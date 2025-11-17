La Capital | Política | Milei

Milei viaja otra vez a Estados Unidos: participará del sorteo del Mundial 2026 junto a Trump

El mandatario argentino se mostraría en un exclusivo placo presidencial junto a su par estadounidense, otro gesto de cercanía

17 de noviembre 2025 · 14:31hs
Milei y Trump se volverán a encontrar

Milei y Trump se volverán a encontrar

Otra vez el presidente Javier Milei parte con rumbo hacia Estados Unidos. En esta oportunidad, lo hará para participar junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026, evento que se celebrará en tierras norteamericanas. La cita es el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C.

Se trata del viaje número 15 de Milei a EEUU en sus dos años al frente del poder Ejecutivo. La última vez que se subió un avión con dicho destino fue el pasado 6 de noviembre y lo hizo para participar del American Business Forum, encuentro que tomó lugar en Miami, Florida, y del que también formó parte el astro del fútbol Lionel Messi, la reciente ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado y el presidente Donald Trump.

Ahora, el mandatario argentino vuelve a EEUU para formar parte del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), que por primera vez en la historia tomará lugar en tres países: México, Estados Unidos y Trump.

>> Leer más: Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: no se reunirán con Trump pero compartirá foro con Messi

Milei y Trump, solos en un palco

En este nuevo viaje del presidente argentino a Washington, la idea es que Milei y Trump se muestren juntos en un el exclusivo palco presidencial, donde los únicos presentes serán los dos mandatarios, según aseguró una alta fuente vinculada al oficialismo a Infobae.

“En el palco presidencial solo van a estar dos presidentes: Javier Milei y Donald Trump. Nadie más”, destacó la misa fuerte a dicho diario.

Vale destacar que esta información llega tan solo un día después del anuncio del acuerdo comercial marco entre Estados Unidos y Argentina, el cual busca una apertura de los mercados entre ambos países.

Noticias relacionadas
La Renga junto a un mini Javier Milei.

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar "Panic show"

santa fe perdio 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de milei

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei

Milei y Trump se volverán a encontrar

Milei confía en aprobar las reformas y dice que Trump "respira batalla cultural"

pax romana

Pax romana

Ver comentarios

Las más leídas

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Lo último

Conflicto en Villa Gobernador Gálvez: por qué 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

Conflicto en Villa Gobernador Gálvez: por qué 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

La UNR abre la preinscripción para las carreras de su nueva facultad de Ciencias del Movimiento

La UNR abre la preinscripción para las carreras de su nueva facultad de Ciencias del Movimiento

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Alta tarifa: ¿cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Las últimas denuncias contra trapitos mencionan aprietes para cobrar al menos 5.000 pesos, pero algunos exigen mucha más plata

Alta tarifa: ¿cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?
El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente en una comisaría
Policiales

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente en una comisaría

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?
La Ciudad

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando
Policiales

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra narcotráfico y contrabando

Colectividades: tras la suspensión por tormenta, ¿cuándo termina el evento?
La Ciudad

Colectividades: tras la suspensión por tormenta, ¿cuándo termina el evento?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Último acto de Newells: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Ovación
Elecciones en Newells: Roberto Sensini será presentado como mánager del candidato Nacho Boero
Ovación

Elecciones en Newell's: Roberto Sensini será presentado como mánager del candidato Nacho Boero

Elecciones en Newells: Roberto Sensini será presentado como mánager del candidato Nacho Boero

Elecciones en Newell's: Roberto Sensini será presentado como mánager del candidato Nacho Boero

Alpine se prepara para 2026: cuándo estará listo el nuevo auto de Colapinto

Alpine se prepara para 2026: cuándo estará listo el nuevo auto de Colapinto

Saúl Salcedo habló sobre su futuro en Newells: Estoy feliz acá y tengo contrato

Saúl Salcedo habló sobre su futuro en Newell's: "Estoy feliz acá y tengo contrato"

Policiales
Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes
Policiales

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Impactante video: evadió un control, lo persiguió la policía y terminó chocando

Impactante video: evadió un control, lo persiguió la policía y terminó chocando

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente en una comisaría

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente en una comisaría

Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica

Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica

La Ciudad
Conflicto en Villa Gobernador Gálvez: por qué 33 barrios podrían quedarse sin electricidad
La Ciudad

Conflicto en Villa Gobernador Gálvez: por qué 33 barrios podrían quedarse sin electricidad

La UNR abre la preinscripción para las carreras de su nueva facultad de Ciencias del Movimiento

La UNR abre la preinscripción para las carreras de su nueva facultad de Ciencias del Movimiento

Alta tarifa: ¿cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

Alta tarifa: ¿cuánto dinero piden los cuidacoches de Rosario por estacionar en la calle?

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco trasnacional
POLICIALES

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco "trasnacional"

La CGT advierte que una reforma laboral sin consenso es inviable
Política

La CGT advierte que una reforma laboral "sin consenso" es inviable

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados
Policiales

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei
Economía

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei

Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast irán a segunda vuelta
El Mundo

Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast irán a segunda vuelta

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura
Ovación

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

El uno x uno de Newells: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el premio consuelo del Siempre Sale
Información General

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el "premio consuelo" del Siempre Sale

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar Panic show
Zoom

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar "Panic show"

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías
Policiales

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Cambia el mapa económico de las provincias: crecen las mineras y petroleras
Economía

Cambia el mapa económico de las provincias: crecen las mineras y petroleras

Desde que asumió Milei cayeron 19 mil empresas y 276 mil empleos
Economia

Desde que asumió Milei cayeron 19 mil empresas y 276 mil empleos

Cómo piensan los jóvenes: descreen de los partidos y apoyan intervención estatal
Información General

Cómo piensan los jóvenes: descreen de los partidos y apoyan intervención estatal

Milei confía en aprobar las reformas y dice que Trump respira batalla cultural
Política

Milei confía en aprobar las reformas y dice que Trump "respira batalla cultural"

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta
La Ciudad

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Alberto Fernández y Fabiola Yañez volvieron a cruzarse por el programa de Mirtha
Zoom

Alberto Fernández y Fabiola Yañez volvieron a cruzarse por el programa de Mirtha

El mensaje del abogado de Cristina a Milei: Voy por vos y por tu hermana
Política

El mensaje del abogado de Cristina a Milei: "Voy por vos y por tu hermana"

Acusaron a un exministro de Lula por conducta sexual inapropiada
Información General

Acusaron a un exministro de Lula por conducta sexual inapropiada

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor
Información General

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones