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Frank Kudelka, tras el empate agónico de Newell's en el clásico: "Lo conseguimos con coraje"

El entrenador rojinegro dijo que el equipo jugó mejor en el segundo tiempo que en el primero, aunque le faltó profundidad. Y valoró a los jugadores más jóvenes

6 de septiembre 2026 · 17:30hs
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Frank Kudelka destacó la valentía de su equipo para ir a buscar el empate en el Gigante.

Marcelo Bustamante

Frank Kudelka destacó la valentía de su equipo para ir a buscar el empate en el Gigante.

Parecía que el partido se terminaba con la victoria de Central en Arroyito, pero apareció una jugada fuera de contexto y Newell's pudo llegar al empate cuando todo parecía perdido. El resultado terminó siendo negativo para el Canalla y se festejó como una victoria entre los rojinegros.

Con las pulsaciones todavía a mil, el entrenador de Newell's, Frank Kudelka, se tomó unos minutos para analizar el partido. Y fue contundente: "Lo empatamos con coraje", afirmó.

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El análisis de Frank Kudelka

En la conferencia de prensa posterior al partido, Kudelka dejó estas frases:

  • "No me puedo quedar con el gol en el último minuto. Hicimos un primer tiempo que no fue bueno, y un segundo que fue mejor. El primero fue emocional y no racional, en el segundo mejoramos. Fueron como dos partidos distintos"
  • "Aunque en el segundo tiempo jugamos mejor, no tuvimos profundidad. En el primer tiempo estuvimos largos. El segundo fue más parejo"
  • "En estos partidos se juegan muchas cosas, tenemos jugadores jóvenes y esto un gran aprendizaje. Lo empatamos con coraje"

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  • "Los clásicos como este son muy importantes desde lo emocional y lo emotivo. Pasar un clásico es sinónimo de superación. Estamos sosteniendo al equipo en zona de clasificación, no es poco"
  • "La salida de Guch fue porque necesitábamos otras características"
  • "Solari es un refuerzo de jerarquía, necesitamos de más entrenamientos. Lo vi suelto, más allá de que no conoce a sus compañeros. Escobar salió por una molestia".

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