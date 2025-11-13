Milei celebró el acuerdo comercial con Estados Unidos: "Tremenda noticia"

El presidente habló minutos después de que la Casa Blanca realizara el anuncio. Aseguró que está comprometido con "hacer grande la Argentina nuevamente"

El presidente Javier Milei y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el hombre clave de la administración Trump en el área económica.

El presidente Javier Milei definió este jueves como una “tremenda noticia” el acuerdo comercial con Estados Unidos y reafirmó que su gestión está “fuertemente comprometida con hacer grande la Argentina nuevamente”.

“Se confirmó el acuerdo comercial bilateral con los Estados Unidos. Es una tremenda noticia. Como verán estamos fuertemente comprometidos en hacer grande la Argentina nuevamente” , afirmó el primer mandatario en Corrientes.

Milei disertó en el 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad minutos después de que la Casa Blanca oficializara el acuerdo comercial y de inversiones con la Argentina.

El histórico entendimiento se dio en medio de una reunión entre el canciller Pablo Quirno y el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio , y, según publicó el sitio oficial de la Casa Blanca, busca “impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación”.

De qué se trata el acuerdo con Estados Unidos

El acuerdo marco trata diferentes aspectos, entre ellos, la eliminación de barreras no arancelarias, el fortalecimiento de protección de propiedad intelectual y regulaciones para bienes tecnológicos. En muchos casos se presentan sin especificaciones.

“El presidente Donald Trump y el presidente Javier Milei reafirman la alianza estratégica entre Estados Unidos y la Argentina, basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos”, señaló el comunicado de la Casa Blanca.

El acuerdo llegó tras meses de negociaciones con el gobierno estadounidense, y surgió como una apuesta de Trump por Milei, al que considera un aliado estratégico en la región.

Además, el anuncio llegó luego de que Estados Unidos brindara una ayuda financiera a la Argentina de US$20.000 millones, entre otras medidas que fortalecieron a la gestión libertaria en las elecciones legislativas nacionales de octubre.

La voz del embajador de EEUU

Por su lado, la primera voz de la administración norteamericana en expresarse respecto al entendimiento entre ambos países fue el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. A través de las redes sociales, el diplomático escribió un posteo acompañando la comunicación de la Casa Blanca.

“El gobierno de los Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina. Este acuerdo histórico mueve a nuestros países hacia el futuro. Nunca estuvimos tan decididos. Nunca estuvimos tan juntos”, sostuvo en la red social X.