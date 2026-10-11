La Capital | Ovación | Central

Triunfo gigante: Central ganó un partido clave y lo hizo revoleando el poncho y a puro gol

El Canalla metió un aplastante 5-0 sobre Independiente Rivadavia para soñar más que nunca con la tabla anual. Fue el mejor partido en el ciclo de Almirón

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

11 de octubre 2026 · 19:44hs
Google Seguir a La Capital en Google
Marco Ruben entró y anotó para el 5 a 0 de Central. Fiesta canalla.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Marco Ruben entró y anotó para el 5 a 0 de Central. Fiesta canalla.

Triunfazo de Central, por lo que significaban los tres puntos, pero las formas le dieron mucha más vitamina a esa victoria inobjetable por 5 a 0 que metió ante Independiente Rivadavia en un partido al que no le cabía otro resultado. Lejos de bajarse de la pelea por la tabla anual, el Canalla pegó un puñetazo sobre la mesa para decir "acá estoy", para gritar "voy a pelear hasta el final". Una tarde que se inició con los festejos por el título y que tuvo como correlato una de las mejores actuaciones del ciclo de Jorge Almirón.

No era un partido sencillo para Central, sobre todo después de aquel mal funcionamiento en cancha de Banfield, pero ante esa necesidad de triunfo nada mejor que lograrlo con las armas que desenfundó, que fueron de las más convincentes. Lo ganó con autoridad, pero también con fútbol. Y con un Ángel Di María otras vez intratable.

El festejo de la previa no desenfocó a Central. En absoluto. Tras la lección aprendida con lo de Banfield, lo del Canalla fue pura decisión, ímpetu y ganas. No tenía otro camino. Por eso ese inicio con aceleración, aunque con falta de potencia en los metros finales. Pero el empuje siempre estuvo y el primer aviso fue ese remate de Di María desde la derecha que el arquero Bolcato despejó al córner.

A esa altura Central era toque al pie, control del partido, triangulación y empuje, con un Di María que ya cuando podía comenzaba a mostrar cosas que rompían el molde.

De ese córner de los 8’ llegó el centro de Campaz, la arremetida de Ovando que Bolcato desbarató sobre la línea, el despeje y el claro penal de Studer sobre el propio Ovando. Estaba cantado quién se iba a parar frente a la pelota.

>>Leer más: Penal para Central y expulsión en Independiente Rivadavia, en medio de las protestas de los jugadores visitantes

Di María, infalible

Di María hizo la de siempre, esperó hasta último momento y la tocó suave, a la izquierda del arquero. Estallido de un Gigante de Arroyito que hasta ahí presenciaba una clara superioridad del Canalla. El resultado era el que todos esperaban.

Pero lejos de relajarse o de sacar el pie del acelerador, Central fue por más, a tal punto que mostró, quizá, los mejores minutos en el torneo, con una ráfaga más que interesante, como para empezar a bajarle la persiana al partido.

Gran asistencia de Campaz para Copetti en el corazón del área, el chaqueño se tiró e impactó con derecha, pero Bolcato se la tapó. De inmediato, una media vuelta de Di María con derecha que Studer alcanzó a despejar al a córner. Y en la siguiente otro gran pase de Campaz al centro del área, en esta ocasión para Sández. El remate se fue muy alto.

Lo bueno que tenía Central es que esas jugadas no fueron aisladas, como caídas del cielo, sino producto de un control absoluto del juego. Igual, pasados los 25' la cosa se equilibró porque Independiente Rivadavia se animó un poquito, pero el Canalla nunca pasó zozobras. Funcionaba Ibarra, Pizarro acompañaba, Navarro estaba en sintonía y Di María y Campaz siempre eran una amenaza.

>>Leer más: El efusivo y colorido recibimiento de los hinchas de Central para el equipo campeón

El Canalla, con uno más

Y después de un cabezazo de Ovando que lamió el palo izquierdo llegó otra jugada clave en el partido: el planchazo de Arce sobre Ávila. Amarilla por parte de Tello, el llamado del VAR y el cambio de decisión por la roja. Un panorama inmejorable para ese Central que en los minutos restantes bajó un poco las revoluciones (sólo hubo lugar para un remate exigido de Copetti) y esperó el descanso.

