Un director técnico rosarino que trabajó con Bielsa y Sampaoli dirigirá a un grande de Sudamérica

Estaba en O'Higgins de Chile y ahora dio el salto a un equipo de mayor jerarquía. Nunca fue futbolista y en Argentina dirigió a Defensa y Justicia.

El fútbol está de vacaciones en Sudamérica, pero no tanto. Aunque no hay competencia, ni oficial ni amistosa, los equipos trabajan a destajado para reforzarse con vistas a la próxima temporada. Y muchos, además de incorporar jugadores, cambian de director técnico .

Sin ir más lejos, les pasó a los dos equipos rosarinos. En Central, aunque hizo grandes campañas en 2025, ya no está Ariel Holan y en su lugar llegó Jorge Almirón. Y en Newell's, la dupla técnica compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez se hizo cargo tras el interinato de Lucas Bernardi.

Otros equipos argentinos también cambiaron de entrenador. Y pasa lo mismo en las grandes ligas de Sudamérica. En Brasil, por ejemplo, el rosarino Martín Anselmi acaba de ser anunciado como nuevo director técnico de Botafogo, un equipo que hace apenas un año conquistó la Copa Libertadores.

En Chile también hay novedades. Y la primera es que un entrenador rosarino se hará cargo de uno de los equipos grandes del fútbol trasandino. Se trata de Francisco Meneghini, quien asumirá el lunes en Universidad de Chile.

Quién es Francisco Meneghini

Meneghini tiene 37 años y nunca fue futbolista profesional. Se inició en el fútbol como ayudante de Marcelo Bielsa en la selección de Chile. Luego trabajó también con otro santafesino, Jorge Sampaloli, también en la selección trasandina. Allí conoció a un tercer rosarino, Sebastián Becaccece, quien cuando asumió en Defensa y Justicia lo llevó como ayudante.

Su primera experiencia como entrenador fue en Unión La Calera y en Chile también trabajó en Audax Italiano y Everton. En el Halcón de Varela dirigió nueve partidos en 2024. Su paso por O'Higgins le permitió obtener su mejor rendimiento desde que trabaja como director técnico: conquistó el 57,41 por ciento de los puntos.

Ahora dio el salto a Universidad de Chile. En Santiago se afirma que ya tiene todo arreglado hace un tiempo y que incluso está participando en decisiones de los directivos sobre la conformación del plantel. El anuncio oficial sobre su contratación se haría este lunes.