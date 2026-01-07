La Capital | Ovación | Newell's

Michael Hoyos llega a Newell's: cómo juega el delantero que en 2025 hizo 19 goles en 43 partidos

El atacante viene de Independiente del Valle, con el que salió campeón en Ecuador y la Recopa Sudamericana

7 de enero 2026 · 15:33hs
Michael Hoyos será nuevo jugador de Newells.

Michael Hoyos será nuevo jugador de Newell's.

Javier Rabanal es un entrenador español. En 2025 dirigió y fue campeón de Ecuador con Independiente del Valle y este año conducirá a Universitario de ese país. Quería llevarse con él a varios jugadores, pero Newell's se le anticipó y se quedó con el principal: Michael Hoyos.

El delantero llegó a un acuerdo para incorporarse al Rojinegro y pronto llegará a Rosario para hacer la revisión médica, firmar el contrato y sumarse al plantel que entrena en Bella Vista con vistas al debut en el torneo Apertura.

Hoyos debutó en Estudiantes en 2010, con Alejandro Sabella como técnico. Cuando llegó al club desde California, donde nació, el primer entrenador que tuvo fue Claudio Vivas. En una entrevista hace un par de años lo destacó junto a otro rosarino, Mariano Soso: "Los dos me enseñaron mucho", dijo.

La carrera de Michael Hoyos

Después de Estudiantes, el delantero jugó en OFI Creta (Grecia) y más tarde pasó por Sarmiento de Junín, con el que logró el ascenso a la primera división de Argentina en 2014. Luego jugó en Ramón Santamarina y Boca Unidos, en el interior del país, y en 2017 se fue a Ecuador.

Fue allí donde transcurrió la mejor parte de su carrera, primero en Deportivo Cuenca y luego en Guayaquil City, Barcelona, Liga de Quito y finalmente Independiente del Valle, a donde llegó en 2023.

Cómo juega el refuerzo de Newell's

Hoyos es un delantero que puede ocupar todas las posiciones de ataque, según describió el periodista ecuatoriano Miguel Solís Ruiz en Infobae Ecuador. En el pasado lo hizo como único delantero, segunda punta, extremo y hasta como volante ofensivo. Se trata, a priori, de un gran refuerzo para el plantel rojinegro.

Aunque no es un delantero de área, tiene buen juego aéreo (mide 1,85m). Es veloz, tiene mucha dinámica y busca permanentemente el juego asociado.

Tiene, además, otras dos características que lo convierten en un jugador muy interesante. Una es la pegada: le gusta rematar desde afuera del área y en su haber tiene goles convertidos de esta manera. La otra es que, pese a ser zurdo, también define bien con la derecha.

Quiere ir al Mundial

El año pasado, el entrenador rosarino de la selección nacional de Ecuador, Sebastián Beccacece, lo incluyó en la lista para el último partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026. Hoyos finalmente no jugó, pero en su entorno afirman que tiene la ilusión de ir a la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y que espera seguir marcando goles para que el técnico lo tenga en cuenta.

Hoyos jugó como único delantero, segunda punta, extremo y hasta como volante ofensivo Hoyos jugó como único delantero, segunda punta, extremo y hasta como volante ofensivo

Esta búsqueda personal del delantero puede venirle muy bien a Newell's, uno de cuyos principales déficits en los últimos tiempos (y quizás años) fue la falta de gol, especialmente de sus delanteros. En 2025, además de los 19 goles que marcó, Hoyos dio tres asistencias en Independiente del Valle, donde formó una dupla temible con otro argentino: Claudio Spinelli.

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan el reloj biológico de una superbacteria

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan "el reloj biológico" de una superbacteria

