Un centrodelantero surgido de Newell's fue ternado como el jugador destacado de la Primera C

El futbolista rosarino integra la nómina de los candidatos de los Premios Alumni que entrega todos los años la AFA. La celebración será este miércoles en Ezeiza

24 de noviembre 2025 · 15:42hs
El delantero está por ingresar para jugar sus únicos minutos en la primera de Newells.

Héctor Rio

El delantero está por ingresar para jugar sus únicos minutos en la primera de Newell's.

La AFA entrega anualmente los Premios Alumni a los destacados del fútbol argentino en todas sus categorías y variantes. La gala con la elección de los ternados se realizará en el predio de Ezeiza. A las 18 comenzará la alfombra roja y a las 19 será el turno de la premiación, con el streaming de AFA Estudio.

En la terna a jugador destacado de la Primera C aparece un delantero rosarino de 27 años, que pasó por las inferiores de Newell's, en el que llegó a jugar unos pocos minutos en la primera división.

El nueve que se formó en la Lepra es Ignacio Huguenet, actualmente en Camioneros, con quien logró el ascenso a la Primera B.

Huguenet fue convocado en una sola oportunidad a la primera de Newell's. Integró el banco de suplentes en el partido contra Lanús, de visitante, jugado en septiembre de 2017.

>> Leer más: Ever Banega y un futuro lejos de la continuidad en Newell's para 2026

Ingresó para jugar los últimos 6' en reemplazo de Nery Leyes. Ese día, la Lepra perdió por 1 a 0.

El delantero compartió el equipo con Luis Leal, Víctor Figueroa, Luciano Pocrnjic y Nehuén Paz, entre otros. El entrenador era Juan Manuel Llop.

El nueve emigró de Newell's

Huguenet no volvió a tener más chances y continuó su carrera en Defensa y Justicia, Sport Boys de Perú, Instituto y Melipilla de Chile, antes de sumarse a Camioneros.

image - 2025-11-24T152455.842
Ignacio Huguenet celebra un gol en Camioneros.

Ignacio Huguenet celebra un gol en Camioneros.

En los Premios Alumni, el atacante integra la terna junto a Leandro Llodra, de Claypole, y Claudio Campostrini, de Lamadrid.

Huguenet se encuentra desde 2024 en Camioneros, presidido por Pablo Moyano, quien junto a su hermano Hugo fue uno de los fundadores de la entidad.

El año pasado, Camioneros consiguió el ascenso a la Primera C. Y en el actual subió a la Primera B.

Mateo Silvetti y Lionel Messi celebran la victoria de Inter Miami junto a De Paul y Allende. 

Ganó Inter Miami con un show de Messi y un gol del ex-Newell's Mateo Silvetti

Facundo Guch se convirtió en titular de Newells en el último tramo del torneo Clausura. 

Juveniles de Newell's con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Festejo granate. Lanús se impuso a Atlético Mineiro tras el 0 a 0 en los 90 minutos y el tiempo extra. 

Con tres ex-Newell's, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a la Libertadores 2026

La última foto del 2025. Los jugadores de Newell’s se retiran de la cancha tras perder con Racing en el Coloso. 

Newell's: entre técnicos y mánagers, el ciclo Astore probó con 20 nombres y casi nada funcionó

Quiénes son los que 8 futbolistas de Newells que tienen que volver a fin de año

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Otro fin de semana agitado: se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: ahora la AFA le pide explicaciones a Estudiantes

Soledad Pastorutti se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

Explota el parque náutico: falta de guarderías, clubes llenos y una ordenanza sin cumplir

El boom de embarcaciones en Rosario tras la pandemia dejó sin lugar a cientos de usuarios. Con listas de espera en aumento y marinas colapsadas, la Cámara Náutica reclama activar una ordenanza que prevé tres bajadas públicas y lleva una década paralizada.
Por Carina Bazzoni

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida por sus video eróticos

Otro fin de semana agitado: se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Soledad Pastorutti se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

Dólar planchado: el gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Quiénes son los que 8 futbolistas de Newells que tienen que volver a fin de año

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Un centrodelantero surgido de Newell's fue ternado como el jugador destacado de la Primera C

Tenis: Argentina visitará a Corea del Sur en el debut de la Copa Davis 2026

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

Otro fin de semana agitado: se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

Explota el parque náutico: falta de guarderías, clubes llenos y una ordenanza sin cumplir

Explota el parque náutico: falta de guarderías, clubes llenos y una ordenanza sin cumplir

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un paso hacia adelante

Vandalismo insólito en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95% de la ciudad con led

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un "anticipo" del verano

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

Por Elbio Evangeliste
Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Embistió a una moto y huyó: trasladaron al Heca a una pareja gravemente herida

Por Elbio Evangeliste
El uno x uno de Central ante Estudiantes: Broun y Ovando, los más parejos

Ganó Inter Miami con un show de Messi y un gol del ex-Newell's Mateo Silvetti

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final que irá al Congreso

Los goles de Miguel Merentiel para que Boca avance a cuartos de final

Por Juan Iturrez
Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Unión de Álvarez

El proyecto que busca revivir a Village Rosario, el complejo que marcó una era

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos

Por María Laura Neffen
Verbano abre outlet mientras arma su estrategia para volver a crecer

Alerta por despidos en la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto

La nieta de John F. Kennedy reveló que le diagnosticaron un cáncer terminal

Bolsonaro dijo que abrió su tobillera en un colapso nervioso con alucinaciones

Lula anunció la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La avenida Corrientes porteña "explotó" con La Noche de las Librerías

Un hombre murió aplastado por su propio camión en Comodoro Rivadavia

Por Carina Bazzoni

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Por Matías Petisce
Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte convocan a una marcha