Almirón olió sangre y no dudó: afuera Pizarro, adentro Cantizano, para ir por todo. Y salvo una desatención apenas se movió la pelota (Ledesma tuvo que despejar exigido), Central fue el mismo del primer tiempo. Centro envenenado de Cantizano que nadie alcanzó a conectar y al toque un golazo. Pizarro la empaló para Campaz dentro del área y el colombiano se llenó el empeine de gol. Ahora sí el escenario ideal, con un Gigante en ebullición.

>>Leer más: En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

Envalentonado

Se envalentonó Central todo lo que pudo. Nada de desacelerar. Por eso cada vez que avanzaba pelota al pie había olor a gol. Ese buen momento se hizo carne en esa jugada que nació en la presión de Campaz, en el pase a Copetti, el toque a Pizarro y la asistencia del chileno para la entrada franca de Di María. Un pase a la red y a cobrar. Otro golazo.

Pero al show de Central le hacía falta algo más: un gol de Copetti. Y llegó. Di María metió un taco increíble para Sández, llegó el centro y Copetti alcanzó a desviarla. Él no lo gritó, pero el Gigante fue un solo estruendo. Partido superliquidado y de inmediato los cambios de Almirón. Afuera Ibarra, Campaz y Copetti, adentro Julián Fernández, Cervi y Marco Ruben. Sólo era cuestión de ver cuántos goles más podía hacer el Canalla.

¿Algo más en esta tarde soñada en Arroyito? Sí, el gol de Marco Ruben. Encima producto de una jugada increíble, que se inició con un lujo de Di María y que terminó con el grito del máximo anotador de la historia del club.

Todo lo que vino estuvo de más. Central tenía una meta entre ceja y ceja y la cumplió con creces. Jugó el mejor partido del año, achicó la diferencia con los mendocinos en la anual y sueña otra vez en grande.

Noticias relacionadas
Ángel Di María y Marco Ruben, goleadores de Central.

El uno x uno de Central: Di María, el ángel que otra vez hizo vibrar a todos en Arroyito

Ángel Di María anotó de penal para el 1 a 0 de Central ante los mendocinos.

En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

Los jugadores de Central antes del inicio del partido. 

El efusivo recibimiento de los hinchas de Central para el equipo campeón

La imagen corresponde al momento exacto de la falta a Ignacio Ovando, que fue astuto para ir por esa pelota ante el despeje de Studer.

Penal para Central y expulsión en Independiente Rivadavia, en medio de las protestas de los visitantes

Ver comentarios

Las más leídas

Para desalentar la venta de chapas, proponen otra categoría de choferes de taxi

Para desalentar la venta de chapas, proponen otra categoría de choferes de taxi

En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

Central regresa al Gigante con el nuevo título y ya busca quedar a tiro de otro

Central regresa al Gigante con el nuevo título y ya busca quedar a tiro de otro

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Lo último

Seis millones de trabajadores sin protección social y cada vez más argentinos con dos empleos

Seis millones de trabajadores sin protección social y cada vez más argentinos con dos empleos

Otra vez atentaron con un misil contra el aeropuerto de la capital de Arabia Saudita

Otra vez atentaron con un misil contra el aeropuerto de la capital de Arabia Saudita

El tiempo en Rosario: el lunes arrancaría con lluvias y seguiría nublado

El tiempo en Rosario: el lunes arrancaría con lluvias y seguiría nublado

Triunfo gigante: Central ganó un partido clave y lo hizo revoleando el poncho y a puro gol

Metió un aplastante 5-0 sobre Independiente Rivadavia para soñar más que nunca con la tabla anual. Fue el mejor partido en el ciclo de Almirón
Triunfo gigante: Central ganó un partido clave y lo hizo revoleando el poncho y a puro gol

