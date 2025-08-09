La Capital | Ovación | Newell's

Los más destacados en Newell's fueron el arquero Espínola y los volantes Banega y Maroni

El partido por momentos para Newell's se puso cuesta arriba y con uno menos, pero con los tres destacados el rojinegro casi lleva el premio mayor.

Leandro Garbossa

Por Leandro Garbossa

9 de agosto 2025 · 00:21hs
La formación inicial de Newells.

Virginia Benedetto / La Capital

La formación inicial de Newell's.

En el rendimiento general del conjunto leproso, las actuaciones del arquero paraguayo Juan Espínola, y de los volantes creativos Ever Banega y Gonzalo Maroni fueron determinantes para que Newell's no se quede con las manos vacías en el Coloso, ante su gente. Fue 1 a 1 con los santiagueños.

Uno x uno, los jugadores de Newell's

Juan Espínola 8: Tres tapadas tremendas en el segundo tiempo, ante dos potentes remates y un gran cabezazo, para evitar la derrota de Newell’s. La figura en su estreno como local.

Alejo Montero 5: Alternó buenas y malas. Rápido para la marca pero varias veces apurado para entregar la pelota.

Luciano Lollo 5,5: Tampoco estuvo firme en el inicio, sacó algunas pelotas que llovieron al área. En el complemento cortó varias lejos, anticipando bien.

Víctor Cuesta 5: Algunos errores en el primer tiempo, con malas entregas que pusieron en riesgo al equipo. Después se acomodó.

Ángelo Martino 5: Poquísimo en el comienzo, más participativo en el complemento, con buenas sociedades con Orozco y Sotelo.

Luca Regiardo 5: Venía teniendo un aceptable partido, cortando mucho en el medio y tocando rápido en la salida. Se fue mal expulsado por una falta que como máximo era amarilla.

Ever Banega 8: Arrancó adelantado, casi de 10, pero la expulsión de Regiardo lo retrasó en el campo. Siempre el más claro, el distinto, el que intenta jugar a algo. Es indispensable.

Luciano Herrera 6: Gran primer tiempo. Picante, encarador, solidario con el equipo y hasta estuvo cerca con un zurdazo. En el segundo tiempo entró poco en juego y salió lesionado.

Leer más: Newell's lo pudo perder, al final casi lo gana y en la agonía se lo terminaron empatando

Gonzalo Maroni 6,5: Mal primer tiempo, con poca participación. Levantó en el complemento con una clarísima que intentó colocar magistralmente al ángulo pero Aguerre se la sacó. Y a los 40’ coronó una buena jugada con un gol desde el corazón del área. Buen cierre.

David Sotelo 5,5: De menor a mayor. Gran asistencia de cachetada para el tanto de Maroni.

Carlos González 4,5: Chocó mucho con los defensores rivales. Cuando el equipo quedó con uno menos, quedó desconectado del resto. La buena fue la cortina que hizo en la previa del gol.

DT - Cristian Fabbiani 5,5: Su equipo mostró mucha entrega en la adversidad, cuando se quedó con uno menos. Por momentos carece de idea de juego y va a pura arremetida, dependiendo exclusivamente de lo que haga Banega. Que haya hecho dos cambios demuestra las pocas variantes que tiene en el banco.

Leer más: Newell's se quedó con diez por la polémica roja a Regiardo y empata 0 a 0 con los santiagueños

Ingresaron:

Franco Orozco 5,5: Se paró bien abierto por izquierda, estuvo participativo y armó una clara de la lepra en el segundo tiempo. Muy activo sobre el final.

Jherson Mosquera -: Entró para aportar en la marca.

Noticias relacionadas
A Newells se le escapó el triunfo al final.

La alegría no le duró nada a Newell's, lo ganaba con gol de Maroni y le empató rápido Central Córdoba

Con solo un partido en primera, el excapitán de la reserva de Newells se marchó a préstamo.

Otro jugador que se va Newell's: el excapitán de la reserva firmó con un equipo del ascenso

Juan Domingo Cascarita Ramírez, el domingo pasado en el paravalanchas del Coloso. Una de las víctimas de una trama violenta. 

Quién era Cascarita Ramírez, el barra asesinado que paró en las tribunas de Central y Newell's

El crimen del hombre de 51 años ocurrió dos días después del partido con Banfield.

