La Capital | Ovación | director técnico

Un director técnico rosarino que trabajó con Bielsa y Sampaoli dirigirá a un grande de Sudamérica

Estaba en O'Higgins de Chile y ahora dio el salto a un equipo de mayor jerarquía. Nunca fue futbolista y en Argentina dirigió a Defensa y Justicia.

27 de diciembre 2025 · 16:10hs
Francisco Meneghini nunca fue futbolista profesional pero es director técnico desde hace varios años. 

Francisco Meneghini nunca fue futbolista profesional pero es director técnico desde hace varios años. 

El fútbol está de vacaciones en Sudamérica, pero no tanto. Aunque no hay competencia, ni oficial ni amistosa, los equipos trabajan a destajado para reforzarse con vistas a la próxima temporada. Y muchos, además de incorporar jugadores, cambian de director técnico.

Sin ir más lejos, les pasó a los dos equipos rosarinos. En Central, aunque hizo grandes campañas en 2025, ya no está Ariel Holan y en su lugar llegó Jorge Almirón. Y en Newell's, la dupla técnica compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez se hizo cargo tras el interinato de Lucas Bernardi.

Otros equipos argentinos también cambiaron de entrenador. Y pasa lo mismo en las grandes ligas de Sudamérica. En Brasil, por ejemplo, el rosarino Martín Anselmi acaba de ser anunciado como nuevo director técnico de Botafogo, un equipo que hace apenas un año conquistó la Copa Libertadores.

En Chile también hay novedades. Y la primera es que un entrenador rosarino se hará cargo de uno de los equipos grandes del fútbol trasandino. Se trata de Francisco Meneghini, quien asumirá el lunes en Universidad de Chile.

Leer más: El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende

Quién es Francisco Meneghini

Meneghini tiene 37 años y nunca fue futbolista profesional. Se inició en el fútbol como ayudante de Marcelo Bielsa en la selección de Chile. Luego trabajó también con otro santafesino, Jorge Sampaloli, también en la selección trasandina. Allí conoció a un tercer rosarino, Sebastián Becaccece, quien cuando asumió en Defensa y Justicia lo llevó como ayudante.

Su primera experiencia como entrenador fue en Unión La Calera y en Chile también trabajó en Audax Italiano y Everton. En el Halcón de Varela dirigió nueve partidos en 2024. Su paso por O'Higgins le permitió obtener su mejor rendimiento desde que trabaja como director técnico: conquistó el 57,41 por ciento de los puntos.

Ahora dio el salto a Universidad de Chile. En Santiago se afirma que ya tiene todo arreglado hace un tiempo y que incluso está participando en decisiones de los directivos sobre la conformación del plantel. El anuncio oficial sobre su contratación se haría este lunes.

Noticias relacionadas
El DT Matías Módolo tiene en el plantel de Chacarita a varios jugadores formados en las inferiores de Newells

Con varios jugadores formados en Newell's, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Franco Colapinto sorprendió a todos en un supermercado de San Andrés de Giles, donde su padre Aníbal, que lo acompaña en la imagen, es cliente habitual.

En alpargatas y selfie con el carnicero: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

Fernando Marín jugó en Valencia y actualmente era el entrenador del equipo femenino B. España está conmovida por su trágica desaparición junto a los hijos. 

Conmoción en el deporte en España: un exfutbolista y tres de sus hijos desaparecieron en un naufragio

Jerónimo Gómez Mattar junto a Roberto Sensini e Ignacio Boero luego de estampar la firma en su nuevo contrato con Newells. 

Jerónimo Gómez Mattar mandó un mensaje a los hinchas de Newell's: "Confíen, vamos a sacar al equipo adelante"

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Mar del Plata o Florianópolis: los precios de veranear en 2026 en Argentina o Brasil

Mar del Plata o Florianópolis: los precios de veranear en 2026 en Argentina o Brasil

Lo último

Un chamán en Rosario: un libro cuenta la historia de un sanador itinerante que dejó su huella en la ciudad

Un chamán en Rosario: un libro cuenta la historia de un sanador itinerante que dejó su huella en la ciudad

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Pullaro cuestionó el presupuesto nacional: asegura que desatiende rutas y deudas con Santa Fe

Advirtió que el monto destinado para todo el país es menor a la inversión provincial en rutas y señaló que el deterioro de la red nacional será inevitable

Pullaro cuestionó el presupuesto nacional: asegura que desatiende rutas y deudas con Santa Fe
Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
policiales

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe
La Región

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

En alpargatas y selfie con el carnicero: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
Ovación

En alpargatas y selfie con el carnicero: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

Presupuesto 2026: votación dividida entre las bancas de Santa Fe
Política

Presupuesto 2026: votación dividida entre las bancas de Santa Fe

Goity: No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Mar del Plata o Florianópolis: los precios de veranear en 2026 en Argentina o Brasil

Mar del Plata o Florianópolis: los precios de veranear en 2026 en Argentina o Brasil

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

El tiempo en Rosario: sábado bajo alerta amarillo por tormentas y un calor que no afloja

Ovación
Con varios jugadores formados en Newells, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera
OVACIÓN

Con varios jugadores formados en Newell's, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Con varios jugadores formados en Newells, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Con varios jugadores formados en Newell's, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

En alpargatas y selfie con el carnicero: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

En alpargatas y selfie con el carnicero: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

Un director técnico rosarino que trabajó con Bielsa y Sampaoli dirigirá a un grande de Sudamérica

Un director técnico rosarino que trabajó con Bielsa y Sampaoli dirigirá a un grande de Sudamérica

Policiales
Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros
Policiales

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

Empalme Graneros: una mujer fue detenida por apuñalar a un amigo

Empalme Graneros: una mujer fue detenida por apuñalar a un amigo

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

La Ciudad
Un chamán en Rosario: un libro cuenta la historia de un sanador itinerante que dejó su huella en la ciudad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un chamán en Rosario: un libro cuenta la historia de un sanador itinerante que dejó su huella en la ciudad

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto

Inauguración de obras del aeropuerto: refuerzan el servicio de colectivos

Inauguración de obras del aeropuerto: refuerzan el servicio de colectivos

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Chau, alerta amarillo en Rosario: la tormenta pasó de largo en un sábado agobiante

Una de las grandes promesas de Newells extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027
OVACIÓN

Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato con el club hasta diciembre de 2027

Sin Navas, Newells se hubiese ido al descenso: la explosiva declaración de un exrojinegro
OVACIÓN

"Sin Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exrojinegro

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe
Salud

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur
Policiales

Horror en Navidad: armado con cuchillos, encerró a su familia en una casa de zona sur

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos
Información general

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud
Zoom

El hermano de Christian Petersen rompió el silencio: qué dijo sobre su estado de salud

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto
LA CIUDAD

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

Messi mandó un saludo por las fiestas de fin de año junto a un funcionario santafesino
Ovación

Messi mandó un saludo por las fiestas de fin de año junto a un funcionario santafesino

Playa Grande y La Bristol, los nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen y qué gusto tienen
Información General

"Playa Grande" y "La Bristol", los nuevos alfajores de Havanna: cuándo salen y qué gusto tienen

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días
La Ciudad

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego
Policiales

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: Fue más anímico que económico
Economía

Balance positivo de ventas navideñas en Rosario: "Fue más anímico que económico"

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón
LA REGION

Puerto San Martín: un auto atropelló a un caballo y terminó dentro de un zanjón

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes
Policiales

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal
POLITICA

El Senado sesiona hoy para aprobar el presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil
Ovación

A los 18 años, murió una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica de Brasil

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %
Economía

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %