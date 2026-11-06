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Un director técnico peruano no aguantó las críticas y fue a buscar a un periodista en plena conferencia

Javier Rabanal, técnico de Cusco, perdió el control mientras recibía consultas periodísticas tras una derrota. Se levantó de la silla, fue a buscar al cronista y tuvieron que contenerlo

6 de noviembre 2026 · 11:34hs
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Cusco de Perú. Rabanal se cruzó fuerte con un periodista

Cusco de Perú. Rabanal se cruzó fuerte con un periodista, se puso de pie y lo fue a buscar para pelearlo.

El fútbol peruano se convirtió en el centro de las miradas internacionales tras registrarse una de las escenas más escandalosas del año en la sala de prensa del estadio. Luego de la derrota por 1-0 de Cusco FC ante Sport Boys por la Liga 1, el director técnico español Javier Rabanal protagonizó un violento cruce que terminó al borde de los puñetazos.

El conflicto se desencadenó cuando el periodista Iván Escalante le preguntó al entrenador por el trabajo semanal del plantel, marco en el que señaló que "el 9 y el 10 no hacían nada" en cancha. La consulta irritó al DT, quien le exigió respeto y lo mandó a presenciar los entrenamientos en el predio de Oropesa.

Sin embargo, la discusión subió de tono en segundos, Rabanal se puso de pie, dejó el micrófono y fue en busca del comunicador.

Oficiales de prensa de la Liga 1 e integrantes del club cusqueño debieron interponerse físicamente para frenar la embestida del técnico español. Antes de retirarse de la sala, las cámaras del canal L1MAX registraron el momento exacto en el que el DT le gritó "¡Ignorante de mierda!", desatando un ida y vuelta de agravios con el cronista.

>>Leer más: El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Tras la viralización de las imágenes en redes sociales, la comisión disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol evalúa sancionar de oficio a Rabanal con una abultada multa económica y varias fechas de suspensión.

La decisión del club Cusco

Pese a no haber logrado los objetivos deportivos, Cusco FC le ha comunicado al DT que van a respetar el acuerdo hasta fines de 2027 ya que confían en el proceso a mediano y largo plazo.

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De esta manera, Javier Rabanal tendrá tiempo y podrá hacer el armado de su equipo con miras a la próxima temporada, donde sí estará exigido a pelear por cosas importantes.

Javier Rabanal dirigió un total de 17 partidos a Cusco FC, logrando el saldo de 8 triunfos, 1 empate y 8 derrotas en la Liga 1.

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