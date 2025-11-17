Milei viaja otra vez a Estados Unidos: participará del sorteo del Mundial 2026 junto a Trump

El mandatario argentino se mostraría en un exclusivo placo presidencial junto a su par estadounidense, otro gesto de cercanía

Otra vez el presidente Javier Milei parte con rumbo hacia Estados Unidos. En esta oportunidad, lo hará para participar junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026, evento que se celebrará en tierras norteamericanas. La cita es el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.

Se trata del viaje número 15 de Milei a EEUU en sus dos años al frente del poder Ejecutivo. La última vez que se subió un avión con dicho destino fue el pasado 6 de noviembre y lo hizo para participar del American Business Forum , encuentro que tomó lugar en Miami, Florida, y del que también formó parte el astro del fútbol Lionel Messi, la reciente ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado y el presidente Donald Trump.

Ahora, el mandatario argentino vuelve a EEUU para formar parte del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), que por primera vez en la historia tomará lugar en tres países: México, Estados Unidos y Trump.

Milei y Trump, solos en un palco

En este nuevo viaje del presidente argentino a Washington, la idea es que Milei y Trump se muestren juntos en un el exclusivo palco presidencial, donde los únicos presentes serán los dos mandatarios, según aseguró una alta fuente vinculada al oficialismo a Infobae.

“En el palco presidencial solo van a estar dos presidentes: Javier Milei y Donald Trump. Nadie más”, destacó la misa fuerte a dicho diario.

Vale destacar que esta información llega tan solo un día después del anuncio del acuerdo comercial marco entre Estados Unidos y Argentina, el cual busca una apertura de los mercados entre ambos países.