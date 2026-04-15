Rosario lanzó la inscripción a un curso online para impulsar jóvenes emprendedores

La capacitación gratuita durará dos meses y ofrecerá herramientas clave para desarrollar negocios. La inscripción cierra el 26 de abril

La convocatoria al programa cuenta con un cupo para 600 participantes

La Municipalidad de Rosario abrió la inscripción a una nueva edición del programa "Impulsarte: mi primer emprendimiento" , una propuesta de formación destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años que busquen iniciar o fortalecer sus proyectos.

La convocatoria estará vigente hasta el 26 de abril y cuenta con un cupo de 600 participantes . El curso se dictará de manera virtual, comenzará el 4 de mayo y tendrá una duración de dos meses.

La capacitación combinará contenidos teóricos con encuentros sincrónicos a través de Zoom, a cargo de docentes especializados. Las personas interesadas deberán completar un formulario online disponible en el sitio oficial de la Municipalidad.

El programa abordará herramientas clave para el desarrollo de emprendimientos, con foco en la planificación, la gestión y la comercialización.

>> Leer más: Inscripción abierta a los talleres POV del Cultural Fontanarrosa: temáticas, días y horarios

Qué temas abordará el curso

El curso incluirá ocho módulos con temáticas centrales para el desarrollo de negocios:

Emprendedores y emprendimientos. ¿Quiénes y para qué? Diagnóstico de nuestras ideas, propuesta de valor y estrategias de comercialización Diseño y comunicación en nuestros productos o servicios Identidad visual del emprendimiento: la marca, sus elementos y aspectos legales de su registro Costos, precio de venta y ganancias en el emprendimiento Salir al mercado. Redes sociales y marketing digital IA Generativa aplicada al emprendimiento. Repaso del modelo Canvas Experiencias de jóvenes emprendedores y emprendedoras locales

La propuesta también incorporará casos reales de jóvenes de la ciudad para compartir aprendizajes y buenas prácticas.

Al finalizar la cursada, quienes cuenten con un emprendimiento en marcha y aprueben las evaluaciones podrán postularse a un incentivo económico. Para ello, un jurado seleccionará 30 proyectos que recibirán un aporte no reembolsable de $500.000 para impulsar su desarrollo.

La iniciativa busca promover emprendimientos con impacto social, económico y ambiental. En ese sentido, el programa fomenta la creatividad, la innovación y el uso eficiente de recursos.

El proyecto se desarrolla de manera articulada entre distintas áreas municipales, como el Gabinete Joven, la Escuela de Emprendedores de Economía Social y la Dirección de Innovación y Emprendedorismo, en el marco del Plan Cuidar.

Para más información, los interesados pueden consultar a: @juventudesrosario, @sdhyhrosario, @muni_rosario, @economiasocialrosario .