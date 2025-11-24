Un centrodelantero surgido de Newell's fue ternado como el jugador destacado de la Primera C
El futbolista rosarino integra la nómina de los candidatos de los Premios Alumni que entrega todos los años la AFA. La celebración será este miércoles en Ezeiza
24 de noviembre 2025·15:42hs
La AFA entrega anualmente los Premios Alumni a los destacados del fútbol argentino en todas sus categorías y variantes. La gala con la elección de los ternados se realizará en el predio de Ezeiza. A las 18 comenzará la alfombra roja y a las 19 será el turno de la premiación, con el streaming de AFA Estudio.
En la terna a jugador destacado de la Primera C aparece un delantero rosarino de 27 años, que pasó por las inferiores de Newell's, en el que llegó a jugar unos pocos minutos en la primera división.
El nueve que se formó en la Lepra es Ignacio Huguenet, actualmente en Camioneros, con quien logró el ascenso a la Primera B.
Huguenet fue convocado en una sola oportunidad a la primera de Newell's. Integró el banco de suplentes en el partido contra Lanús, de visitante, jugado en septiembre de 2017.
El boom de embarcaciones en Rosario tras la pandemia dejó sin lugar a cientos de usuarios. Con listas de espera en aumento y marinas colapsadas, la Cámara Náutica reclama activar una ordenanza que prevé tres bajadas públicas y lleva una década paralizada.
