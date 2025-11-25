Por la presidencia de Newell's: tres candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Las listas con los postulantes definitivos de las agrupaciones para las elecciones en Newell's deben presentarse el 4 de diciembre

Newell's ingresó en la recta final rumbo a las elecciones del próximo domingo 14 de diciembre para renovar la comisión directiva. La junta electoral rojinegra oficializó a cinco agrupaciones que juntaron los avales para participar de los comicios y de momento ya hay cuatro candidatos lanzados que se postulan a suceder en la presidencia a Ignacio Astore.

Lo más importante está por venir en cuanto al cronograma electoral, ya que las listas con los nombres concretos de los candidatos deben presentarse el jueves 4 de diciembre. Y se dispuso que están en condiciones de sufragar unos 28 mil socios leprosos. Hay que recordar que para poder votar los asociados deben tener más de 18 años, dos años de antigüedad y la cuota al día.

A menos de tres semanas para que los socios leprosos vayan a las urnas, cinco agrupaciones fueron oficializadas para presentarse a las elecciones tras entregar en la comisión electoral los 580 avales aproximados que se necesitaban para poder competir en los comicios.

Las agrupaciones oficializadas

Las agrupaciones oficializadas son: Unen, que lleva a la presidencia a Ignacio Boero; Frente Rojinegro, que postula a Cristian D'Amico; Fuerza Leprosa, con Julián González, que aún no fue habilitado para postularse a presidente y fue a la Justicia; Movimiento1974, que propone para el máximo cargo a Ignacio Grivarello; y la Agrupación 8 de Marzo, en la que uno de los referentes es Guillermo Muñoz y se aguarda la definición sobre el candidato a presidente.

Una fecha clave será el próximo jueves 4 de diciembre porque allí cada agrupación o alianza deberá informar la nómina completa con los nombres propios de los 26 candidatos que integrarán la lista definitiva. Esta será evaluada y avalada o no por la junta electoral para oficializar la lista.

Y diez días después, el 14 de diciembre, será el turno del acto democrático más importante del club: la votación.

Leer más: Con tres ex-Newell's, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a Central en la Libertadores 2026

Newell's: candidatos lanzados y lista de espera

Por ahora de manera pública los que manifestaron interés real por presentarse como candidatos a presidente de Newell’s son Ignacio Boero, Julián González, Cristian D’Amico e Ignacio Grivarello.

En cuanto a González resta conocer a la brevedad la respuesta de la Justicia ordinaria por si lo habilita para poder presentarse como candidato a presidente, ya que la junta electoral de Newell's no lo autorizó, debido a que a su criterio no cumplía con la antigüedad necesaria.

Igualmente, en caso de que González no sea habilitado, su agrupación presentará otro candidato al máximo cargo rojinegro.

Y habrá que estar atentos a la Agrupación 8 de Marzo, que tiene entre sus integrantes a Guillermo Muñoz. Se aguarda conocer si se presentará la lista definitiva.

Esta semana habrá una reunión de las agrupaciones con la junta electoral para ajustar detalles técnicos sobre cómo deberán presentar las listas de los candidatos y avanzar sobre otros temas logísticos del comicio.