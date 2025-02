Un Ariel Holan conforme, con el techo de Central aún lejos y la ilusión del clásico

“Sabemos de la importancia del clásico y no voy a aburrirlos con eso. Pero no solo porque venía Newell’s sino por nosotros que cuidamos jugadores, que necesitaban descanso sí o sí”.

Las explicaciones de Ariel Holan

“Fue un partido muy complicado, porque Riestra sabe perfectamente a lo que juega. Fue un rival durísimo, ordenado y con actitud”, siguió metiéndose en partido. “En ese contexto venimos con una seguidilla grande y entendimos que había jugadores al límite. Que había que cuidarlos, sobre todo por este rival. Los que no vinieron no fue porque no queríamos sino porque creíamos que era lo mejor y no correr riesgos de lesiones”.