identificar y potenciar proyectos con capacidad de innovación, crecimiento e impacto. La propuesta ofrece a los participantes acceso a capacitaciones, mentorías y espacios de vinculación, además de la posibilidad de representar a la provincia en la final nacional, que se realizará el 18 y 19 de noviembre en Buenos Aires. El 23 de octubre se seleccionarán los cuatro emprendimientos santafesinos que avanzarán a esa instancia. La convocatoria está dirigida a emprendimientos radicados en Santa Fe con hasta siete años de antigüedad y permanecerá abierta hasta el 31 de julio, con posibilidad de prórroga. Los interesados podrán completar el formulario disponible en argentina.gob.ar/concurso-emprendimiento-argentino. Para realizar consultas, podrán comunicarse con la Dirección Provincial de Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe a través del correo [email protected] o con la Dirección Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades Emprendedoras mediante [email protected].

Jornadas de Economía Crítica en Rosario

La Sociedad de Economía Crítica (SEC) invita a participar de las XIX Jornadas de Economía Crítica y VIII Jornadas de Economía Feminista que se realizarán en las facultades de Ciencias Económicas y Estadística y de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Las jornadas constituyen un espacio para el debate franco, plural e interdisciplinario de propuestas y ponencias de docentes, graduadxs, investigadores, activistas y estudiantes para contribuir a la apertura de nuevos horizontes y caminos para la economía política y su crítica. Los ejes temáticos son macroeconomía y política económica; deuda, finanzas públicas y sistema financiero; enseñanza de la economía; pobreza y distribución del ingreso y economía popular, social y solidaria. El 31 de julio cierra la recepción de resúmenes y el 9 de septiembre la recepción de resúmenes ampliados. Toda la información en la web.

Más de 1.500 personas de una decena de países participaron de las Quintas Jornadas de Economía Crítica que se realizaron en la Universidad de Buenos Aires.
Más de 1.500 personas de una decena de países participaron de las Quintas Jornadas de Economía Crítica que se realizaron en la Universidad de Buenos Aires.

Innovación, IA e inversiones para transformar el agro

Bajo el lema “Conectar para transformar el futuro del agro”, el martes 4 de agosto se desarrollará en la Bolsa de Comercio de Rosario una nueva edición del BCR Agtech Forum, organizado por la BCR e Innventure AgriFood Tech, con el apoyo de BID Lab. La actividad se realizará en el marco del Congreso Aapresid 2026 y abordará algunos de los principales desafíos y oportunidades que atraviesa el ecosistema AgTech, entre ellos el financiamiento de la innovación, la incorporación de inteligencia artificial, el desarrollo de bioproductos, el uso de drones y la vinculación entre empresas, startups e inversores. Uno de los ejes distintivos de esta edición serán las rondas de vinculación uno a uno, un espacio de encuentro entre empresas líderes de la agroindustria, referentes de innovación y tecnología, inversores, productores agropecuarios y startups. Consolidado como un ámbito de referencia para el sector, este formato genera más de 150 reuniones cada año entre quienes buscan identificar soluciones innovadoras, construir vínculos estratégicos y acelerar oportunidades de colaboración, inversión y desarrollo de nuevos proyectos. El BCR Agtech Forum se propone consolidar un espacio de intercambio entre tecnología, producción y capital, acercando soluciones innovadoras a las necesidades concretas de la cadena agroalimentaria. La actividad se realizará en la Bolsa de Comercio de Rosario, Paraguay 755, con cupos limitados e inscripción previa en luma.com/ndqn2few.

El congreso de Aapresid vuelve a Rosario

El congreso de Aapresid vuelve a Rosario. Del martes 4 al jueves 6 de agosto se llevará a cabo enl Salón Metropolitano, bajo el lema “Nuestro suelo Nuestra voz”. El evento que cada año redobla la apuesta para consagrarse como la cita obligada con el conocimiento y la innovación para el agro comenzará el martes al mediodía para extenderse hasta las 18 hs del jueves. El evento contará con 10 auditorios en simultáneo y nueve ejes temáticos que abordarán desde producción y sustentabilidad hasta mercados, innovación y desafíos globales. Entre las principales novedades se destaca la incorporación del eje "Gestión Empresarial", una temática cada vez más relevante para empresas y productores que buscan tomar decisiones en contextos complejos y dinámicos. La propuesta ampliará la mirada tradicional sobre los sistemas productivos para incorporar herramientas vinculadas al liderazgo, la estrategia y la gestión de negocios. Además, volverán las charlas "Aaprender", un espacio pensado para acercar al Congreso experiencias y perspectivas de referentes que trascienden lo agropecuario, incorporando voces inspiradoras y nuevas formas de pensar los desafíos actuales.

Experiencia Idea desembarca en la ciudad

Experiencia Idea Rosario, un clásico del cronograma de eventos empresariales, se realizará el próximo 12 de agosto en la Bolsa de Comercio. Bajo el lema de “La Nueva Argentina, producir, invertir y crecer”, Idea Rosario invita a ser parte de una jornada clave para anticipar tendencias, conectar con líderes y preparar el terreno hacia el próximo Coloquio de Idea. La agenda estará marcada por la multisectorialidad, con foco en agroindustria, minería, energía y alimenticia; las claves políticas y económicas para comprender el contexto macro y la geoeconomía global; y el encuentro en primera persona con los líderes de las principales industrias de nuestra región. La actividad, que comenzará a las 13 hs, contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Pablo Javkin, el presidente de Idea, Santiago Mignone, y el titular de Idea Rosario, Lisandro Rosental. También disertarán analistas económicos nacionales e internacionales, líderes empresarios y el viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza.

Faro: la tecnología en el campo

El Foro Agroindustrial Argentino (FARO) realizará su tercera edición el próximo 7 de octubre en el Centro de Convenciones Puerto Norte, de Rosario. Bajo el lema "Campo G-Zero", el encuentro convocará a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre los desafíos que enfrenta el agro en un escenario global atravesado por la geopolítica, la innovación y los cambios en los mercados. Entre los primeros expositores confirmados se encuentran el politólogo Andrés Malamud, de la Universidad de Lisboa, quien abordará el impacto de la geopolítica en el nuevo orden mundial; Roberto Vassolo, del IAE Business School, que analizará las estrategias empresariales para un contexto de creciente incertidumbre; y Juan Pablo Cosentino, con una exposición centrada en tecnología e innovación. Además, el programa incluirá un panel dedicado a la competitividad de la carne argentina en el mercado internacional, en el que se analizarán temas como las exigencias del mercado europeo y de China, la trazabilidad, la reglamentación europea sobre deforestación (EUDR), el bienestar animal y la competencia de Brasil. Los organizadores adelantaron que en las próximas semanas se anunciarán nuevos ejes temáticos y disertantes para una jornada que buscará aportar herramientas para comprender el nuevo tablero global y convertir la incertidumbre en una ventaja competitiva para el sector agroindustrial.

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