La lista de celulares en los que dejará de funcionar Netflix a partir de septiembre

Distintos modelos de Android y iOS no podrán descargar ni abrir la aplicación, al igual que algunos modelos antiguos de televisión. La lista completa

Desde el 10 de septiembre, distintos modelos de celulares dejarán de ser compatibles con Netflix . Esto significa que dichos dispositivos no podrán descargar, abrir ni actualizar la aplicación. Lo mismo ocurrirá con algunos televisores antiguos.

La medida alcanza a todos los celulares Android o iOS que no puedan instalar versiones recientes de sus sistemas operativos. Estos dispositivos no podrán acceder a las nuevas funciones de Netflix a menos de que migren a dispositivos más actuales o recurran a otro tipo de dispositivos compatibles como televisores inteligentes, computadoras y tablets.

A partir de la fecha indicada, los celulares afectados no podrán ingresar al catálogo ni reproducir series y películas en la plataforma. Tampoco se podrá descargar contenido ni realizar ninguna de las funciones de la cuenta.

La lista de celulares que se quedarán sin Netflix a partir de septiembre

La aplicación de Netflix dejará de estar disponible fundamentalmente en teléfonos Android comercializados entre 2011 y 2014 que ya no admiten actualizaciones recientes del sistema operativo.

Entre los modelos afectados se incluyen: Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime, LG Optimus L5, Optimus L7, LG G2 y varios modelos de Sony. La lista incluye los Sony Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3.

En el caso de los dispositivos iOs, se verán afectados los modelos que no pueden instalar iOS 18.0 o una versión posterior. De este grupo forman parte el iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus y el iPhone SE de primera generación.

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Por qué dejará de funcionar Netflix en algunos dispositivos

La medida responde a la necesidad de mantener estándares de seguridad y compatibilidad técnica que los dispositivos que no pueden actualizar su sistema operativo no pueden garantizar. Estos celulares quedan vulnerables ante fallas y no permiten corregir los errores que resuelve la aplicación en sus nuevas versiones.

Al mismo tiempo, las versiones nuevas de Netflix requieren recursos y funciones que los modelos antiguos no pueden ofrecer. Los cambios y novedades en la reproducción, autenticación y protección de contenidos no podrán ejecutarse correctamente en estos dispositivos.

Por esto, para garantizar el correcto funcionamiento de todas las herramientas y funciones de la app, Netflix solo será compatible con los celulares que puedan actualizar sus sistemas operativos y recibir las actualizaciones de la app conforme fueron diseñadas.