Cómo solicitar un turno en Ansés para hacer trámites presenciales en las oficinas

Los usuarios que requieran atención presencial de Ansés para sus trámites, pueden obtener su turno previo virtualmente con un procedimiento sencillo

26 de noviembre 2025 · 18:05hs
Los usuarios de Anses pueden resolver sus gestiones de forma virtual o presencial

Los usuarios de Anses pueden resolver sus gestiones de forma virtual o presencial, dependiendo del tipo de trámite que deban realizar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) se encarga de administrar diferentes rubros como las jubilaciones, pensiones y los distintos programas de asistencia social. En ese marco, y para agilizar la atención de todos sus usuarios, cuenta con un sistema de turnos online fácil de usar.

Para resolver cualquier asunto vinculado a la entidad, el organismo ofrece dos vías: las gestiones virtuales o la atención presencial. Muchos de los trámites pueden realizarse directamente a través de “Mi Ansés”, de la Atención Virtual o desde un celular con la aplicación de Ansés. Pero quienes deseen ser atendidos en alguna oficina pueden solicitar un turno de forma rápida y sencilla.

Cómo sacar un turno en Ansés para atención en las oficinas

Para obtener un turno en las oficinas de Ansés es preciso realizar una gestión práctica que lleva tan solo unos minutos. Los pasos son los siguientes:

  1. Ingresar a la página web de Ansés y bajar el cursor hasta encontrar la sección “Trámites y servicios”. Allí, ingresar en la opción “Turnos”.
  2. Dentro de la sección, elegir la opción “Solicitar un turno”.
  3. Selecciona el trámite que se desea realizar.
  4. Ingresar al sistema con el CUIL y la clave de seguridad si es que no se había completado este paso.
  5. Elegir la oficina, la fecha y el horario más conveniente entre las opciones disponibles.
  6. Confirmar la solicitud y luego descargar la constancia, que incluye el número de registro y los detalles del turno que fue solicitado y otorgado.

Si se desea posteriormente revisar el turno, se puede elegir la opción “Consulta de turnos”, ingresando con el número de solicitud o los datos personales.

Los trámites que se pueden realizar en las oficinas de Ansés

Entre los trámites que requieren turnos presenciales en las oficinas de Ansés, los más solicitados suelen ser:

  • Plan de Pago de Deuda Previsional
  • Solicitud de Jubilación o Pensión
  • Trámites para jubilados y pensionados
  • Asignaciones familiares y AUH
  • Asignación por Embarazo
  • Programas educativos como Progresar
  • Prestación por Desempleo
  • Pensión Universal para Adultos Mayores
  • Monotributo Social y trámites vinculados a discapacidad

Trámites virtuales de Ansés

Antes de solicitar un turno para atención en oficinas, es útil recordar que varias gestiones pueden ser realizadas en línea. Algunos de los trámites que el usuario puede resolver desde su celular o computadora son:

  • Consultar recibo de haberes
  • Asignación por Prenatal
  • Asignación por Maternidad/Maternidad Down
  • Asignación por Matrimonio
  • Asignación por Nacimiento/Adopción
  • Autorización para el cobro de Asignación por Hijo con Discapacidad
  • Prestación por Desempleo para trabajadores en relación de dependencia
  • Prestación por Desempleo para trabajadores de la construcción
  • Cambio de obra social para trabajadores
  • Cambio medio de cobro jubilaciones y pensiones
  • Elegir medio de cobro asignaciones y programas
  • Solicitar la Pensión No Contributiva por Invalidez
  • Presentar un certificado escolar