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newell's

Ver comentarios

Las más leídas

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: Tendría que darle otra patada a Ángel Di María

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Ángel Di María"

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Di María y Central agitaron la noche tucumana 24 horas antes del duelo con Atlético

Di María y Central agitaron la noche tucumana 24 horas antes del duelo con Atlético

Lo último

Central visita a Atlético en Tucumán con el apoyo de sus hinchas y la figura de Di María

Central visita a Atlético en Tucumán con el apoyo de sus hinchas y la figura de Di María

Central Córdoba sigue regalando puntos y no pasó del empate ante Lugano en el Gabino Sosa

Central Córdoba sigue regalando puntos y no pasó del empate ante Lugano en el Gabino Sosa

La emoción de Mirco Cuello y su padre por el título mundial que el boxeador de Arroyo Seco conquistó en África

La emoción de Mirco Cuello y su padre por el título mundial que el boxeador de Arroyo Seco conquistó en África

La natación rosarina se unió en un conmovedor homenaje a Matías Bottoni en el club Echesortu

En el marco del torneo organizado por la Federación Rosarina de Natación, más de 300 personas llevaron su apoyo al joven nadador accidentado en Buenos Aires

La natación rosarina se unió en un conmovedor homenaje a Matías Bottoni en el club Echesortu

Por Gonzalo Santamaría
Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN
La Ciudad

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe
La Ciudad

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe

Cristina Kirchner apuntó contra Milei: Te van a sacar con chaleco de fuerza
politica

Cristina Kirchner apuntó contra Milei: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

Ya multaron a casi 200 conductores profesionales por alcoholemia este año
La region

Ya multaron a casi 200 conductores profesionales por alcoholemia este año

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario
La Ciudad

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: Tendría que darle otra patada a Ángel Di María

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Ángel Di María"

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Di María y Central agitaron la noche tucumana 24 horas antes del duelo con Atlético

Di María y Central agitaron la noche tucumana 24 horas antes del duelo con Atlético

Fabbiani: Nos hicieron un gol boludo, nos faltó suerte y en lo que viene no me juego nada

Fabbiani: "Nos hicieron un gol boludo, nos faltó suerte y en lo que viene no me juego nada"

Ovación
Central Córdoba sigue regalando puntos y no pasó del empate ante Lugano en el Gabino Sosa

Por Leandro Garbossa
Ovación

Central Córdoba sigue regalando puntos y no pasó del empate ante Lugano en el Gabino Sosa

Central Córdoba sigue regalando puntos y no pasó del empate ante Lugano en el Gabino Sosa

Central Córdoba sigue regalando puntos y no pasó del empate ante Lugano en el Gabino Sosa

La emoción de Mirco Cuello y su padre por el título mundial que el boxeador de Arroyo Seco conquistó en África

La emoción de Mirco Cuello y su padre por el título mundial que el boxeador de Arroyo Seco conquistó en África

El tremendo gol que ratifica al rosarino Ángel Correa como la gran figura del fútbol mexicano

El tremendo gol que ratifica al rosarino Ángel Correa como la gran figura del fútbol mexicano

Policiales
El Servicio Penitenciario Federal aumentó la cantidad de presos en el primer semestre
Policiales

El Servicio Penitenciario Federal aumentó la cantidad de presos en el primer semestre

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

La Ciudad
La natación rosarina se unió en un conmovedor homenaje a Matías Bottoni en el club Echesortu

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La natación rosarina se unió en un conmovedor homenaje a Matías Bottoni en el club Echesortu

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Salarios: la provincia destacó que mientras los privados perdieron con la inflación, los estatales la superaron

Salarios: la provincia destacó que mientras los privados perdieron con la inflación, los estatales la superaron

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares
Policiales

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Creó un videojuego inspirado en el streaming submarino del Conicet
Información General

Creó un videojuego inspirado en el streaming submarino del Conicet

Día del Orgasmo femenino: claves, consejos, una escena y el derecho a gozar
Información General

Día del Orgasmo femenino: claves, consejos, una escena y el derecho a gozar

Un cielo inolvidable: tres fenómenos astronómicos para disfrutar este fin de semana
Información General

Un cielo inolvidable: tres fenómenos astronómicos para disfrutar este fin de semana

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro
La Ciudad

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro

Emergencia en discapacidad: convocan a una mesa legislativa en el Concejo
La Ciudad

Emergencia en discapacidad: convocan a una mesa legislativa en el Concejo

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newells
Policiales

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newell's

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales
Policiales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Milei hablará por cadena nacional sobre los vetos a las leyes del Congreso
Política

Milei hablará por cadena nacional sobre los vetos a las leyes del Congreso

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Por Matías Loja
La Ciudad

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Casamientos en el Salón Blanco: ocho parejas dieron el sí este viernes en la Gobernación
La Ciudad

Casamientos en el Salón Blanco: ocho parejas dieron el sí este viernes en la Gobernación

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan
Economía

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan

Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local
La Ciudad

Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Por Patricia Martino

Economía

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?
Información General

¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres
Información General

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Por Martín Stoianovich

Policiales

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Guido Zack: Queremos un país territorialmente igualitario

Por Alvaro Torriglia
Economía

Guido Zack: "Queremos un país territorialmente igualitario"

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Por Pablo Mihal
Ovación

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Organizaciones piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario
La Ciudad

Organizaciones piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario