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Central y Newell's empataron en Arroyito, pero uno se sintió ganador y el otro lo lamentó

El Canalla debió ganar el partido en el Gigante pero lo sintió como una derrota. El Rojinegro debió perderlo, pero lo vivió como un triunfo

Jorge Salum

Por Jorge Salum

6 de septiembre 2026 · 19:41hs
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Festeja Newells

Festeja Newell's, sufre Central. El gol agónico de Cóccaro se celebró como un triunfo entre los rojinegros a pesar de que fue empate.

Central debió ganar el partido en el Gigante, pero terminó el domingo con una muy fuerte sensación de derrota. Newell’s debió perderlo, pero se fue de Arroyito con muchos motivos para celebrar el 1 a 1 como si hubiese triunfado. Así de rebuscado suele ser el fútbol que tanto nos apasiona.

Si pareció que el equipo de Jorge Almirón había perdido, es porque siempre fue más que Newell’s y porque la ventaja que supuso el gol de Ávila en ningún momento corrió riesgos, hasta la jugada final. Pero no pasó por arriba a Newell’s, su mejor partido no se tradujo en situaciones de gol y el 1 a 0 con el que el resultado parecía sellado estaba bien, pero apenas eso.

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Las razones de la alegría de Newell's

Newell’s, en cambio, tiene motivos de sobra para percibir que su paso por Arroyito fue positivo. El primero es que consiguió el empate sin haber mostrado en ningún momento argumentos sólidos para justificarlo. Los otros tienen que ver con su historia reciente, tan escuálida en general y tan lapidaria en el mano a mano contra Central.

Hoy celebra que no hay séptima derrota consecutiva, que sigue en zona de playoffs y con perspectivas de mejorar, que Frank Kudelka logró al fin armar algo parecido a un equipo, aunque todavía le falte, y que puede afrontar lo que viene con otro semblante. Cómo no iba a marcharse feliz del Gigante, aunque el resultado diga que el clásico terminó empatado.

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