Triunfo gigante: Central ganó un partido clave y lo hizo revoleando el poncho y a puro gol

El Canalla metió un aplastante 5-0 sobre Independiente Rivadavia para soñar más que nunca con la tabla anual. Fue el mejor partido en el ciclo de Almirón

Triunfazo de Central , por lo que significaban los tres puntos, pero las formas le dieron mucha más vitamina a esa victoria inobjetable por 5 a 0 que metió ante Independiente Rivadavia en un partido al que no le cabía otro resultado. Lejos de bajarse de la pelea por la tabla anual, el Canalla pegó un puñetazo sobre la mesa para decir "acá estoy", para gritar "voy a pelear hasta el final". Una tarde que se inició con los festejos por el título y que tuvo como correlato una de las mejores actuaciones del ciclo de Jorge Almirón.

No era un partido sencillo para Central, sobre todo después de aquel mal funcionamiento en cancha de Banfield, pero ante esa necesidad de triunfo nada mejor que lograrlo con las armas que desenfundó, que fueron de las más convincentes. Lo ganó con autoridad, pero también con fútbol. Y con un Ángel Di María otras vez intratable.

El festejo de la previa no desenfocó a Central. En absoluto. Tras la lección aprendida con lo de Banfield, lo del Canalla fue pura decisión, ímpetu y ganas. No tenía otro camino. Por eso ese inicio con aceleración, aunque con falta de potencia en los metros finales. Pero el empuje siempre estuvo y el primer aviso fue ese remate de Di María desde la derecha que el arquero Bolcato despejó al córner.

A esa altura Central era toque al pie, control del partido, triangulación y empuje, con un Di María que ya cuando podía comenzaba a mostrar cosas que rompían el molde.

De ese córner de los 8’ llegó el centro de Campaz, la arremetida de Ovando que Bolcato desbarató sobre la línea, el despeje y el claro penal de Studer sobre el propio Ovando. Estaba cantado quién se iba a parar frente a la pelota.

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Di María, infalible

Di María hizo la de siempre, esperó hasta último momento y la tocó suave, a la izquierda del arquero. Estallido de un Gigante de Arroyito que hasta ahí presenciaba una clara superioridad del Canalla. El resultado era el que todos esperaban.

Pero lejos de relajarse o de sacar el pie del acelerador, Central fue por más, a tal punto que mostró, quizá, los mejores minutos en el torneo, con una ráfaga más que interesante, como para empezar a bajarle la persiana al partido.

Gran asistencia de Campaz para Copetti en el corazón del área, el chaqueño se tiró e impactó con derecha, pero Bolcato se la tapó. De inmediato, una media vuelta de Di María con derecha que Studer alcanzó a despejar al a córner. Y en la siguiente otro gran pase de Campaz al centro del área, en esta ocasión para Sández. El remate se fue muy alto.

Lo bueno que tenía Central es que esas jugadas no fueron aisladas, como caídas del cielo, sino producto de un control absoluto del juego. Igual, pasados los 25' la cosa se equilibró porque Independiente Rivadavia se animó un poquito, pero el Canalla nunca pasó zozobras. Funcionaba Ibarra, Pizarro acompañaba, Navarro estaba en sintonía y Di María y Campaz siempre eran una amenaza.

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El Canalla, con uno más

Y después de un cabezazo de Ovando que lamió el palo izquierdo llegó otra jugada clave en el partido: el planchazo de Arce sobre Ávila. Amarilla por parte de Tello, el llamado del VAR y el cambio de decisión por la roja. Un panorama inmejorable para ese Central que en los minutos restantes bajó un poco las revoluciones (sólo hubo lugar para un remate exigido de Copetti) y esperó el descanso.

Almirón olió sangre y no dudó: afuera Pizarro, adentro Cantizano, para ir por todo. Y salvo una desatención apenas se movió la pelota (Ledesma tuvo que despejar exigido), Central fue el mismo del primer tiempo. Centro envenenado de Cantizano que nadie alcanzó a conectar y al toque un golazo. Pizarro la empaló para Campaz dentro del área y el colombiano se llenó el empeine de gol. Ahora sí el escenario ideal, con un Gigante en ebullición.

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Envalentonado

Se envalentonó Central todo lo que pudo. Nada de desacelerar. Por eso cada vez que avanzaba pelota al pie había olor a gol. Ese buen momento se hizo carne en esa jugada que nació en la presión de Campaz, en el pase a Copetti, el toque a Pizarro y la asistencia del chileno para la entrada franca de Di María. Un pase a la red y a cobrar. Otro golazo.

Pero al show de Central le hacía falta algo más: un gol de Copetti. Y llegó. Di María metió un taco increíble para Sández, llegó el centro y Copetti alcanzó a desviarla. Él no lo gritó, pero el Gigante fue un solo estruendo. Partido superliquidado y de inmediato los cambios de Almirón. Afuera Ibarra, Campaz y Copetti, adentro Julián Fernández, Cervi y Marco Ruben. Sólo era cuestión de ver cuántos goles más podía hacer el Canalla.

¿Algo más en esta tarde soñada en Arroyito? Sí, el gol de Marco Ruben. Encima producto de una jugada increíble, que se inició con un lujo de Di María y que terminó con el grito del máximo anotador de la historia del club.

Todo lo que vino estuvo de más. Central tenía una meta entre ceja y ceja y la cumplió con creces. Jugó el mejor partido del año, achicó la diferencia con los mendocinos en la anual y sueña otra vez en grande.