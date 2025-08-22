Un ex-Newell's es el nuevo entrenador del mítico Santos de Brasil

Firmó contrato hasta finales de 2026. Llegará este sábado a San Pablo y debutará el 31 de agosto ante Fluminense.

Juan Pablo Vojvoda es el nuevo entrenador del mítico equipo de Santos. El técnico empezó su carrera en Newell's

El club Santos de Brasil anunció este viernes la contratación de Juan Pablo Vojvoda como su nuevo entrenador. El exjugador y director técnico de Newell's sustituirá a Cleber Xavier, despedido el domingo pasado tras una estrepitosa derrota ante Vasco da Gama en el Brasileirao.

Junto a Vojvoda trabajarán sus asistentes Nahuel Martínez y Gastón Liendo, también exjugador de Newell's, el preparador físico Luis Azpiazu, el entrenador de arqueros Santiago Piccinini y el psicólogo Christian Rodrigues.

Vojvoda inició su carrera como entrenador interino en Newell's Old Boys, luego pasó por Defensa y Justicia, Talleres y Huracán, y luego recaló en Unión La Calera en Chile. De allí pasó a Fortaleza, donde dirigió más de 300 partidos y obtuvo varios títulos. Lo despidieron este año por una racha negativa de nueve derrotas consecutivas.

El técnico llegará a Santos este sábado y teniendo en cuenta que Santos jugará el domingo ante Bahía en El Salvador, se espera que viaje con el presidente del club, Marcelo Teixeira.

¡BIENVENIDO, VOJVODA! O Santos Futebol Clube acertou a contratação de Juan Pablo Vojvoda como novo treinador da equipe de futebol profissional. Em acordo firmado nesta sexta-feira (22), o técnico chega ao Peixão com contrato até o fim de 2026. pic.twitter.com/6sB0egHv6P

En Santos hasta finales de 2026

Vojvoda firmó un contrato hasta finales de 2026. Las negociaciones se aceleraron desde el miércoles, después de que Santos descartara la llegada de Jorge Sampaoli y diera por terminadas las conversaciones con el técnico nacido en Casilda.

El jueves por la mañana, Santos y Vojvoda llegaron a un acuerdo e intercambiaron borradores del contrato. La firma se llevó a cabo esa misma tarde.

Vojvoda debutará al mando del Santos el domingo 31 de agosto ante el Fluminense, en Vila Belmiro.