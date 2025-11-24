Un centrodelantero surgido de Newell's fue ternado como el jugador destacado de la Primera C

El futbolista rosarino integra la nómina de los candidatos de los Premios Alumni que entrega todos los años la AFA. La celebración será este miércoles en Ezeiza

El delantero está por ingresar para jugar sus únicos minutos en la primera de Newell's.

La AFA entrega anualmente los Premios Alumni a los destacados del fútbol argentino en todas sus categorías y variantes. La gala con la elección de los ternados se realizará en el predio de Ezeiza. A las 18 comenzará la alfombra roja y a las 19 será el turno de la premiación, con el streaming de AFA Estudio.

En la terna a jugador destacado de la Primera C aparece un delantero rosarino de 27 años , que pasó por las inferiores de Newell's, en el que llegó a jugar unos pocos minutos en la primera división.

El nueve que se formó en la Lepra es Ignacio Huguenet, actualmente en Camioneros , con quien logró el ascenso a la Primera B.

Huguenet fue convocado en una sola oportunidad a la primera de Newell's. Integró el banco de suplentes en el partido contra Lanús, de visitante, jugado en septiembre de 2017.

>> Leer más: Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newell's para 2026

Ingresó para jugar los últimos 6' en reemplazo de Nery Leyes. Ese día, la Lepra perdió por 1 a 0.

El delantero compartió el equipo con Luis Leal, Víctor Figueroa, Luciano Pocrnjic y Nehuén Paz, entre otros. El entrenador era Juan Manuel Llop.

El nueve emigró de Newell's

Huguenet no volvió a tener más chances y continuó su carrera en Defensa y Justicia, Sport Boys de Perú, Instituto y Melipilla de Chile, antes de sumarse a Camioneros.

image - 2025-11-24T152455.842 Ignacio Huguenet celebra un gol en Camioneros.

En los Premios Alumni, el atacante integra la terna junto a Leandro Llodra, de Claypole, y Claudio Campostrini, de Lamadrid.

Huguenet se encuentra desde 2024 en Camioneros, presidido por Pablo Moyano, quien junto a su hermano Hugo fue uno de los fundadores de la entidad.

El año pasado, Camioneros consiguió el ascenso a la Primera C. Y en el actual subió a la Primera B.