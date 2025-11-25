La Capital | Ovación | Newell's

Newell's tiene una deuda de 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Según el informe que dio a conocer a los socios, ante la falta de la asamblea general ordinaria, el club tiene un déficit mensual de entre 600 y 700 mil dólares

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

25 de noviembre 2025 · 16:11hs
La fiscalizadora de Newells dio precisiones sobre la deuda que acumula la entidad.

La fiscalizadora de Newell's dio precisiones sobre la deuda que acumula la entidad.

Los socios de Newell's no pudieron tener un registro este año de la situación económica y financiera del club de cara a las elecciones para el cambio de autoridades que se realizarán el 14 de diciembre, debido a que la asamblea general ordinaria prevista en el estatuto no se realizó.

En este contexto, la comisión fiscalizadora dio a conocer a la comunidad rojinegra los números finos del presente. El ente fiscalizador informó que, hasta el balance presentado al 30 de junio de 2025, el pasivo superaba los 24 millones de dólares.

Pero también reveló que, en los siguientes cinco meses y con un déficit mensual de alrededor de entre 600 y 700 mil dólares mensuales, más el ajuste de deudas impagas, el total de la deuda asciende a los 30 millones de dólares.

Además, se aclara que la mayoría de dicho monto está en moneda extranjera y que la exigibilidad no fue informada debidamente.

Los incrementos, según lo informado por la fiscalizadora, se distribuyen en: remuneraciones (81 por ciento de incremento), fútbol profesional (40 por ciento), cheques diferidos (40 por ciento) y proveedores.

>> Leer más: Un centrodelantero surgido de Newell's fue ternado como el jugador destacado de la Primera C

Menos ingresos en la tesorería de Newell's

Por otra parte, los ingresos descendieron: cuotas societarias, abonos y palcos (-10 por ciento), concesiones (-88 por ciento), entradas en el día del partido (-91 por ciento) y marketing.

A este dato negativo se le suma el déficit en áreas, como el colegio (157 millones de pesos) y otras actividades deportivas (90 millones de pesos). Pero no todo se tiñe de negro, ya que hubo un incremento en los derechos televisivos que, según lo aclarado, están cedidos hasta junio de 2026.

En otro orden de cosas, la comisión fiscalizadora advierte a la próxima dirigencia que, probablemente, se encontrarán con deudas exigibles en los rubros como el fútbol profesional, salarios, remuneraciones, compensaciones por locaciones de servicios, proveedores y entidades bancarias.

Exigen a la dirigencia que no venda futbolistas

A su vez, Alfonso Quaranta y Carlos Alonso, dos de los miembros de la comisión fiscalizadora, presentaron una nota a la comisión directiva en la que se solicita un informe económico-financiero sobre lo realizado del 1º de julio hasta la fecha, sumado a extractos bancarios, documentación respaldatoria, contratos, recibos y cheques emitidos.

En el mismo también se les exige que se abstengan de realizar actos de disposición patrimoniales y otros. En eso aparecen la venta de jugadores, la firma de contratos que comprometan activos, o la venta de abonos para socios pensando en la próxima temporada 2026.

Noticias relacionadas
Dentro de poco los socios de Newells elegirán la nueva conducción.

Por la presidencia de Newell's: 3  candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Diego Martínez hizo una gran campaña en Tigre. Lo quiere Newells.

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

El delantero está por ingresar para jugar sus únicos minutos en la primera de Newells.

Un centrodelantero surgido de Newell's fue ternado como el jugador destacado de la C

Ever Banega fue expulsado en La Paternal y reapareció en el último partido.

Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newell's para 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Lo último

Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo

Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo

La oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE en Villa Gobernador Gálvez

La oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE en Villa Gobernador Gálvez

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Según el informe que dio a conocer a los socios, ante la falta de la asamblea general ordinaria, el club tiene un déficit mensual de entre 600 y 700 mil dólares

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
El dólar oficial subió más de 1% y el blue se disparó en Rosario tras el fin de semana extralargo
Economía

El dólar oficial subió más de 1% y el blue se disparó en Rosario tras el fin de semana extralargo

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio
Ovación

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?
La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos
La Ciudad

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Ovación
Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Sturzenegger apuntó contra Tapia: difundió un informe que acusa de favoritismo arbitral a Barracas Central

Sturzenegger apuntó contra Tapia: difundió un informe que acusa de favoritismo arbitral a Barracas Central

Policiales
Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

La Ciudad
Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo
La Ciudad

Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen
Policiales

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas
Información General

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera
La Ciudad

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?
La Ciudad

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras
La Ciudad

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central
ovacion

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito
Zoom

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora
Economía

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe
Policiales

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada
Policiales

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes
Ovación

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida
Información General

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad
Información General

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final
Ovación

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos
Ovación

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación
La Región

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina
Información General

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd
Información General

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd