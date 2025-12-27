Conmoción en el deporte en España: un exfutbolista y tres de sus hijos desaparecieron en un naufragio

Actualmente era el DT del equipo femenino B del Valencia. Toda su familia estaba a bordo del barco, pero la esposa y otro hijo se salvaron

Fernando Marín jugó en Valencia y actualmente era el entrenador del equipo femenino B. España está conmovida por su trágica desaparición junto a los hijos.

España , y más específicamente el deporte español, está conmovida por la dramática noticia sobre un naufragio ocurrido en Indonesia en el que desapareció una familia entera de esa nacionalidad. Se trata de un exfutbolista de Valencia y sus tres pequeños hijos.

Se trata de Fernando Martín, quien actualmente trabajaba como entrenador del equipo femenino B del Valencia y por estos días estaba de vacaciones junto a su mujer y sus cuatro hijos en Indonesia.

El naufragio ocurrió este viernes y a bordo del barco que colapsó iban 11 personas. Siete de ellas fueron rescatadas con vida, entre ellos la esposa de Marín y otro hijo, y solo falta encontrar al exjugador y sus tres niños desaparecidos.

Dónde fue el naufragio

La tragedia sucedió en un estrecho cercano a la isla de Padar, en Indonesia, un lugar turístico que atrae a visitantes de todo el mundo.

El abuelo de los chicos y suegro del exfutbolista dijo que existen pocas probabilidades de que sus nietos y su yerno sean encontrados con vida.

Las labores de rescate de las autoridades indonesias permitieron salvar a siete personas, entre ellas la madre y esposa de los

La autoridad portuaria de Labuan Bajo donde ocurrió la tragedia atribuyó el naufragio a condiciones marítimas adversas, lo que llevó a que la isla de Padar permaneciera cerrada a los visitantes este sábado, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas extremas.

¿Hubo una falla en el motor?

“Esto hizo difícil llevar a cabo la búsqueda inicial”, declaró el jefe de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto. Según reportes de la zona, cuando se produjo el naufragio había olas de hasta tres metros de alto.

De acuerdo a las primeras investigaciones, la embarcación en la que estaban Marín y su familia podría haber sufrido una falla en el motor.

A raíz de este trágico naufragio, las autoridades locales cerraron el paso de cruceros a las islas de Padar y Komodo por las previsiones de condiciones meteorológicas extremas y también para facilitar las operaciones de búsqueda y rescate de los cuatro pasajeros desaparecidos.