Por Elbio Evangeliste
Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana
Información General

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

Motoqueros denuncian la compra de Pedidos Ya por Uber: Afectará a los repartidores
La Ciudad

Motoqueros denuncian la compra de Pedidos Ya por Uber: "Afectará a los repartidores"

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones
Información General

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos
Policiales

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

El Papa será operado de un nódulo pulmonar a un mes de su visita a Argentina
Información General

El Papa será operado de un nódulo pulmonar a un mes de su visita a Argentina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Para desalentar la venta de chapas, proponen otra categoría de choferes de taxi

Para desalentar la venta de chapas, proponen otra categoría de choferes de taxi

En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

En vivo: Central fue un show de goles y se floreó ante Independiente Rivadavia

Central regresa al Gigante con el nuevo título y ya busca quedar a tiro de otro

Central regresa al Gigante con el nuevo título y ya busca quedar a tiro de otro

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

Ovación
Central fue el gran ganador de la fecha en la pelea por la tabla anual
Ovación

Central fue el gran ganador de la fecha en la pelea por la tabla anual

Central fue el gran ganador de la fecha en la pelea por la tabla anual

Central fue el gran ganador de la fecha en la pelea por la tabla anual

De un extremo a otro, el pasado une a Newells y el Lobo mendocino

De un extremo a otro, el pasado une a Newell's y el Lobo mendocino

Tarde redonda para Central: desde la locura de Di María hasta los goles de los 9

Tarde redonda para Central: desde la locura de Di María hasta los goles de los 9

Policiales
Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada
Policiales

Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro

Perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

La Ciudad
El tiempo en Rosario: el lunes arrancaría con lluvias y seguiría nublado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el lunes arrancaría con lluvias y seguiría nublado

Motoqueros denuncian la compra de Pedidos Ya por Uber: Afectará a los repartidores

Motoqueros denuncian la compra de Pedidos Ya por Uber: "Afectará a los repartidores"

Murió Ana Viglione, exjefa de la Policía de Santa Fe y funcionaria de Seguridad

Murió Ana Viglione, exjefa de la Policía de Santa Fe y funcionaria de Seguridad

Cada vez menos baldíos en Rosario: casi no hay terrenos ociosos en el ejido urbano

Cada vez menos baldíos en Rosario: casi no hay terrenos ociosos en el ejido urbano

El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en el viaje de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

El motivo por el que Santiago Solari será bien recibido en el viaje de Newell's

¿Qué pasó con el aguará guazú perseguido por la policía rosarina?
La Ciudad

¿Qué pasó con el aguará guazú perseguido por la policía rosarina?

El economista al que más escucha Milei asegura que el dólar está atrasado
Política

El economista al que más escucha Milei asegura que el dólar está atrasado

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto
Policiales

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Rosario: confirman la aplicación del Régimen Penal a adolescentes de 14 y 15
La Ciudad

Rosario: confirman la aplicación del Régimen Penal a adolescentes de 14 y 15

El Papa rechazó la pena de muerte tras una ejecución fallida en Estados Unidos
Información general

El Papa rechazó la pena de muerte tras una ejecución fallida en Estados Unidos

Finde XXL: una agenda con más de 30 propuestas en toda la provincia
La Ciudad

Finde XXL: una agenda con más de 30 propuestas en toda la provincia

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Marcha Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas
La Ciudad

Marcha Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas

Se viene una jornada sobre autonomía y seguridad municipal
La Ciudad

Se viene una jornada sobre autonomía y seguridad municipal

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños
Policiales

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años
La Ciudad

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados

El peso del apellido, la pasión por la redonda y el clic para una nueva mirada

Por Luis Castro
Ovación

El peso del apellido, la pasión por la redonda y el clic para una nueva mirada

Abrió la muestra anual de fotoperiodismo: Rosario tiene cinco representantes
La ciudad

Abrió la muestra anual de fotoperiodismo: Rosario tiene cinco representantes