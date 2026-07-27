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Lisandro Martínez sobre la campaña anti-Argentina: "No tienen de dónde generar ese odio"

El defensor surgido de Newell's se refirió a las duras críticas que recayeron sobre la Albiceleste en redes sociales durante el Mundial 2026

27 de julio 2026 · 14:18hs
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Lisandro Martínez fue una de las figuras de la selección argentina en el Mundial 2026.

Lisandro Martínez fue una de las figuras de la selección argentina en el Mundial 2026.

Lisandro Martínez fue recibido en Gualeguay como un verdadero héroe luego del subcampeonato de la selección argentina en el Mundial 2026. El defensor entrerriano recibió grandes muestras de cariño de los hinchas y se refirió a la campaña “anti-Argentina” que se llevó a cabo en redes sociales durante la Copa del Mundo.

“Me da un poquito de bronca porque claramente no tienen de dónde generar ese odio. Nos hablan de que somos agrandados, pero eso habla más de la gente que dice esas cosas que de nosotros”, expresó el zaguero surgido de las inferiores de Newell's ante los medios que estuvieron presentes en su localidad natal.

Martínez fue claro con su mensaje, tal como lo fue durante el Mundial en el campo de juego, y salió a apuntar contra quienes lanzaron críticas desmedidas contra la Albiceleste, especialmente después de la final perdida ante España.

Lisandro Martínez fue reemplazado durante la final ante España por una lesión.

Lisandro Martínez fue reemplazado durante la final ante España por una lesión.

Las críticas desde España

Nosotros somos muy respetuosos con el rival. Se decía que después de la final no habíamos reconocido a España. Los saludamos a todos los jugadores y a todo el cuerpo técnico”, afirmó Lisandro sobre las discusiones que se vieron luego del final del partido.

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A su vez, el defensor defendió la postura de su equipo y remarcó: “Estuvimos ahí. La imagen que se ve que le damos la espalda es cuando nuestra gente nos estaba cantando. Fue una muestra de respeto hacia nuestra gente”.

Finalmente, Martínez brindó un discurso para todos los hinchas que se acercaron a recibirlo. “Aunque no se haya ganado, logramos cosas muy importantes como grupo. Pusimos a Argentina en lo más alto y mostramos lo que significa ser argentino”, destacó.

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