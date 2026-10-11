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El efusivo y colorido recibimiento de los hinchas de Central para el equipo campeón

En la previa del partido entre Central e Independiente Rivadavia de Mendoza, el Gigante se tiñó de azul y amarillo y hubo show de pirotecnia

11 de octubre 2026 · 18:39hs
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Los jugadores de Central antes del inicio del partido. 

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los jugadores de Central antes del inicio del partido. 

Central juega este domingo ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la fecha 12 del torneo Clausura y los hinchas aprovecharon para celebrar la obtención de Supercopa Internacional, lograda ante Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero. Fue antes del inicio del juego.

Es que luego de ser campeón en la capital santiagueña, Central jugó ante Banfield en sur del conurbano bonaerense con tres mil canallas en las tribunas y recién ahora le tocó ser local recibiendo a los mendocinos.

Por ello fue el reencuentro oficial en cuanto al primer partido tras ser campeón y así los coloridos festejos desde las tribunas. Incluso algunos jugadores ingresaron con sus hijos al campo de juego.

En la salida de los equipos a la cancha hubo fuegos artificiales y el cielo de Arroyito se tiñó de azul y amarillo. Una fiesta antes del inicio del juego.

Leer más: En vivo: con gol de Di María de penal, Central se puso rápido en ventaja ante Independiente Rivadavia

El gran recibimiento a Central

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