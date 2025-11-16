La Capital | Política | Milei

Milei confía en aprobar las reformas y dice que Trump "respira batalla cultural"

El presidente espera conseguir los consensos necesarios y asegura que no se va a moderar: “No voy a levantar el pie del acelerador”

16 de noviembre 2025 · 10:25hs
Donald Trump se cobró la ayuda a Javier Milei con un acuerdo comercial donde Estados Unidos pone las condiciones. 

Donald Trump se cobró la ayuda a Javier Milei con un acuerdo comercial donde Estados Unidos pone las condiciones. 

El presidente Javier Milei mostró confianza en que el oficialismo logrará los respaldos para aprobar su paquete de reformas en el Congreso y destacó su sintonía ideológica con referentes internacionales.

  “No voy a levantar el pie del acelerador, es el momento para acelerar más fuerte”, sostuvo el presidente en declaraciones al canal de streaming sobre el tratamiento en el parlamento de los proyectos de reforma laboral y tributaria.

  El mandatario afirmó que en Diputados “los kirchneristas ya están debajo de 90” y planteó que, con el “trabajo fenomenal” del ministro del Interior, Diego Santilli, el gobierno podrá “conseguir quórum y poder sacar las leyes”, señaló el viernes a la noche.

  Respecto del Senado, Milei destacó que “es la primera vez que el peronismo perdió la mayoría”, al señalar que “necesitan 37 para el quórum y hoy ese número se cayó a 28”.

  Y agregó que el oficialismo cuenta con 21 senadores y que la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, “está haciendo todo el trabajo para seguir sumando voluntades y llegar a 44”.

  “El Congreso va a estar en condiciones de afrontar todas estas reformas y esto está avalado por las urnas”, remarcó.

  Además, Milei volvió este viernes a referirse a su buena relación con algunos líderes mundiales y aseguró que durante sus reuniones en Estados Unidos percibió un fuerte alineamiento en la llamada “batalla cultural”.

  “Cuando uno está sentado con ellos, todos respiran batalla cultural. Lo puedo creer de Marco Rubio porque lo conozco de antes, la entiende a la perfección, la lleva en la sangre. Lo que me sorprendió es que cuando estuvimos sentados con el equipo de Trump, todos respiran batalla cultural. Bessent respira batalla cultural, Trump también respira batalla cultural”, remarcó Milei.

  En otro pasaje, el mandatario elogió al primer ministro israelí: “La otra persona que también entiende la batalla cultural a la perfección, que lo tiene que hacer por sobreviviencia porque sino la cuestión sería muy complicada, es un queridísimo amigo mío y que lo admiro, que es Bibi Netanyahu”.

  “La humanidad debería estar agradecida a Netanyahu porque es el bastión de occidente”, destacó Milei.

  El jefe de Estado destacó también esta tarde que el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos “tiene dos dimensiones”, que son “profundizar la relación comercial y, a la luz de la descapitalización de la economía argentina, avanzar en inversiones”.

  “Eso no sólo genera un entorno de competitividad vía la parte comercial, sino que además abre la puerta a que recibamos inversión directa extranjera para crecer fuertemente”, dijo Milei.

Santilli visitó Mendoza y el gobernador Cornejo le ratificó el respaldo a las reformas que busca Milei.

Santilli visitó a Cornejo, quien respaldó las reformas que impulsa Milei

El presidente Javier Milei y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el hombre clave de la administración Trump en el área económica. 

Milei celebró el acuerdo comercial con Estados Unidos: "Tremenda noticia"

La convocatoria en la Casa Rosada tuvo como telón de fondo el debate interno por la redefinición de la estructura del Ejecutivo.

Milei reunió a su mesa política con la mira en el nuevo organigrama estatal

Paro y presentación judicial. En la Regional Rosario de la UTN no se dictaron clases hoy.

Ley de financiamiento: docentes de UTN van a la justicia contra el decreto

