Turismo Nacional en Rosario, no hay dos sin tres

Las autoridades del Juan Manuel Fangio llevaron adelante las gestiones y recibieron como premio una confirmación preciada: el Turismo Nacional , la categoría espectáculo, cerrará sus campeonatos en Rosario . Será el 27 de noviembre, cuando ya esté en disputa el Mundial de fútbol de Qatar y todos los demás deportes por supuesto quedarán relegados a un segundo lugar. Ese día no jugará Argentina, sino que lo hará el sábado 26, a las 16, frente a México, por lo que seguramente la categoría adaptará los horarios para que en ese momento todo el mundo pueda ver el partido. Pero para eso habrá tiempo. Cuando parecía que no habría posibilidades, el TN culminará sus certámenes en el asfalto local, como lo hizo en 1995 y en 2017, en fechas que fueron históricas.

En agosto llegó el turno de la siguiente categoría nacional, el Top Race, a cargo también de los mismos dirigentes que el TC 2000, y nuevamente se dio un muy buen marco de público en el Fangio pese a que no fue acertada la elección de la fecha. En efecto, ese domingo de fines de agosto el Turismo Nacional se presentó a apenas 60 kilómetros de Rosario, en San Nicolás, y eso dividió a la gente tuerca de la región. La victoria fue para Diego Azar.

Por supuesto, lo que todo el mundo añora es que el Turismo Carretera vuelva a pisar el Fangio como lo hizo el 5 de mayo de 2019 y para lo cual se hizo el enorme esfuerzo de alargar el circuito dos veces. La pandemia frenó los ímpetus, como así también el cambio de signo político gobierno-municipio que evidentemente tuvo sus consecuencias, porque se precisa una buena inversión para traer el TC y hasta el momento no fue posible. Se habló de que el TC Mouras y TC Pick Up podían desembarcar este año pero eso no ocurrió y probablemente no lo hagan.

Por eso, la noticia de que el TN vuelve al Fangio fue bien recibida por los pilotos y equipos locales, que son muchos en ambas categorías, y por supuesto por los fanáticos que saben el espectáculo que entrega en pista esta divisional con sus dos categorías.

Y pese a que hubo que esperar demasiado, Rosario se dará el lujo de cerrar los campeonatos como en 1995 y 2017, probablemente con ambos títulos por definir en vistas de la enorme paridad.

Cuando eso pasó se dieron hechos históricos. En el 95, la C2 consagró a nivel nacional al primer misionero, Carlos Miguez, quien llegó a Rosario con una mínima chance y salió campeón porque ganó y el favorito, Ricardo Joseph, abandonó a tres vueltas del final por una pinchadura.

En 2017, en tanto, Mariano Werner conseguía su primer título nacional, en la Clase 3, sacándose una gran mochila de encima porque siempre era candidato en las categorías que participaba y no podía coronar. Luego saldría dos veces campeón del TC. También el piloto de Villa Gobernador Gálvez, Alejandro Bucci, en la que fue su última carrera. Desde ahí su equipo obtuvo 4 de los 5 títulos de la C2.

En Toay se inicia la 9ª fecha

Mientras Rosario celebra haber logrado la fecha coronación del Turismo Nacional, la categoría iniciará hoy en el autódromo de Toay, La Pampa, la 9ª fecha de su calendario, como de costumbre con los entrenamiento y clasificación de la Clase 2. El sábado será el turno de la 2ª clasificación y las series, mientras que saldrán a pista los autos de la Clase 3, para los ensayos y posterior única clasificación. Christian Abdala encabeza las posiciones de la C2, donde varios pilotos y equipos zonales están al acecho, mientras que Jonatan Castellano domina en la C3 por un punto sobre Carlos Merlo. También la región está ahí.