Los más destacados en Newell's fueron el arquero Espínola y los volantes Banega y Maroni

El partido por momentos para Newell's se puso cuesta arriba y con uno menos, pero con los tres destacados el rojinegro casi lleva el premio mayor.

En el rendimiento general del conjunto leproso, las actuaciones del arquero paraguayo Juan Espínola, y de los volantes creativos Ever Banega y Gonzalo Maroni fueron determinantes para que Newell's no se quede con las manos vacías en el Coloso, ante su gente. Fue 1 a 1 con los santiagueños.

Juan Espínola 8: Tres tapadas tremendas en el segundo tiempo, ante dos potentes remates y un gran cabezazo, para evitar la derrota de Newell’s. La figura en su estreno como local.

Alejo Montero 5: Alternó buenas y malas. Rápido para la marca pero varias veces apurado para entregar la pelota.

Luciano Lollo 5,5 : Tampoco estuvo firme en el inicio, sacó algunas pelotas que llovieron al área. En el complemento cortó varias lejos, anticipando bien.

Víctor Cuesta 5: Algunos errores en el primer tiempo, con malas entregas que pusieron en riesgo al equipo. Después se acomodó.

Ángelo Martino 5: Poquísimo en el comienzo, más participativo en el complemento, con buenas sociedades con Orozco y Sotelo.

Luca Regiardo 5: Venía teniendo un aceptable partido, cortando mucho en el medio y tocando rápido en la salida. Se fue mal expulsado por una falta que como máximo era amarilla.

Ever Banega 8: Arrancó adelantado, casi de 10, pero la expulsión de Regiardo lo retrasó en el campo. Siempre el más claro, el distinto, el que intenta jugar a algo. Es indispensable.

Luciano Herrera 6: Gran primer tiempo. Picante, encarador, solidario con el equipo y hasta estuvo cerca con un zurdazo. En el segundo tiempo entró poco en juego y salió lesionado.

Gonzalo Maroni 6,5: Mal primer tiempo, con poca participación. Levantó en el complemento con una clarísima que intentó colocar magistralmente al ángulo pero Aguerre se la sacó. Y a los 40’ coronó una buena jugada con un gol desde el corazón del área. Buen cierre.

David Sotelo 5,5: De menor a mayor. Gran asistencia de cachetada para el tanto de Maroni.

Carlos González 4,5: Chocó mucho con los defensores rivales. Cuando el equipo quedó con uno menos, quedó desconectado del resto. La buena fue la cortina que hizo en la previa del gol.

DT - Cristian Fabbiani 5,5: Su equipo mostró mucha entrega en la adversidad, cuando se quedó con uno menos. Por momentos carece de idea de juego y va a pura arremetida, dependiendo exclusivamente de lo que haga Banega. Que haya hecho dos cambios demuestra las pocas variantes que tiene en el banco.

Ingresaron:

Franco Orozco 5,5: Se paró bien abierto por izquierda, estuvo participativo y armó una clara de la lepra en el segundo tiempo. Muy activo sobre el final.

Jherson Mosquera -: Entró para aportar en la marca.